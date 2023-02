In iOS versteckt: iPhone-Stoppuhr mit Runden- und Sekundenzeiger

Langjährige iPhone-Nutzer kennen die vielen, leicht versteckten Zusatzfunktionen des Apple-Handys, wie etwa den wissenschaftlichen Taschenrechner, das Kopieren-Einfügen-Menü oder die Cursorsteuerung über die Leertaste der iPhone-Tastatur.

Funktionen, die auf den ersten Blick nicht sofort auffallen, einmal verinnerlicht aber sehr praktisch und im Alltag oft nicht mehr wegzudenken sind.

Wissenschaftlicher Taschenrechner

Den wissenschaftlichen Taschenrechner des iPhones bekommt etwa angeboten, wer die reguläre Rechner-App startet und sein iPhone auf die Seite dreht. Hier auch gut zu wissen: Versehentlich eingegebene Zahlen lassen sich mit einer Wischgeste von rechts nach links (direkt auf der Zahlenanzeige) wieder entfernen.

Cursorsteuerung per Leertaste

Die Cursorsteuerung über die Leertaste hat sich inzwischen bereits herumgesprochen: Wer in der Notiz-App oder auch in der Mail-App einen Text verfasst, der kann die Leertaste etwas länger gedrückt halten, um diese zum Verschieben des eingeblendeten Texteingabemarkers zu verwenden.

Kopieren-Einfügen-Menü

Was eher weniger bekannt ist: Das iPhone bietet in vielen Apps mit Texteingabefunktion ein Kopieren-Einfügen-Menü an, das durch die Auflage und das kurze Verharren von drei Fingern gleichzeitig auf dem Touchscreen aufgerufen werden kann.

Stoppuhr mit Runden- und Sekundenzeiger

Auch eher obskur: Apples Uhr-App, mit der sich die Weltzeit in beliebigen Regionen einsehen, ein Wecker stellen, ein Timer setzen und eine Stoppuhr nutzen lässt bietet letztgenannten nicht nur in einer digitalen Fassung an, sondern auch als analoge Stoppuhr mit Minuten, Runden- und Sekundenzeiger.

Habt ihr die Uhr-App geöffnet und den Reiter Stoppuhr ausgewählt, muss die Digitalanzeige lediglich nach links aus dem Bild gewischt werden, um die analoge Stoppuhr anstatt der regulären Digitalanzeige nutzen zu können.