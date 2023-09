Das App-Store-Ökosystem: 2% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes

Zwar handelt es sich bei den Daten um Schätzungen, bei der von Apple erreichten Größe ist es inzwischen jedoch so gut wie unmöglich mit konkreten Zahlen zu arbeiten. Dediu schlägt daher vor das App-Store-Ökosystem mit dem Bruttoinlandsprodukt eines Landes zu vergleichen. Hier stimmt dann auch die Größe: So würde der Anteil des App-Store-Ökosystems am weltweiten Bruttoinlandsprodukt inzwischen satte zwei Prozent betragen.

Das App-Store-Ökosystem, also die Verfügbarkeit von mobilen Applikationen auf Apples Endgeräten hat im vergangenen Jahr damit erstmals die Billionen-Marke geknackt und weltweit Umsätze in Höhe von 1.123 Milliarden generiert. Ein Wert der sich gegenüber 2019 mehr als verdoppelt hat. Damals lagen die Gesamtumsätze noch bei 519 Milliarden US-Dollar.

Die auf iPhone und iPad generierten Werbeumsätze sollen auf zusätzliche 109 Milliarden US-Dollar kommen. Für den Löwenanteil des App-Store-Ökosystems zeichnen jedoch Umsätze verantwortlich von denen Apple keinen Cent zu Gesicht bekommt. Bestellungen bei Amazon und Zalando, gebuchte Flugreisen und Bahntickets, Einkaufsbestellungen, Taxi- und Uber-Aufträge und der Einkauf in Online-Shopping-Apps hat im vergangenen Jahr für Umsätze in Höhe von 910 Milliarden US-Dollar gesorgt.

