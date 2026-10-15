WhatsApp: Videoanrufe jetzt für alle direkt im Browser

WhatsApp erweitert seine Anruffunktion und ermöglicht künftig auch Personen ohne Benutzerkonto die Teilnahme an Sprach- und Videogesprächen. Die neue Funktion „Gastanrufe“ erlaubt es, beliebige Kontakte über einen Einladungslink zu einer Unterhaltung hinzuzufügen. Die Eingeladenen benötigen weder die WhatsApp-App noch eine Registrierung. Stattdessen können sie direkt über den Browser ihres Computers teilnehmen. Damit entwickelt sich der Messenger zunehmend zu einer Alternative für Videokonferenzdienste wie Zoom oder Google Meet.

So funktionieren die neuen Gastanrufe

Um einen Gastanruf zu starten, öffnet ihr in WhatsApp den Bereich „Anrufe“, tippt auf das Pluszeichen und erstellt einen Anruflink. Dieser lässt sich anschließend über beliebige Kommunikationswege verschicken. Empfänger öffnen den Link im Browser, geben ihren Namen ein und können anschließend dem Gespräch beitreten.

Ganz ohne Kontrolle funktioniert das allerdings nicht. Gäste gelangen zunächst in einen Warteraum und müssen vom Organisator ausdrücklich zugelassen werden. Dieser kann Teilnehmer auch jederzeit wieder entfernen. Gäste sehen keine Telefonnummern anderer Teilnehmer, können keine Nachrichten verschicken und selbst niemanden einladen.

Die neuen Gastanrufe unterstützen bis zu 32 Teilnehmer und sind durchgehend Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Zeitliche Beschränkungen gibt es nicht. Auch Bildschirmfreigaben, Emoji-Reaktionen und das virtuelle Handheben werden unterstützt.

Kalenderintegration soll noch 2026 folgen

WhatsApp plant außerdem eine Anbindung an Google Kalender und Outlook. Darüber sollen sich Anruflinks direkt beim Erstellen eines Termins hinzufügen lassen. Voraussetzung ist die Installation einer entsprechenden Erweiterung und die Verknüpfung mit dem WhatsApp-Konto. Die Funktion soll noch in diesem Jahr folgen.

Ganz neu ist das Prinzip nicht: Apple bietet browserbasierte FaceTime-Anrufe bereits seit iOS 15 an. Auch dort können Personen ohne Apple-Gerät über einen Link teilnehmen. Mit den Gastanrufen zieht WhatsApp nun nach und dürfte damit besonders für gelegentliche Videokonferenzen interessanter werden. Die neue Funktion wird schrittweise bereitgestellt.