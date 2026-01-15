Neue Option zeigt sich in Deutschland
WhatsApp startet mit der Integration von Drittanbieter-Chats
Im November hat der hinter der Messenger-App WhatsApp stehende Meta-Konzern angekündigt, dass die von der Europäischen Kommission geforderte Unterstützung für Drittanbieter-Chats in Kürze verfügbar ist. Jetzt zeigt sich die Integration auf den ersten Geräten deutscher Nutzer.
Wenn die Funktion verfügbar ist, erscheint auf den betreffenden Geräten das zusätzliche Menü „Drittanbieter-Chats“ in den Konto-Einstellungen von WhatsApp. Bislang scheint auf diesem Weg jedoch lediglich die direkte Anbindung von BirdyChat möglich zu sein.
Leistungsumfang wird ausgebaut
Laut der Ankündigung von Meta sollte auch der Messenger-Dienst Haiket vom Start weg eingebunden sein, dies dürfte zeitnah nachgeholt werden. Generell müssen für eine solche Integration beide Seiten aktiv werden. WhatsApp stellt die nötigen Schnittstellen bereit, die jedoch von den anderen Anbietern erst in deren Apps umgesetzt werden müssen. Dies ist laut Meta auch der Grund dafür, dass auf diesem Weg zunächst keine Gruppenunterhaltungen möglich sind. Hier wartet man noch darauf, dass die Partner die nötige technische Unterstützung bereitstellen.
EU-Vorgaben zur Interoperabilität
Über die Drittanbieter-Integration lassen sich Nachrichten, Bilder, Sprachnachrichten, Videos und Dateien verschlüsselt mit Nutzern anderer Messenger-Plattformen direkt über WhatsApp austauschen. Diese im Gesetz über digitale Märkte (DMA) gefasste Vorgabe soll die Position kleiner Anbieter stärken. Verpflichtet werden Anbieter, die nach Auffassung der Europäischen Union eine sogenannte Torwächterrolle innehaben. WhatsApp und der Facebook Messenger sind bislang die einzigen Chat-Dienste mit diesem Status. Apples iMessage-Angebot hat nach Ansicht der EU in Europa bislang keine hierfür ausreichend dominante Stellung erreicht.
Die Vorgaben zur Messenger-Interoperabilität gelten ausschließlich in den Ländern der Europäischen Union. In anderen Regionen sind die Anbieter zu einer solchen Öffnung nicht verpflichtet.
Wird dann auch iMessage zu WhatsApp möglich sein?
Sowas wie Trillian damals wäre cool :)
Exakt das war auch mein erster Gedanke. MSN, ICQ, Yahoo Messenger; alle in einer Software und das schon vor 20 Jahren…
Hoffentlich nicht!
Nein, da iMessage nicht dazu verpflichtet ist sich zu öffnen.
Wer außer ein paar Nerds nutzen den iMessage? Ich bin seit dem 3GS dabei und kenne nicht einen der diesen Dienst nutzt.
Was natürlich nicht als Ultima Ratio bzgl. dieses Anbieters gelten soll/kann.
Ich, und alle anderen in meinem Umfeld. WhatsApp ist gelöscht
Überheblicher Schnösel.
Ich nutze es mit jedem iPhone-Nutzer in meinen Kontakten.
den / denn
Ich nutze nur iMessage
Nur iMessage
Also als Nerd habe ich mich noch nie gefühlt. Ich nutze iMessage wann immer es geht, und das mit vielen meiner Kontakte. WhatsApp habe ich nur, weil es in zwei, drei Fällen gar nicht anders geht.
in meinem Umfeld sind auch nur 2-3 dabei die IMessage nutzen. das meiste geht über WA
Ich.
Und wenn ich iMessage nutzen kann, geht die Nachricht darüber raus.
Manche Antworten aber auch nicht, da sie es gar nicht kennen :-D
Nutze auch iMessage wo es geht – ansonsten RCS und zur Not SMS.
Klappt wunderbar.
Kann es sein, dass du (@Jörg) kaum Kontakte mit Applegeräten hast oder die iMessage dann nicht eingerichtet haben?
Wer außer ein paar fahrlässig agierende Leute nutzt Whatsapp als Haupt Messenger. Der Datenschutz und die Sicherheit sind dort nicht gewährleistet bzw. wird bewußt nicht gelebt. Google mal Buzzwirds wie: Meta nutzt die Nachrichten und Bilder zum trainieren der AI. Oder: Whatsapp hat keine 100%ige E2E VErschlüsselung.. und und und. Aber hey….. jeder das Seine :)
Natürlich nutzt man es.
@neoME
etwa 3 Milliarden Menschen weltweit, ca. 36% der Weltbevölkerung \_( ツ)_/
WhatsApp nutzt das Signal-Protokoll (E2EE) für die Chat Verschlüsselung.
Alle Chats, Gruppen, Anrufe, Sprachnachrichten und Videos sind standardmäßig verschlüsselt.
Mal lesen?
„…Verpflichtet werden Anbieter, die nach Auffassung der Europäischen Union eine sogenannte Torwächterrolle innehaben. WhatsApp und der Facebook Messenger sind bislang die einzigen Chat-Dienste mit diesem Status. Apples iMessage-Angebot hat nach Ansicht der EU in Europa bislang keine hierfür ausreichend dominante Stellung erreicht.“
Jetzt noch Interoperabilität zu Signal und ich kann Drecks WhatsApp ENDLICH löschen.
Das kannst jetzt auch schon – per iMessage (Applegeräte) und RCS (Androiden…) mit SMS als Fallback kannst eigentlich jeden Erreichen.
Mach ich seit Einführung von RCS auf dem iPhone so – zuvor hab ich noch Signal genutzt.
Hallo
Was ist RCS?
RCS mit iOS 18: Als nächstes kommt die Vollverschlüsselung https://www.iphone-ticker.de/rcs-mit-ios-18-als-naechstes-kommt-die-vollverschluesselung-242224/
+1 und ich habe keine Nachteile im Alltag. Mein Umfeld ist eher interessiert und wundert sich, dass man gar kein WhatsApp braucht.
@Kneip: https://de.wikipedia.org/wiki/Rich_Communication_Services
Kurz: RCS funktioniert über die „SMS-App“ und kann Fotos, Videos, Standort, Sprachnachrichten verschicken – auch in Gruppen. Es ist weder eine extra App notwendig (ggfls. auf Android die Google Message App nutzen) noch wird ein Adressbuch ungefragt hochgeladen etc. wie bei Whatsapp.
Absolut DSGVO-Konform und klappt super!
Stell dir vor: SMS mit Funktionen von Messengern wie Whatsapp/Signal usw. – und das Beste: So gut wie Jeder hat es eh schon.
@K-H-B: In der Beta 26.3 von iOS sind erste Anzeichen für die Verschlüsselungsfunktion, jedoch sind wohl nur französische Provider hinterlegt …. aber es tut sich was.
Viele Leute wissen leider nicht, dass sie außer WhatsApp noch andere Messenger auf dem Smartphone haben. Oder was eine SMS ist. Die digitale Legasthenie ist weit verbreitet.
Manchmal steht bei RCS-Chatverläufen bei mir dann, dass ich jetzt doch eine SMS schicke und nicht den RCS-Kanal nutze. Kann sich das jemand erklären?
Congstar als Anbieter und iPhone 16 Pro Max (falls wichtig) mit iOS 26.2.
Was ist eine Google Suche?
:-)
@Chrizzly
RCS wird inzwischen von den meisten, aber noch nicht allen Providern unterstützt. In dem Fall wird dann auf SMS zurückgegriffen.
Wann begreift du es eigentlich, das kaum jemand diesen Mist nutzt und 98% bei Whatsapp sind und bleiben…
Ich bezweifle nämlich das Gruppenchats möglich sein werden mit allen funktionen, von daher sind mir so Aussenseiter wie du völlig egal. Bleibt in eurer kleinen Blase hängen.
Ich würde bei wichtigen Personen schon den Status vermissen bzw. ist man dann doch ausgeschlossen, wenn es aus organisatorischen Gründen Gruppen gibt.
Schade, dass Leute wie du unsere Welt so schlecht machen!
Signal hat Interoperabilität mit WA aus Gründen der Sicherheit immer ausgeschlossen. Aus eigener Erfahrung kann ich dir aber sagen: Ich brauche (und habe) WA schon seit Jahren nicht mehr. ;)
Hatte es noch nie und brauch es auch nicht ;)
Hast du schulpflichtige Kinder ??
Muß @Broesel beipflichten. Schule, selbst Kindergarten, Turnverein, Tennis, Kindergeburtstage, Klassentreffen, Hort, vieles organisiert sich über WhatsApp-Gruppen.
Ohne WhatsApp verliert man da den Anschluss und ist nicht informiert. Man kann dann hoffen, daß jemand einem die Infos auf anderem Wege zukommen läßt. Im Zweifel verpaßt man was oder wird „vergessen“.
Da wäre es schön, wenn WhatsApp auch RCS anbinden könnte, damit man so z. B. auch an Gruppen teilnehmen kann.
Hoffentlich nicht. Ich will meine Signal-Chats nicht im Whatscrap bei den Anderen wissen.
Das nächste Datenleck wird kommen, dann sind die Nachrichten aus den anderen Messengern auch noch betroffen..
Einfach WhatsApp verbieten und schon ist das Problem gelöst ich meine natürlich verlagert;)
Gleich Meta komplett! Auch Instagram und Facebook – „Sippenhaft“ für den Mist.
Internet direkt komplett abschalten und verbieten!!!
Macht der Iran und Nordkorea ja auch!!
Und in die Steinzeit zurück fallen, sehr gute Idee xDxD
Ohne Whatsapp/Meta ist für dich gleich „Steinzeit“? Krass wenn man das so sieht.
Wäre mal endlich fein und schön zusammen , wenn man alles absolut alles in den Einstellungen auf nur meine Kontakte stehen hat oder ganz privat alles stehen hat , das man dann nicht von allen mehr gesehen wird das man gerade lesen tut ,
So wie Du schreibst wäre es bestimmt eine sinnvolle Funktion.
Auweia …
Gehen die Daten der Drittanbieter auch über die Meta Server oder eigenständig über den jeweiligen Drittanbieter?
Die optische Anpassung an Liquid Glass wäre mir wichtiger als die Integration Drittanbieter Apps die keiner kennt.
Lieber nicht
Bloß nicht.
Wieso nicht? Ich bin mit Liquid Glass sehr zufrieden und würde mich freuen wen WA da nicht wieder 3 Jahre bräuchte um sich der aktuellen Apple Designsprache anzupassen
iOS Nachrichten App für alle Chats wär schön.
Geht doch: iMessage, RCS, SMS – damit erreichst jeden.
Weiß man denn, ob es über diesen Weg auch möglich sein wird ohne WA an WA-Gruppen teilzunehmen?
Mit Kindern ist es für uns aktuell leider unmöglich an WA vorbei zu kommen. Für jedes Hobby und Klasse gibt es WA-Gruppen über die sämtliche organisatorischen Dinge besprochen werden -.-
Höchstwahrscheinlich nicht, weshalb mich alternativen gar nicht interessieren. Gerade die Communityfunktionen mit allem drum und dran sind extrem gut in WA, da interessieren mich keine kleinen Guffel Messenger
Darauf freue ich mich auch wenn es soweit ist, bin mal gespannt wie die Reaktion sein wird wenn man WhatsApp ablehnt :)
Schön wäre es ja, wenn ich (wie bei Android) endlich eine zweite Nummer bzw. ein zweites Konto bei WA registrieren kann, und diese über EINE App nutzen könnte.
Ich weiß: Im Moment nutze ich für die zweite Nummer WA-Business, funktioniert auch gut.
Aber das über eine App laufen zu haben, würde mir persönlich besser gefallen.
Da ist iMessage diesbezüglich weiter…
Tja. Wäre Apple damals nicht so hochmütig und engstirnig gewesen und hätten die direkt iMessage für Android geöffnet, dann würde es mutmaßlich Whatsapp heute gar nicht geben, oder nur als Randnotiz.
Quelle?
Ja leider. :-(
Apple in der Art und Weise wie heute, vielleicht aber auch nicht mehr.
Es waren wohl auch wirtschaftliche Gründe, die gegen eine Öffnung von iMessage sprachen.