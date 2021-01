WhatsApp: Selbstlöschende Nachrichten für alle Nutzer verfügbar

Mit der neu veröffentlichten WhatsApp-Version 2.21.10 werden die selbstlöschenden Nachrichten jetzt offiziell. Wir hatten ja Ende vergangenen Jahres bereits über die Funktion informiert und zumindest teilweise konnten deutsche WhatsApp-Nutzer die entsprechende Einstellung auch im Dezember schon sehen. Jetzt sollte die Option für alle Anwender bereitstehen.

Über Sinn und Verwendungszwecke für die automatische Löschfunktion lässt sich streiten. Die neue Einstellung kann für jeden Chat separat festgelegt werden. Wird die Option „Selbstlöschende Nachrichten“ aktiviert, so sind neu verfasste Nachrichten nur noch sieben Tage lang lesbar und verschwinden dann automatisch.

Die WhatsApp-Betreiber haben die Funktion begleitend ein ausführliches Hilfe-Dokument mit dem Titel „Selbstlöschende Nachrichten“ veröffentlicht. Dort wird auch auf mit der Option verbundene Besonderheiten und Einschränkungen hingewiesen. So muss man sich darüber im Klaren sein, dass einzelne Nutzer die Nachrichten nicht zu Gesicht bekommen, wenn sie den betreffenden Chat nur selten öffnen. Auch bedeutet die Tatsache, dass die Nachrichten automatisch aus einem Chat verschwinden längst nicht, dass sie für niemand mehr verfügbar sind. Nutzer können diese nicht nur per Screenshot sichern, sondern die Mitteilungen können auch erhalten bleiben, wenn sie beispielsweise in einer Antwort zitiert oder weitergeleitet werden.

Die fixe Anzeigezeit von sieben Tagen ist übrigens als Test zu sehen. WhatsApp behält sich vor, diesen Zeitraum zu verändern oder Nutzern hier in Zukunft auch erweiterte Optionen anzubieten. Der Zeitraum wurde den Entwicklern zufolge gewählt, weil mit einer Haltedauer von sieben Tagen weitgehend gewährleistet ist, dass Anwender auch nochmal rückwirkend mitgeschickte Inhalte wie einen Link oder eine Einkaufsliste zugreifen können.

Entwickler-Infos zum WhatsApp-Update 2.21.10: