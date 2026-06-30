Telefonnummer bleibt künftig verborgen
WhatsApp startet Reservierung von Benutzernamen
WhatsApp startet mit der Möglichkeit, einen Benutzernamen zu registrieren. Die Option soll im Laufe der Woche für alle Nutzer der App verfügbar werden. Die Benutzernamen selbst sollen allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt nutzbar werden. Zunächst geht es lediglich darum, sich einen gewünschten Benutzernamen zu sichern.
Hintergrund für die Einführung der neuen Funktion ist, dass sich WhatsApp künftig auch verwenden lassen soll, ohne Fremden gegenüber die Telefonnummer preiszugeben. Als Beispiele nennt WhatsApp Gruppenchats oder den Kontaktaustausch mit eher entfernten Bekannten, mit denen man zwar per Messenger in Kontakt sein, jedoch nicht gleich die eigene Telefonnummer weitergeben will.
Telefonnummer bleibt künftig verborgen
Um diese Distanz zu wahren, wird es auch kein Verzeichnis für Benutzernamen oder auf diesen Namen basierende Vorschläge in WhatsApp geben. Andere Nutzer können nur dann Kontakt aufnehmen, wenn sie den exakten Benutzernamen der betreffenden Person kennen.
Wenn ein Nutzer einen Benutzernamen eingerichtet hat, wird neuen Kontakten künftig nicht mehr dessen Telefonnummer, sondern nur noch der Benutzername angezeigt. Die Funktion soll über die nächsten Monate hinweg schrittweise weltweit eingeführt werden.
So lässt sich der Benutzername reservieren
Um einen Benutzernamen zu reservieren, ist laut WhatsApp „die neueste Version“ der Anwendung nötig. Dies wäre aktuell die ganz neu erschienene Version 26.25.73. Aber auch da zeigt sich die Funktion zumindest bei uns bislang nicht. Gut möglich, dass die neue Einstellung ohne separates App-Update in den kommenden Tagen serverseitig freigeschaltet wird.
Bei WhatsApp finden sich zwei verschiedene Anleitungen, um den persönlichen Benutzernamen zu reservieren. Ob beide Wege tatsächlich funktionieren, muss sich allerdings erst noch zeigen. Einmal soll die neue Option „Benutzername“ auftauchen, wenn man die Einstellung der App und dort den Bereich „Konto“ öffnet. Wie WhatsApp hier erklärt, kann man den Benutzernamen auch reservieren, wenn man im Bereich „Du“ auf sein Profilbild tippt.
Entwickler: WhatsApp Inc.
Laden
Wer insta hat, kann seinen Namen übernehmen indem er es koppelt.
Sonst ist der Name blockiert, wenn es der selbe ist, wie bei insta.
Und wo verbinde ich das?
Siehe oben im Screenshot der Button Links im gleichen Dialog.
Der Name ist doch nicht pauschal blockiert weil es den auf Instagram gibt.
Doch tatsächlich ist er das hab’s auch probiert.
Nein, ist nicht blockiert. Mein Insta wurde von wem anderes bei WA registriert. Meta weißt aber auch darauf hin auf der offiziellen Seite. Wer zuerst kommt …
Das ist falsch! Ich habe mir bei WhatsApp einen Namen gesichert, der ewig bei Instagram schon vergeben ist. Hat ohne Probleme funktioniert. WhatsApp schreibt übrigens auf seiner Internetseite dazu: »SOLANGE ER NICHT BEREITS VERGEBEN IST, kannst du denselben Benutzernamen beanspruchen, den du auf Facebook oder Instagram verwendest (einschließlich professioneller Konten auf Instagram), indem du WhatsApp derselben Kontenübersicht hinzufügst.«
Nachtrag: Wer die Funktion nutzt, seinen Instagram- oder Facebook-Benutzernamen direkt zu übernehmen, sollte beachten, dass die Konten dabei freiwillig miteinander verbunden werden. Dadurch kann Meta Informationen dienstübergreifend nutzen, unter anderem für personalisierte Werbung – soweit dies nach den jeweiligen Einstellungen und den geltenden Vorschriften zulässig ist. Vielleicht erklärt das auch, warum die Benutzernamen nicht automatisch für alle Meta-Dienste gelten, sondern bei WhatsApp separat vergeben werden.
Ja, hab schon einen vergeben
Sehe es im Konto nicht, Version ist aktuell.
Bei mir hat mich WhatsApp sogar drauf hingewiesen
…bei mir auch!
Hier auch! Somit braucht man da nicht suchen, sondern einfach warten bis die Mitteilung kommt.
kam bei mir direkt in den einstellungen. danke für den hinweis!
Finde diesen verzögerten Rollout echt unfair und ungerecht. Was soll die Reservierung bringen wenn man die Tore nicht für alle gleichzeitig aufmacht? Mein Name ist sicher schon weg.
Ich bin WhatsApp Nutzer erster Stunde und habe die App sogar kaufen müssen (vor der Facebook Übernahme war die App kostenpflichtig). Und ich bekomme die Option nicht angezeigt.
Versteh das auch nicht warum das so kompliziert gemacht wird entweder man man macht ne Testgruppe und rollt es global aus oder lässt es bleiben. wenn man wenigstens abschätzen könnte wann das kommt wäre es ja ok aber das kann zwischen 7 Tagen und 4 Monaten halt alles sein. Vorallem ist das doch auch für den Support einfach nur maximal bescheiden wenn die zeitgleich mehrere Featurelevels bei gleicher Versionsnummer unterstützen müssen.
Ist alles schon vergeben. Toll
Und das dumme, es muss seriös sein. In Gruppen wird in Zukunft der Name und nicht die Nummer angezeigt. Auch wenn man wen das erste Mal anschreibt, wird der Name übertragen. Muss man echt bedenken. Auch, dass man da dann evtl. einen anderen Namen wählt als den, denn man vielleicht bei OF nutzt. Haha
Einen Funktion die Jahrzehnte zu spät kommt….
Was mit der Einrichtung zusätzlich passiert ist das verknüpfen der Konten von WhatsApp und Instagram und Threads und Facebook. Wer das nach wie vor nicht will (verständlich!) aber trotzdem den gleichen Username verwenden will, kommt hier nicht weiter.
Hahaha
Endlich hat Meta einen Weg gefunden, dass alle freiwillig ihre verschiedenen Meta-Konten miteinander verbinden… Macht ihr ruhig mal
Das dachte ich mir auch irgenwie. Vorher bist du nur eine Telefonnummer die sich zyklisch, zumindest bei vielen, alle paar Jahre ändert. Aber nun, alles fest verdrahtet und mit Sicherheit auch gleich für das Ad-Tracking analysiert. Für welchen Mehrwert nochmal? Einen Benutzernamen?
Meine Nummer ist fix und bleibt es und die ganzen Konten (Instagram, thread und Facebook) hab ich nur, um meinen Namen zu schützen. Passt!
Das darf Meta in der EU aber nicht. Haha Da mussten die sogar eine Strafe bezahlen für.
Das würfen sie nicht grundsätzlich.
Aber letztendlich gibst du ja selbst das ok, bzw. den Auftrag
Falsch! Genau das ist hier ausdrücklich von der EU erlaubt, da du die Konten in dem Fall ja freiwillig miteinander verknüpft. Bei der damaligen Strafzahlung ging es darum, dass Meta die Verknüpfung eigenständig und ohne Genehmigung der Nutzer vorgenommen hatte.
Whatsapp Biz hat top funktioniert. Leider aber nicht im „privaten“ WA… keine Anzeige gefunden wie bei WA Biz obwohl upgedated
Vor allem ein Punkt wird meiner Meinung nach kaum erwähnt: Die Benutzernamen sind zwar ein echter Gewinn für den Datenschutz, weil man seine Handynummer nicht mehr jedem geben muss. Gleichzeitig binden sie viele Nutzer aber noch stärker an WhatsApp. Wer künftig beim Kennenlernen nur noch seinen WhatsApp-Benutzernamen weitergibt, hat irgendwann im Telefonbuch oft gar keine Telefonnummern mehr. Möchte man dann später zu Signal, Threema oder einem anderen Messenger wechseln, kann man dort im Zweifel gar niemanden mehr erreichen, weil einem die Telefonnummern der Kontakte fehlen. Dadurch haben alternative Messenger künftig noch schlechtere Chancen, sich gegen WhatsApp durchzusetzen. Ich glaube, dieser Nebeneffekt wird momentan deutlich unterschätzt.
Was wäre die Alternative? Die Nummernweitergabe wird ja auch immer kritisiert.
Darum geht es bei seinem Hinweis ja nicht. Er sucht keine Alternative, er weißt auf ein Problem hin und hat damit vollumfassend einfach Recht. Alternativen haben so quasi keinerlei Chance mehr, der Drops ist quasi gelutscht. Sehr raffiniert von Meta.
Gerade eben Update gemacht. Trotzdem keine Info bzgl Benutzername :/
WA Version 26.25.73
Was soll das bringen – etwa „Datenschutz“?!
Hey, das Teil gehört zu Meta!
Macht euch doch nichts vor!