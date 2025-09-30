WhatsApp unterstützt Live Photos und Googles Android-Pendant

Nutzer von WhatsApp können jetzt auch Live Photos verwenden und mit anderen Anwendern teilen. Die Unterstützung zum Senden der bewegten Bilder unter iOS und Android – auf der Google-Plattform heißt das Ganze dann Motion Photos – zählt zu den neuesten von Meta angekündigten Funktionserweiterungen für die Messenger-App.

Das aktuelle WhatsApp-Feature-Roundup vermischt wie gewohnt neue und zum Teil noch nicht für alle Nutzer verfügbare Funktionen mit Erweiterungen, die bei den meisten Anwendern schon längere Zeit vorhanden sind. Der hinter dem Messenger stehende Meta-Konzern gibt die Feature-Updates immer nur schrittweise frei. Somit dürft ihr euch nicht wundern, wenn sich der Leistungsumfang in der App von Nutzer zu Nutzer unterscheidet.

Aktuell hebt Meta die folgenden neu hinzugekommenen WhatsApp-Funktionen besonders hervor:

Live Photos und Motion Photos

Neben klassischen Bildern lassen sich nun auch Live Photos auf iOS und Motion Photos auf Android verschicken. Diese enthalten sowohl Ton als auch Bewegung, was gemeinsame Momente lebendiger wirken lassen soll.

Chat-Design mit Meta AI

Die bereits verfügbaren Chatdesigns können künftig mit Unterstützung von Meta AI noch stärker personalisiert werden. Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, eigene Designs zu erstellen. Darüber hinaus lassen sich mithilfe von KI auch individuelle Hintergründe für Videoanrufe generieren. Auch beim Aufnehmen von Fotos und Videos direkt im Chat können Hintergründe hinzugefügt werden.

Neue Sticker-Sets

Meta kündigt die Verfügbarkeit von zusätzlichen Sticker-Sets wie „Unerschrockener Vogel“, „Schultage“ oder „Urlaub“ an. Die Figuren sollen für mehr Abwechslung in Unterhaltungen sorgen.

Verbesserte Suche und Dokumentenscan

Die Gruppensuche in WhatsApp wurde vereinfacht: Wer sich nicht an den Gruppennamen erinnert, kann nun einfach nach einer Person suchen, die Mitglied der Gruppe ist. Anschließend werden alle gemeinsamen Gruppen angezeigt.

Zudem ist es jetzt auch auf Android-Geräten möglich, Dokumente direkt in der App zu scannen, zuzuschneiden, zu speichern und weiterzuleiten. iPhone-Nutzer konnten diese Funktion bereits zuvor verwenden.