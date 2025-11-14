iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 799 Artikel

DMA als Erfolg gewertet

Opera verzeichnet starkes Wachstum unter iOS
Die Entwickler des Webbrowsers Opera freuen sich über deutlich wachsende Nutzerzahlen in Europa und führen diese Entwicklung unter anderem auf die Vorgaben des europäischen Gesetzes über digitale Märkte (DMA) zurück. In einer Pressemitteilung widerspricht das Opera-Team gezielt der von Apple suggerierten Annahme, dass die Regulierung durch die europäischen Gesetzgeber keinen positiven Einfluss auf die hiesige Marktsituation hätte.

Opera Europa

Zu den Zielen der neuen Digitalgesetze gehört es, die Vielfalt auf dem Markt zu stärken und auch kleineren Entwicklern bessere Chancen zu vermitteln. Bei Opera scheint dies zu funktionieren. Das Unternehmen verzeichnet eigenen Angaben zufolge ein anhaltend starkes Wachstum unter iOS-Nutzern in Europa. Die Zahl der täglich aktiven Anwender habe sich in den vergangenen zwei Jahren nahezu verdreifacht. In einzelnen Märkten liegt das Wachstum noch über diesem Wert, so soll sich die Nutzerbasis von Opera in Frankreich sogar verfünffacht haben.

Eine von Opera in Auftrag gegebene Umfrage aus dem Februar vergangenen Jahres habe gezeigt, dass acht von zehn europäischen Smartphone-Besitzern grundsätzlich dazu bereit sind, alternative Browser auszuprobieren. Auf diese Möglichkeit weist iOS nun beim ersten Aufruf einer Internetadresse mit einem Auswahlbildschirm hin.

Stetig wachsender Zulauf

Im vergangenen Jahr habe das Wachstum von Opera in Europa bei 57 Prozent gelegen, in den zwölf Monaten bis Oktober 2025 habe das Unternehmen sogar einen Zuwachs von 88 Prozent verzeichnen können. Die Möglichkeit, Opera als Standardbrowser auf dem iPhone festzulegen, habe diesen Trend merklich verstärkt. iOS sei inzwischen die am schnellsten wachsende Plattform des Unternehmens.

Opera sieht den konstanten Anstieg als Beleg dafür, dass der Funktionsumfang und die Gestaltung des Browsers bei vielen iOS-Nutzern gut ankommen. Dazu könnte beigetragen haben, dass das seine Browser-App vor zwei Jahren grundlegend überarbeitet hat. Unter anderem finden sich inzwischen ein VPN-Angebot und KI-gestützte Werkzeuge in Opera integriert.



Laden im App Store
Opera-Browser und VPN
Opera-Browser und VPN
Entwickler: Opera Norway AS
Preis: Kostenlos
Laden

14. Nov. 2025 um 15:20 Uhr von chris


    18 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Off topic:

    Hat noch jemand unter iOS 26 das Problem, dass wenn man in der Suchzeile etwas eingibt nichts passiert nach dem man bestätigt.

  • Absolute Browser-Nutzerzahlen (global, alle Plattformen)(ohne Gewähr)

    Safari: ca. 790 Millionen bis 1 Milliarde
    Chrome: ca. 3,9 Milliarden
    Opera: 313 Millionen

    Marktanteile mobiler Browser:
    Chrome: 68,8%
    Safari: 21,6%
    Opera: 1,7%
    Andere: ~ 8%

    Nice try, Opera. Try again.

  • Nutze schon sehr lange iCab Mobile für iOS.
    Viele Einstellmöglichkeiten und ist Made in Germany

  • Kann mir jemand erklären woran es liegen könnte, dass Nutzer erst einen Auswahldialog brauchen um sich den (gewünschten) Browser zu installieren.

    Ist es
    a) Unwissenheit
    b) Bequemlichkeit
    c) was ganz anderes? was könnte es sein?

    Also, nochmal: wissen sie nicht, dass sie andere Browser nutzen können oder dass es überhaupt andere Browser gibt? Oder können sie gar keine Apps installieren? Oder waren sie einfach zu faul?

    Ich tippe auf Unwissenheit in verschiedenen Formen und dann wäre doch eigentlich viel sinnvoller, die Menschen ein klein wenig weiterzubilden damit man sie mehr befähigt als mündige Bürger selbstständig zu agieren.

    Ist also eher ein Thema der Bildung… oder sollen jetzt in Zukunft alle Produkte mit solchen Auswahldialogen kommen, also iOS dann bald nicht nur nach Default-Browsern fragt sondern dies für die anderen ersetzbaren Apps auch passiert: bitte wählen Sie die Default-Telefon App, die Default SMS, Mail, Maps, Translation, Passwords, Wallet, …

  • Gut so, bin zwar kein Opera Browser fan, aber generell zeigt es halt, wie Apple durch sein Monopol dafür sorgte, dass kleine Anbieter platt gemacht wurden.

    Und am Ende hilft nur gute Konkurrenz um Apple besser zu machen (falls sie nicht pleite gehen wollen).

  • Aber das System im Hintergrund ist doch weiterhin Apple. Also eigentlich keine alternative

  • Ich glaube das liegt an der unterirdischen Menuführung im neuen Safari.

