WhatsApp startet mit der Möglichkeit, einen Benutzernamen zu registrieren. Die Option soll im Laufe der Woche für alle Nutzer der App verfügbar werden. Die Benutzernamen selbst sollen allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt nutzbar werden. Zunächst geht es lediglich darum, sich einen gewünschten Benutzernamen zu sichern.

Hintergrund für die Einführung der neuen Funktion ist, dass sich WhatsApp künftig auch verwenden lassen soll, ohne Fremden gegenüber die Telefonnummer preiszugeben. Als Beispiele nennt WhatsApp Gruppenchats oder den Kontaktaustausch mit eher entfernten Bekannten, mit denen man zwar per Messenger in Kontakt sein, jedoch nicht gleich die eigene Telefonnummer weitergeben will.

Telefonnummer bleibt künftig verborgen

Um diese Distanz zu wahren, wird es auch kein Verzeichnis für Benutzernamen oder auf diesen Namen basierende Vorschläge in WhatsApp geben. Andere Nutzer können nur dann Kontakt aufnehmen, wenn sie den exakten Benutzernamen der betreffenden Person kennen.

Wenn ein Nutzer einen Benutzernamen eingerichtet hat, wird neuen Kontakten künftig nicht mehr dessen Telefonnummer, sondern nur noch der Benutzername angezeigt. Die Funktion soll über die nächsten Monate hinweg schrittweise weltweit eingeführt werden.

So lässt sich der Benutzername reservieren

Um einen Benutzernamen zu reservieren, ist laut WhatsApp „die neueste Version“ der Anwendung nötig. Dies wäre aktuell die ganz neu erschienene Version 26.25.73. Aber auch da zeigt sich die Funktion zumindest bei uns bislang nicht. Gut möglich, dass die neue Einstellung ohne separates App-Update in den kommenden Tagen serverseitig freigeschaltet wird.

Bei WhatsApp finden sich zwei verschiedene Anleitungen, um den persönlichen Benutzernamen zu reservieren. Ob beide Wege tatsächlich funktionieren, muss sich allerdings erst noch zeigen. Einmal soll die neue Option „Benutzername“ auftauchen, wenn man die Einstellung der App und dort den Bereich „Konto“ öffnet. Wie WhatsApp hier erklärt, kann man den Benutzernamen auch reservieren, wenn man im Bereich „Du“ auf sein Profilbild tippt.