WhatsApp: Bild-in-Bild für Videoanrufe in Vorbereitung

Ebenfalls in Vorbereitung befinden sich sogenannte „View Once Texts“, flüchtige Kurznachrichten, die nach dem Lesen automatisch vom Gerät des Gegenüber entfernt werden. Dies lassen sich in laufenden Konversationen mit Hilfe eines neuen Senden-Buttons verschicken und sorgen dafür, dass entsprechende Nachrichten nach dem Versandt automatisch gelöscht werden.

Der beliebte Kurznachrichten-Messenger WhatsApp arbeitet an dem Ausbau seiner Telefonie-Funktion. Videotelefonate werden sich in zukünftigen Versionen offenbar auch mit der Bild-in-Bild-Funktion des iPhone-Betriebssystems führen lassen und gestatten damit den Wechsel der aktiven Applikation, ohne laufende Telefonate zu unterbrechen.

Insert

You are going to send email to