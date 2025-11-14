Opera verzeichnet starkes Wachstum unter iOS

Die Entwickler des Webbrowsers Opera freuen sich über deutlich wachsende Nutzerzahlen in Europa und führen diese Entwicklung unter anderem auf die Vorgaben des europäischen Gesetzes über digitale Märkte (DMA) zurück. In einer Pressemitteilung widerspricht das Opera-Team gezielt der von Apple suggerierten Annahme, dass die Regulierung durch die europäischen Gesetzgeber keinen positiven Einfluss auf die hiesige Marktsituation hätte.

Zu den Zielen der neuen Digitalgesetze gehört es, die Vielfalt auf dem Markt zu stärken und auch kleineren Entwicklern bessere Chancen zu vermitteln. Bei Opera scheint dies zu funktionieren. Das Unternehmen verzeichnet eigenen Angaben zufolge ein anhaltend starkes Wachstum unter iOS-Nutzern in Europa. Die Zahl der täglich aktiven Anwender habe sich in den vergangenen zwei Jahren nahezu verdreifacht. In einzelnen Märkten liegt das Wachstum noch über diesem Wert, so soll sich die Nutzerbasis von Opera in Frankreich sogar verfünffacht haben.

Eine von Opera in Auftrag gegebene Umfrage aus dem Februar vergangenen Jahres habe gezeigt, dass acht von zehn europäischen Smartphone-Besitzern grundsätzlich dazu bereit sind, alternative Browser auszuprobieren. Auf diese Möglichkeit weist iOS nun beim ersten Aufruf einer Internetadresse mit einem Auswahlbildschirm hin.

Stetig wachsender Zulauf

Im vergangenen Jahr habe das Wachstum von Opera in Europa bei 57 Prozent gelegen, in den zwölf Monaten bis Oktober 2025 habe das Unternehmen sogar einen Zuwachs von 88 Prozent verzeichnen können. Die Möglichkeit, Opera als Standardbrowser auf dem iPhone festzulegen, habe diesen Trend merklich verstärkt. iOS sei inzwischen die am schnellsten wachsende Plattform des Unternehmens.

Opera sieht den konstanten Anstieg als Beleg dafür, dass der Funktionsumfang und die Gestaltung des Browsers bei vielen iOS-Nutzern gut ankommen. Dazu könnte beigetragen haben, dass das seine Browser-App vor zwei Jahren grundlegend überarbeitet hat. Unter anderem finden sich inzwischen ein VPN-Angebot und KI-gestützte Werkzeuge in Opera integriert.