WhatsApp: Versand von Fotos und Videos in HD-Qualität für alle

Anwender die dazu gezwungen sind auf ihr Datenvolumen zu achten, müssen sich aber keine Sorgen machen. Die neue Funktion wird optional angeboten und muss beim Versand neuer Nachrichten mit Medienanhängen aktiv ausgewählt werden. So bietet WhatsApp zukünftig eine HD-Taste an, die euch wählen lässt, ob Bilder und Videos mit Standard-Qualität oder in HD-Qualität und mit entsprechend größeren Dateigrößen übertragen werden.

Der beliebte Messenger-Dienst WhatsApp bietet seinerseits nun die volle Unterstützung für den Versand und den Empfang von Fotos und Videos in HD-Qualität an. Dies bestätigte die Tochter des Facebook-Mutterkonzerns gegenüber US-Medienvertretern und rührt auf der Kurznachrichten-Plattform Threads zudem die Werbetrommel für den nun möglichen Versand hochauflösender Medien-Inhalte.

