WhatsApp stellt Umfragefunktion für alle Nutzer bereit

WhatsApp hat mit der Umfragefunktion zwar keinesfalls das Rad neu erfunden, andere Messenger-Apps bieten dergleichen längst an. Nutzer der App dürften sich ungeachtet dessen über die neuste Funktionserweiterung für den Messenger freuen. Die WhatsApp-Entwickler zeigen sich in den letzten Monaten besonders aktiv, wenn es darum geht, den Funktionsumfang ihrer Anwendung zu erweitern. Die „Feature-Offensive“ wurde zu Jahresbeginn von der WhatsApp- und Facebook-Mutter Meta angekündigt. Unter anderem haben wir damit verbunden die Einführung der Möglichkeit gesehen, mit Emojis direkt auf Nachrichten anderer Nutzer oder auch auf eine Statusmeldung zu reagieren.

Die Möglichkeit zum Erstellen einer Umfrage in WhatsApp versteckt sich hinter dem +-Zeichen links neben dem Fenster für die Texteingabe. Wenn ihr hier die an unterster Stelle aufgeführte Option „Umfrage“ auswählt, könnt ihr im Anschluss zunächst eine Frage eingeben und damit verbunden mehrere mögliche Antworten eingeben. Wenn ihr fertig seid und dies mit der entsprechenden Taste bestätigt, wird die Umfrage als Chat-Sprechblase angezeigt und alle Nutzer des Chats können ihre Stimmen abgeben.

