WhatsApp startet mit der Integration von Drittanbieter-Chats

Im November hat der hinter der Messenger-App WhatsApp stehende Meta-Konzern angekündigt, dass die von der Europäischen Kommission geforderte Unterstützung für Drittanbieter-Chats in Kürze verfügbar ist. Jetzt zeigt sich die Integration auf den ersten Geräten deutscher Nutzer.

Wenn die Funktion verfügbar ist, erscheint auf den betreffenden Geräten das zusätzliche Menü „Drittanbieter-Chats“ in den Konto-Einstellungen von WhatsApp. Bislang scheint auf diesem Weg jedoch lediglich die direkte Anbindung von BirdyChat möglich zu sein.

Leistungsumfang wird ausgebaut

Laut der Ankündigung von Meta sollte auch der Messenger-Dienst Haiket vom Start weg eingebunden sein, dies dürfte zeitnah nachgeholt werden. Generell müssen für eine solche Integration beide Seiten aktiv werden. WhatsApp stellt die nötigen Schnittstellen bereit, die jedoch von den anderen Anbietern erst in deren Apps umgesetzt werden müssen. Dies ist laut Meta auch der Grund dafür, dass auf diesem Weg zunächst keine Gruppenunterhaltungen möglich sind. Hier wartet man noch darauf, dass die Partner die nötige technische Unterstützung bereitstellen.

EU-Vorgaben zur Interoperabilität

Über die Drittanbieter-Integration lassen sich Nachrichten, Bilder, Sprachnachrichten, Videos und Dateien verschlüsselt mit Nutzern anderer Messenger-Plattformen direkt über WhatsApp austauschen. Diese im Gesetz über digitale Märkte (DMA) gefasste Vorgabe soll die Position kleiner Anbieter stärken. Verpflichtet werden Anbieter, die nach Auffassung der Europäischen Union eine sogenannte Torwächterrolle innehaben. WhatsApp und der Facebook Messenger sind bislang die einzigen Chat-Dienste mit diesem Status. Apples iMessage-Angebot hat nach Ansicht der EU in Europa bislang keine hierfür ausreichend dominante Stellung erreicht.

Die Vorgaben zur Messenger-Interoperabilität gelten ausschließlich in den Ländern der Europäischen Union. In anderen Regionen sind die Anbieter zu einer solchen Öffnung nicht verpflichtet.