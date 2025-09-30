iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 252 Artikel

Apples neue Sport-Ohrhörer

Powerbeats Fit lösen die Beats Fit Pro ab
Artikel auf Mastodon teilen.
11 Kommentare 11

Die Apple-Tochter Beats hat mit den Powerbeats Fit neue In-Ear-Ohrhörer im Programm. Das Modell reiht sich in die bestehende Powerbeats-Familie ein und soll laut Hersteller eine Weiterentwicklung der Beats Fit Pro darstellen.

Powerbeats Fit Jet Black

Die Powerbeats Fit verfügen über neu gestaltete Ohrbügel, die für einen stabilen Sitz sorgen sollen. Im Lieferumfang sind vier unterschiedlich große Ohrpassstücke enthalten, um die Passform an verschiedene Ohrgrößen anzupassen.

Die neuen Powerbeats Fit sind nach IPX4 gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt und sollen somit auch bei sportlicher Nutzung unter widrigen Bedingungen einsatzbereit bleiben. Technisch setzt das Modell auf von Apple selbst entwickelte Treiber und soll auf dieser Basis ein besonders ausgewogenes Klangbild liefern. Die Ohrhörer unterstützen Funktionen wie personalisiertes 3D-Audio mit dynamischem Headtracking sowie eine automatische, für beide Hörer getrennte Klang­anpassung an die Ohren des Trägers. Dabei wird mithilfe spezieller Mikrofone gemessen, was die Nutzer tatsächlich hören, und das Audiosignal dem persönlichen Hörprofil des Trägers entsprechend optimiert. Darüber hinaus stehen Funktionen wie eine aktive Geräuschunterdrückung und ein Transparenzmodus zur Verfügung.

H1-Chip ermöglicht AirPods-Funktionen

Dank des integrierten Apple-H1-Chips sind auf iOS-Geräten von den AirPods bekannte Funktionen wie „Hey Siri“, automatisches Umschalten, Audiofreigabe oder die Einbindung in „Wo ist?“ verfügbar.

Zur Steuerung sind Bedienelemente direkt an den Hörern vorhanden. Neben Musikwiedergabe und Lautstärke lassen sich damit auch Hörmodi wechseln oder Sprachassistenten aktivieren. Zwei Beamforming-Mikrofone sollen die Sprachqualität bei Telefonaten verbessern und Umgebungsgeräusche reduzieren. Das Ladeetui der neuen Ohrhörer ist ebenfalls gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt.

Powerbeats Fit Farben

7 Stunden Akku, 3 Farben, 230 Euro

Die Akkulaufzeit der neuen Beats soll bis zu sieben Stunden pro Hörer betragen. Zusammen mit dem Ladecase soll eine Gesamtnutzung von rund 30 Stunden möglich sein. Eine Schnellladefunktion stellt in nur fünf Minuten Ladezeit bis zu eine weitere Stunde Wiedergabezeit bereit.

Die Powerbeats Fit werden zum Preis von 229,95 Euro angeboten und sind in den Farben Schwarz, Grau, Orange und Pink erhältlich.

30. Sep. 2025 um 16:37 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • So ne richtig krasse Neuerung lese ich ja nicht raus. Das Case der Beats Fit Pro is ne Kathastrophe, aber die Hörer an sich waren die ersten die Zuverlässig im Ohr bleiben auch bei zügigeren Rennrad Abfahrten mit Unebenheiten. Nicht sonst gefährlicher als bei 60 Km/h den Kopfhörer ständig festhalten zu müssen. #Luxusprobleme ;)

    Antworten Melden

    • Inwiefern ist denn das Case eine Katastrophe? Meines lädt die Ohrhörer, lässt sich laden und ist recht klein, habe ich zu geringe Ansprüche an ein Ohrhörercase? Was sollte ich noch aus dem Gerät holen?

      Antworten Melden

  • Die Beats Flex könnten auch ein Update vertragen…
    Nach der Änderung der Bezeichnung Beats X zu Flex hat die Qualität leider ein deutliches Downgrade bekommen.

    Antworten Melden

  • Bei den alten sind wohl oft die Flügel gebrochen.
    Dazu wieder kein Qi laden möglich?
    Einfach nicht kaufen bis es Apple lernt.

    Man sieht ja wie die Preise sind, wenn die Apple Geräte in den Regalen liegen bleiben bzw. Konkurrenten beliebter sind:
    HomePod 349€
    Vs. Wenn Leute kaufen:
    Ultra 3 899€

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42252 Artikel in den vergangenen 6605 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven