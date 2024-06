Blink Moments: Überwachungskameras fassen zusammen

Neben den Überwachungskameras der Marke Ring bietet Amazon zusätzlich auch die ebenfalls zum Unternehmen gehörenden Modelle der Marke Blink an. Eben jene Kameras können sich jetzt über die Einführung der neuen Funktion “Blink Moments” freuen, die Bestandskunden zukünftig schneller auf den aktuellen Stand bringen soll.

Ereignisse aller Kameras in einem Clip

Blink Moments soll Videoclips aller Blink-Kameras in einem Haushalt automatisch in ein zusammenhängendes Video verwandeln. Ziel ist es, wichtige Momente, wie etwa das Spielen der Kinder im Garten, die Ankunft von Lieferungen oder Haustiere bei ihren Erkundungen, in einem Video zusammenzufassen, ohne dafür die Aufnahmen der installierten Kameras einzeln sichten zu müssen.

Aktuell verwenden Blink-Kunden durchschnittlich drei Kameras pro Haushalt. Die hier aufgezeichneten Bewegungsereignisse sollen zukünftig zu sogenannten Blink Moments zusammengefasst werden, damit Anwender keine Tagesereignisse mehr verpassen.

Nur für Blink Plus-Abonnenten

Blink Moments ist mit allen Blink-Kameras kompatibel und wird im Laufe der kommenden Wochen weltweit für alle Blink-Nutzer verfügbar sein, die für ein Blink Plus-Abonnement zahlen. Das Blink Plus-Abonnement ergänzt die Blink-Kameras um Zusatzfunktionen wie eine Personenerkennung, die Aufzeichnung der Live-Ansicht, einen Cloud-Speicher für ein Aufnahmearchiv von bis zu 30 Tagen und Videoaufzeichnungen per Bewegungserfassung.

Das Blink Plus-Abonnement ist für 10 Euro pro Monat oder 100 Euro pro Jahr erhältlich und unterstützt eine unbegrenzte Anzahl von Geräten pro Konto. Darüber hinaus bietet Amazon auch das Blink Basic-Abonnement an, unterstützt hier jedoch nur den Einsatz einer Kamera.

Zum Vergleich: Das Ring Protect Abonnement kostet im Basispaket 3,99 Euro pro Monat, im Plus-Paket werden ebenfalls zehn Euro pro Monat fällig.