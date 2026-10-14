Apple HomeView: Snoopy, Sensoren und teure Reparaturen

Nach der Vorstellung des neuen HomeView werden weitere Details zu Apples Smart-Home-Display bekannt. Neben dem sieben Zoll großen Bildschirm und der Gesichtserkennung bietet das Gerät einige bislang wenig beachtete Funktionen. Dazu gehören Sensoren zur Überwachung des Raumklimas, animierte Zifferblätter und unterschiedliche Lautsprechersysteme. Weniger erfreulich fallen dagegen die Reparaturpreise aus.

Snoopy, Fotos und Raumklima

Wie aus den technischen Daten hervorgeht, besitzt HomeView integrierte Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Die Messwerte lassen sich auch für kompatible Thermostate verwenden. Allerdings benötigen die Sensoren nach dem Einschalten eine kurze Kalibrierung. Bei längerer Musikwiedergabe mit hoher Lautstärke kann zudem die Messgenauigkeit durch eine erhöhte Wärmeentwicklung abnehmen.

Auch bei der Bildschirmgestaltung bedient sich Apple bei der Apple Watch. Neben Kalender, Wetter, Fotos und Smart-Home-Steuerelementen stehen animierte Snoopy-Zifferblätter zur Verfügung. Der bekannte Comic-Hund reagiert unter anderem auf Tageszeit, Wetter und Feiertage. Eine Kameraansicht kann bis zu neun Überwachungskameras gleichzeitig darstellen. Nähert sich jemand dem Gerät, passt HomeView die angezeigten Informationen automatisch an.

Unterschiede gibt es beim Klang: Die Tischversion besitzt neben zwei Lautsprechern im Display einen zusätzlichen Tieftöner und zwei Passivmembranen im Standfuß. Der Wandversion fehlt diese zusätzliche Audiotechnik. Beide unterstützen 3D-Audio, AirPlay und die Musikwiedergabe in mehreren Räumen.

Reparatur fast so teuer wie ein Neugerät

Die Reparaturpreise haben es in sich. Bei einem Defekt außerhalb der Garantie veranschlagt Apple in den USA pauschal 279 Dollar. Ein neues HomeView kostet lediglich 299 Dollar. Mit AppleCare+ sinkt die Selbstbeteiligung bei Unfallschäden auf 39 Dollar. Der Zusatzschutz kostet monatlich 2,49 oder jährlich 24,99 Dollar.

Der Verkaufsstart erfolgt am 13. November zunächst außerhalb der EU. Apple begründet den fehlenden Marktstart mit der bislang nicht verfügbaren Siri AI auf iPhones innerhalb der Europäischen Union. Einen Termin für Deutschland nennt der Hersteller nicht.