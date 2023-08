WhatsApp: Videos in besserer Qualität verschicken

Wer WhatsApp regelmäßig nutzt und mal einen Blick in den Einstellungsbereich „Speicher verwalten“ der App geworfen hat, wird sich die Verwendung der HD-Option gut überlegen. Hier sammeln sich zum Teil enorme Datenmengen an, insbesondere wenn man auf Funktionen zur Begrenzung des Speicherbedarfs wie etwa das automatische Löschen von Nachrichten nach einer bestimmten Zeitspanne verzichtet.

Wie auf den Screenshots oben zu sehen bewirkt der „HD-Knopf“ in beiden Fällen, dass sich ein zusätzliches Menü öffnet, in dem man Alternativ zur Standardqualität beim Versand von Bildern und Videos auch die Option „HD-Qualität“ auswählen kann.

Genau wie bei den entsprechenden Optionen beim Versenden von Fotos ist es in WhatsApp jetzt auch möglich, beim Versand von Videos auszuwählen, ob man eine kleinere und in der Speichergröße reduzierte Datei oder eine hochauflösende Variante in HD-Qualität versenden will.

