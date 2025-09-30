Blink und Ring präsentieren neue Sicherheitskameras

Die Amazon-Ableger Blink und Ring haben ihr Produktangebot um neue Kameralösungen erweitert. Neue Hardware wird dabei von erweiterten Softwarefunktionen unterstützt, die allerdings zum Teil mit monatlichen Kosten verbunden sind.

So hat Blink sein Kamerasortiment um das Modell Arc erweitert. Hierbei handelt es sich um eine kompakte Halterung, die zwei Kameras vom Typ Blink Mini 2K+ zu einem gemeinsamen System verbindet. Auf diese Weise entsteht ein Sichtfeld von 180 Grad. Die wetterfest ausgelegte Halterung eignet sich dabei besonders für die Platzierung an Hausecken oder dergleichen und wird inklusive zwei Kameras zum Preis von 99 Euro angeboten.

Was an sich eine interessante und vor allem auch günstige Überwachungslösung mit Weitwinkeloptik ist, setzt allerdings ein aktives Blink-Plus-Abonnement voraus. Ansonsten kann das Panorama-Livebild nicht genutzt werden. Die Monatsgebühren belaufen sich hier auf 10 Euro.

Blink hat mit der Mini 2K+ darüber hinaus eine neue Indoor-Kamera mit 2K-Auflösung sowie eine Außenkamera mit LED-Flutlicht neu im Programm. Alle Neuvorstellungen lassen sich bereits bestellen und sollen noch in diesem Monat in den Handel kommen.

Ring: „Retina“ für bessere Video-Details

Auch Ring hat sein Angebot aktualisiert. Aushängeschild ist hier die neue Ring Videotürklingel Pro Kabel, die vom Hersteller mit einer „Retinal“ genannten 4K-Detailauflösung und 10-fach-Zoom beworben wird. Die neue Kamera nimmt das Videobild im Hochformat auf, um Personen von Kopf bis Fuß zu erfassen. Der Anschluss ist wahlweise festverdrahtet, mit Stromversorgung per Netzstecker (beides 249,99 Euro) oder für 349,99 Euro mit PoE-Versorgung möglich.

Ring hat seine Retinal-Bildverbesserung auch bei weiteren überarbeiteten Kameramodellen integriert. So bietet der Hersteller die neue Ring Videotürklingel Plus Kabel mit 2K-Auflösung sowie insbesondere in Sachen Bildqualität verbesserte Modelle der Flutlichtkamera Pro, der Ring Außenkamera Pro mit Netzstecker und der Innenkamera Plus zu Preisen zwischen 59,99 Euro und 279,99 Euro zur Vorbestellung an. Aber auch bei Ring ist darauf zu achten, dass die Leitungseinschränkgen ohne ergänzendes Abo für unseren Geschmack teilweise zu drastisch sind.