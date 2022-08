iOS 16 auf der Zielgeraden: Die letzte Beta-Version ist da

Nur knapp eine Woche nach Veröffentlichung der Vorversion hat Apple mit der iOS 16 Beta 8 nun die wohl letzte Testversion der kommenden iPhone-Software für Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta Software-Programm für den Download und die Installation freigegeben.

Mit Blick auf die wohl in Kürze anstehende öffentliche Freigabe von iOS 16 dürft ihr im Zusammenhang mit diesem Update keinerlei Funktionserweiterungen erwarten. Vielmehr wird sich Apple im Rahmen der Aktualisierung mit den letzten noch vorhandenen Fehlern oder eventuell auch Sicherheitsproblemen befassen.

Finale Freigabe von iOS 16 wohl am 12. September

Apple hat das diesjährige iPhone-Event für den 7. September, also Mittwoch nächster Woche angekündigt. Wenn wir hier den Maßstab der vergangenen Jahre anlegen, werden sich die neuen iPhone-Modelle dann vom 9. September an vorbestellen lassen und am 16. September in den Verkauf gehen.

Entsprechend rechtzeitig muss die neue iOS-Version für die Öffentlichkeit zum Download bereitstehen. Im vergangenen Jahr wurde iOS 15 am 20. September veröffentlicht, was auf den diesjährigen Zeitplan bezogen die Freigabe von iOS 16 am Montag, den 12. September bedeuten würde. Die nach der jetzt verfügbaren Beta 8 letzte Vorabversion von iOS 16 wird dann wohl mit dem sogenannten „Release Candidate“ nächste Woche am Abend der Ankündigung der neuen iPhone-Modelle von Apple für Beta-Tester freigegeben. Vorausgesetzt natürlich, es tauchen keine unerwarteten Probleme im Zusammenhang mit den letzten Versionen mehr auf.

Hier nochmal zusammengefasst der voraussichtliche Zeitplan für den Endspurt mit Blick auf die Veröffentlichung der neuen iPhone-Modelle und von iOS 16:

7. September: Ankündigung der iPhone-14-Modelle und Veröffentlichung des „Release Candidate“ von iOS 16

9. September: Start der Vorbestellungen für das iPhone 14 und iPhone 14 Pro inklusive Max-Versionen

12. September: Freigabe von iOS 16

16. September: Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle

iPadOS 16 verspätet sich

Das iPad und damit verbunden auch iOS 16 tanzen in diesem Jahr aus der Reihe. Apple hat bereits bestätigt, dass wir diesen Monat nicht auf die Freigabe von iPadOS 16 warten müssen. Stattdessen wird das große Update für das Tablet-Betriebssystem zu einem späteren Zeitpunkt und dann mit der Versionsnummer iPadOS 16.1 freigegeben. Wann dies der Fall ist, bleibt bislang noch offen. Wir gehen davon aus, dass Apple eine Veröffentlichung im Oktober anstrebt, doch scheint nicht ausgeschlossen, dass sich die Vorabtests der Software auch noch länger und bis in den November hinziehen.