Vodafone zeigt mobilen 5G-Router als Prototyp

Mit Blick auf die Verwendungsmöglichkeiten im privaten Bereich führt Vodafone als Beispiel die Möglichkeit an, mithilfe der Technologie eine zusätzliche schnelle Breitband-Verbindung bereitzustellen, wenn viele Gäste und Bewohner gleichzeitig online sind. Auch könne ein Kunde damit die Abdeckung erweitern, um 5G beispielsweise auch im Keller zu haben. Dank der Portabilität des Routers sei es zudem denkbar, dass ein Kunde sein eigenes, privates Netzwerk an einem öffentlichen Ort einrichtet, beispielsweise in einem Café.

Aktuell steht die praktische Anwendung hier aber noch in weiter Ferne. Vielmehr geht es dem Netzbetreiber darum, nicht nur seine Arbeit in dieser Richtung zu dokumentieren, sondern auch aufzuzeigen, wie kompakt sich ein derartiger Verstärker konstruieren lässt. Die Basis für dieses laut Vodafone branchenweit erste Konzept einer 5G-Basisstation im Miniaturformat bildet der Mini-Computer Raspberry Pi.

