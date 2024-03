TikTok Photos: Hinweise auf neue Instagram-Konkurrenz

Das beliebte Kurzvideoportal TikTok arbeitet offenbar an einer neuen Applikation, die die offizielle TikTok-App langfristig ergänzen und um einen dedizierten Ort für Bilder und Schnappschüsse erweitern könnte.

„Teile Foto-Beiträge in TikTok Photos“

Hinweise darauf sind in der Android-Anwendung des Kurzvideodienstes aufgetaucht. Die jüngste Version 33.8.4 der TikTok-App beinhaltet mehrere Verweise auf „TikTok Photos“, die vor allem in Form kurzer Texte auftauchen, die für die Anzeige in der Benutzeroberfläche gedacht sind.

Unter anderem sind hier die Phrasen „TikTok Photos öffnen“, „TikTok Photos laden“, „Teilen in TikTok Photos“ und „Teile Foto-Beiträge in TikTok Photos“ zu lesen. Darüber hinaus ist anscheinend auch ein Zusammenspiel zwischen beiden Applikationen geplant, das eine Synchronisation der eigenen TikTok-Beiträge mit der Timeline der TikTok Photos-Anwendung übernehmen soll.

Neben den Texten sind auch erste App-Icons aufgetaucht, auf denen ein stilisiertes „P“ in den Farben des TikTok-Logos sichtbar ist – uns erinnern die Grafiken jedoch vor allem an das PayPal-Logo.

Weitere Details zur chinesischen Instagram-Konkurrenz liegen zur Stunde zwar noch nicht vor, die Tatsache, dass die Vorbereitungen bereits in der öffentlichen Ausgabe der offiziellen TikTok-Applikation auftauchen und nicht ausschließlich in privaten Beta-Versionen lässt jedoch darauf schließen, dass der Start des Fotodienstes nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte.

TikTok-Konten stummschalten

Was bei der Untersuchung der Fundstellen zudem aufgefallen ist: TikTok arbeitet offenbar daran, eine Funktion anzubieten, mit der sich ausgewählte Konten stummschalten lassen. Inhalte entsprechender Konten sollen dann nicht mehr im „For You“-Bereich und im Friends-Feed auftauchen. Auch hier bleibt leider unklar, wann genau TikTok die neue Funktion zur Verfügung stellen wird.