WhatsApp verlängert „Für alle löschen“ und startet Test als Einkaufs-App

WhatsApp mit dieser Kooperation eigenen Worten zufolge die Art und Weise revolutionieren, wie Millionen von Unternehmen in ganz Indien mit ihren Kunden in Kontakt treten. Das damit verbundene Einkaufserlebnis soll von beispielloser Einfachheit und Bequemlichkeit sein. Dabei genügt es, wenn WhatsApp-Nutzer per Chat ein „Hallo“ an JioMart senden, um mit dem Einkauf zu starten.

Kooperationspartner von WhatsApp ist das indische E-Commerce-Unternehmen JioMart. Der Katalog des Anbieters lässt sich in Indien nun über WhatsApp durchsuchen und Kunden können die gewünschten Artikel in ihren Einkaufswagen und auch direkt über die Messenger-App bezahlen.

Genau genommen hat WhatsApp den Zeitraum, in dem sich eine Nachricht „für alle“, also auch von den Geräten anderer Nutzer löschen lässt, auf 60 Stunden und somit zweieinhalb Tage erhöht. Zuvor war dieses Frist deutlich kürzer und auf den bemerkenswert schrägen Zeitraum von einer Stunde, acht Minuten und 16 Sekunden begrenzt.

Insert

You are going to send email to