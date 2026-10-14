Sieben neue Details zu Apples Smart-Home-Display
Apple HomeView: Snoopy, Sensoren und teure Reparaturen
Nach der Vorstellung des neuen HomeView werden weitere Details zu Apples Smart-Home-Display bekannt. Neben dem sieben Zoll großen Bildschirm und der Gesichtserkennung bietet das Gerät einige bislang wenig beachtete Funktionen. Dazu gehören Sensoren zur Überwachung des Raumklimas, animierte Zifferblätter und unterschiedliche Lautsprechersysteme. Weniger erfreulich fallen dagegen die Reparaturpreise aus.
Snoopy, Fotos und Raumklima
Wie aus den technischen Daten hervorgeht, besitzt HomeView integrierte Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Die Messwerte lassen sich auch für kompatible Thermostate verwenden. Allerdings benötigen die Sensoren nach dem Einschalten eine kurze Kalibrierung. Bei längerer Musikwiedergabe mit hoher Lautstärke kann zudem die Messgenauigkeit durch eine erhöhte Wärmeentwicklung abnehmen.
Auch bei der Bildschirmgestaltung bedient sich Apple bei der Apple Watch. Neben Kalender, Wetter, Fotos und Smart-Home-Steuerelementen stehen animierte Snoopy-Zifferblätter zur Verfügung. Der bekannte Comic-Hund reagiert unter anderem auf Tageszeit, Wetter und Feiertage. Eine Kameraansicht kann bis zu neun Überwachungskameras gleichzeitig darstellen. Nähert sich jemand dem Gerät, passt HomeView die angezeigten Informationen automatisch an.
Unterschiede gibt es beim Klang: Die Tischversion besitzt neben zwei Lautsprechern im Display einen zusätzlichen Tieftöner und zwei Passivmembranen im Standfuß. Der Wandversion fehlt diese zusätzliche Audiotechnik. Beide unterstützen 3D-Audio, AirPlay und die Musikwiedergabe in mehreren Räumen.
Reparatur fast so teuer wie ein Neugerät
Die Reparaturpreise haben es in sich. Bei einem Defekt außerhalb der Garantie veranschlagt Apple in den USA pauschal 279 Dollar. Ein neues HomeView kostet lediglich 299 Dollar. Mit AppleCare+ sinkt die Selbstbeteiligung bei Unfallschäden auf 39 Dollar. Der Zusatzschutz kostet monatlich 2,49 oder jährlich 24,99 Dollar.
Der Verkaufsstart erfolgt am 13. November zunächst außerhalb der EU. Apple begründet den fehlenden Marktstart mit der bislang nicht verfügbaren Siri AI auf iPhones innerhalb der Europäischen Union. Einen Termin für Deutschland nennt der Hersteller nicht.
Damit bleiben wir ja in der EU(DE) erst einmal verschont.
Weil was man nicht kaufen kann, kann auch nicht kaputt gehen;-)
Ironie Off
So isses. Brauch ich eh nicht. Erst mal sehen was die neue Siri so kann.
Verstehe diese Snoopy-Liebe von Apple null. Selbst Kinder feiern das doch nicht mehr?
Das sind doch nur Peanuts…
„Bei längerer Musikwiedergabe mit hoher Lautstärke kann zudem die Messgenauigkeit durch eine erhöhte Wärmeentwicklung abnehmen.“
Was ist denn das für ein unausgegorener Mist?!
Wenn Apple das Temperaturmanagement nicht hinbekommt, sollen sie es halt lassen und keine Sensoren einbauen.
Ich denke, die Dinger werden ein Flop wie diese sauschwere sauteure Apfelbrille. Ernsthaft: Nur Hardcorefans können sich ernsthaft einreden, so was oder ein unpraktisches, schweres Klapptelefon zu brauchen, dessen Display kleiner ist als ein iPad mini.
Ich finde das Device ziemlich cool und würde sofort eines kaufen. Wahrscheinlich sogar 2…
Auf dem Schreibtisch als cooles Gadget um Termine, Uhrzeit und evtl. Homekit schnell zu steuern.
Und bezüglich Preis: Welcome to 2026. Was bekommt man heut schon für 300 Dollar? Nicht viel. Mit Freunden oder der Familie Abendessen und schwupps ist man 300 Euro los – dabei wären das dann keine Gourmet-Tempel.
Wie wer es sich schönredet
Dafür hab ich aber mit Freunden und Familie einen schönen unvergesslichen Abend verbracht anstatt ein unnützes überteuertes Gadget auf auf dem Tisch stehen zu haben.
Grauimport aus den USA wird nichts bringen, oder? Ich finds tatsächlich faszinierend für die ganze Smart Home Steuerung. Ich hab leider noch keine wirklich tolle frickellösung gesehen, die mir das bieten kann. Lass mich gern vom Gegenteil überzeugen. Schade. 300-350 hätte ich wohl ausgegeben. Brauche eh ne neue Smart Home Zentrale. Mein Apple TV tuts noch für TV und Co. Unterstützt aber kein Matter. Und da liegt man ja auch schon bei 350,- absolut irre für was das Gerät (ohne Display, ohne Alles eigentlich nur kann)
Seh ich auch so. Eine Nacht weniger im Hotel oder Chalet in den Niederlande mit der Familie und das Ding ist gekauft. Leider ist das mittlerweile Realität. Gut finde ich es allerdings nicht ;-)
Manchmal fragt man sich für welche reichen Kinder Apple diese Dinge konzipiert. Erwachsene, die 350€ für einen stehenden Bilderrahmen ausgeben interessiert ein Snoppy Hintergrund nicht.
Ich würde es mir nicht kaufen, glaube aber das das Ding in US erfolgreich wird.
Design find ich nicht schlecht, Preis/Leistung finde ich besser als beim Apple TV und Homepod mini2. Das ist echt ein schlechter Witz. Sind hier irgendwelche Branchenkenner, die bestätigen können das das nur an den Speicherpreisen liegt? Ja, Festplatten sind teuer geworden, aber der Preisanstieg ist heftig.
Für mich ist das HomeView eine totale Fehlkonstruktion von der Funktionalität her. Die strikte Bindung an zwingend vorhandene iPhones und deren permanente Anbindung macht es für mich eine Totgeburt. Im Werbevideo drängeln sich alle dem Gerät. In Wirklichkeit würden alle einfach ihr iPhone in die Hand nehmen.
Elektrosch… kann auch teuer verkaufen
Das Werbevideo war so kacke, dass mein Stresspegel schon hochschießt, wenn ich das Produkt nur sehe.
Dass dann die Wand Version exakt dasselbe kostet wie die Tisch Version, obwohl sie noch eine Wandhalterung extra benötigt und weniger Lautsprecher hat, ist für mich die größte Frechheit.
Mal ne ehrliche Frage: an sich ist das Ding ja ganz hübsch, aber wozu braucht man sowas?!?
Kann man doch alles auch am Smartphone sehen/regeln
^^
Wir schauen als Familie ständig auf Wetter, Fotos und Kalender. Genau dafür ist da.
Nur ist das Apple Wetter leider mit am schlechtesten was die Genauigkeit anbelangt.
Ich schaue auf die Watch dafür.
Ich würde es für meine Haussteuerung nehmen. Alle können Kalender-Einträge sehen, die Kamera wenn jemand vor der Tür steht etc. Optisch an der Wand sieht es sehr gut aus.
Keep them keen treat them mean …