WhatsApp wird bald erste Drittanbieter-Chats unterstützen

WhatsApp wird sich in Kürze für die Anbindung von Chat-Apps von Drittanbietern öffnen. Der zum Meta-Konzern gehörende Messenger wird damit den Auflagen des Gesetzes über digitale Märkte (DMA) gerecht. Das Gesetz verpflichtet marktmächtige Dienste dazu, eine technische Schnittstelle bereitzustellen, über die ihre Nutzer auch Kontakte auf anderen Messengern erreichen können.

Meta zufolge soll die Funktion für Nutzer innerhalb der Europäischen Union in den nächsten Wochen schrittweise freigeschaltet werden. Über die vergangenen Monate hinweg habe man bereits im kleineren Umfeld entsprechende Tests durchgeführt. Als erstes sollen nun die Dienste BirdyChat und Haiket direkt angebunden werden.

Sobald Nutzer die Funktion aktivieren, können sie Nachrichten, Bilder, Sprachnachrichten, Videos und Dateien austauschen. Gruppenunterhaltungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls möglich sein, hier warte WhatsApp noch darauf, dass die Partner die nötige technische Unterstützung bereitstellen.

Drei Jahre lang entwickelt

Meta betont, dass die Umsetzung das Ergebnis einer mehr als dreijährigen Zusammenarbeit mit BirdyChat und Haiket sowie der Europäischen Kommission ist. Die Herausforderung dabei sei gewesen, den Anforderungen des DMA gerecht zu werden und zugleich die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer maximal zu schützen.

Drittanbieter sollen demnach ein Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einsetzen, das dem Sicherheitsniveau von WhatsApp entspricht. Unterschiede zwischen internen WhatsApp-Chats und Drittanbieter-Unterhaltungen sollen im Einrichtungsprozess erläutert werden, um eine klare Trennung erkennbar zu machen. Nutzer können die Interoperabilität jederzeit ein- oder ausschalten, die Funktion sei jedoch ausschließlich für Personen in der EU und angrenzenden europäischen Regionen verfügbar.

Meta will die Funktion in den kommenden Monaten für alle WhatsApp-Nutzer freischalten. Diese sollen dann mittels entsprechender Hinweismeldung über die Erweiterung informiert werden.