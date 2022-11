O2 mit Telefonstörung – Vodafone mit vergünstigten Apple-Geräten

Als Ursache nennt der Anbieter eine Störung an einem Sprachserver, der für die Übermittlung der Telefonate zuständig ist. Die Netzwerktechniker des Unternehmens arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung. Man bedauere die Unannehmlichkeiten und bitte um etwas Geduld.

Insert

You are going to send email to