Microsoft XBOX Nano: Kleiner Controller für 49,99 Euro

Microsoft hat mit dem XBOX Nano Controller ein neues Gamepad vorgestellt, das vor allem durch seine kompakten Abmessungen auffällt. Der Controller soll problemlos in eine Hosentasche passen und richtet sich insbesondere an Spieler mit kleineren Händen sowie Nutzer, die auch unterwegs nicht auf eine klassische Steuerung verzichten möchten. Dank Bluetooth-Unterstützung funktioniert das Zubehör nicht nur mit XBOX-Konsolen und Windows-PCs, sondern auch mit iPhone und iPad. In Deutschland kann der Controller bereits für 49,99 Euro vorbestellt werden.

Kleiner als die meisten Smartphones

Mit einer Breite von etwas mehr als 13 Zentimetern und einem Gewicht von rund 100 Gramm ist der XBOX Nano der bislang kleinste Controller von Microsoft. Zum Vergleich: Ein aktuelles iPhone Pro ist bereits deutlich höher als der Controller breit ist. Trotzdem hat Microsoft sämtliche 18 Bedienelemente des regulären XBOX-Controllers untergebracht. Dazu gehören die beiden Analogsticks, das Steuerkreuz sowie die Schultertasten und Trigger.

Eine Neuerung ist die programmierbare Aktionstaste. Sie lässt sich beispielsweise zum Erstellen von Screenshots, für Gameplay-Aufnahmen oder andere häufig genutzte Funktionen konfigurieren. Außerdem besitzt der Nano einen integrierten Akku, der sich über USB-C aufladen lässt. Beim herkömmlichen XBOX Wireless Controller gehören dagegen weiterhin austauschbare AA-Batterien zur Grundausstattung.

Auch mit iPhone und iPad kompatibel

Die Verbindung erfolgt wahlweise über XBOX Wireless oder Bluetooth. Neben XBOX Series X|S und Xbox One werden Windows-PCs, Android-Geräte sowie iPhone und iPad unterstützt. Damit eignet sich der kleine Controller beispielsweise für kompatible Spiele aus dem App Store oder das Spielen über XBOX Cloud Gaming. Bei Letzterem ist ein entsprechendes Abonnement erforderlich.

Eine ursprünglich vermutete Funktion hat es allerdings nicht in das fertige Produkt geschafft. Frühe Bilder zeigten ein kleines Display, das unter anderem Verbindungsinformationen darstellen sollte. Bei der nun vorgestellten Version fehlt dieser Bildschirm.

Der XBOX Nano Controller ist ab sofort im deutschen Microsoft Store und bei Amazon für 49,99 Euro vorbestellbar. Die Auslieferung beginnt am 4. November 2026. Damit bietet Microsoft erstmals einen besonders kompakten Controller aus eigener Entwicklung an, der sich auch als Begleiter für mobile Spiele auf Apples Geräten anbietet.