WhatsApp unterstützt jetzt „Bild in Bild“ für Videoanrufe

Apple hat die „Bild in Bild“-Funktion bereits vor knapp zweieinhalb Jahren mit iOS 14 eingeführt, die Unterstützung seitens der Drittanbieter-Apps wird allerdings nur schleppend bereitgestellt. WhatsApp bietet eine vergleichbare Funktion beispielsweise schon längere Zeit für Android-Nutzer an.

Nachdem sich die Weiterentwicklung bereits vor zwei Monaten angekündigt hat, schaltet WhatsApp die Unterstützung der „Bild in Bild“-Funktion von iOS jetzt offiziell frei. Die Neuerung wurde im Zusammenhang mit dem am Wochenende veröffentlichten Update auf Version 23.3.77 der Messenger-App angekündigt.

