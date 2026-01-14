Namhafter Neuzugang im Februar
Sid Meier’s Civilization VII kommt zu Apple Arcade
Apple wird seinen Spiele-Dienst Apple Arcade im kommenden Monat um einen bekannten Namen erweitern. Ab dem 5. Februar haben Nutzer die Möglichkeit, das vor einem Jahr erschienene Strategiespiel Sid Meier’s Civilization VII als Apple-Arcade-Edition im Rahmen ihres Abonnements zu spielen. Der Titel wird in Versionen für das iPhone, das iPad und den Mac verfügbar sein.
Die Spiele aus der „Civilization-Reihe“ zählen zu den bekanntesten für Computer und Mobilgeräte verfügbaren rundenbasierten Strategiespielen und stammen aus der Schmiede des legendären Entwicklers Sid Meier.
Spieler bestimmen über die kulturelle und zivilisatorische Entwicklung ihrer Reiche. Mit dem Ziel, das beherrschte Territorium zu erweitern, baut man Städte und errichtet architektonische Denkmäler. „Civilization“ bietet Nutzern dabei gleichermaßen die Möglichkeit, auf historischen Gegebenheiten basierend zu spielen oder einen eigenen Weg durch die Geschichte der Menschheit zu erkunden.
Keine DLCs und eingeschränkte Updates
Apple weist im Rahmen der Ankündigung auf ein paar Einschränkungen der Apple-Arcade-Version von „Sid Meier’s Civilization VII“ hin. So soll das Spiel in der Version für Apple Arcade zumindest beim Start nicht über einen Mehrspieler-Modus verfügen. Zudem wird die Version für Apple Arcade auch anders, als von anderen Plattformen bekannt, keinerlei DLC-Inhalte enthalten. Des Weiteren sollen zukünftige Updates für das Spiel entweder gar nicht oder erst verspätet für die Apple-Arcade-Version erscheinen.
Eine weitere Einschränkung betrifft die im Spiel verfügbaren Geländekarten. Sämtliche Größen sind den Entwicklern zufolge nur auf Geräten mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher verfügbar.
Spiele-Abo für 6,99 Euro im Monat
Die genannten Einschränkungen wird man verschmerzen können, wenn man den Preis für die Vollversion von „Sid Meier’s Civilization VII“ mit den Abo-Gebühren für Apple Arcade vergleicht. Wer den Dienst nutzen will, bezahlt monatlich 6,99 Euro für den Zugriff auf alle enthaltenen Spiele.
Entwickler: 2K
Laden
Preis – kostenlos.
Ist der blanke Hohn. Da weis man, es wird teuer.
Da ist mir Preis: 15.- oder 20,- € viel lieber.
Ein App Store mit Apps ohne InApp-Käufe, wäre mal Revolution.
Ähm, es geht hier um Apple Arcade und da gibt es keine In-App-Käufe.
für PC kostet es mind. 30,-€
Dafür kann man es halt mit allen Geländekarten und Mulitiplayer spielen.
Warum ein Apple Arcade abo für eine Teaserversion?
Richtig so, David… zeig es ihnen… soll Apple doch gar nichts in Arcade packen. Lieber noch weiter beschneiden und wenig content bieten, oder?
„Ein App Store mit Apps ohne InApp-Käufe, wäre mal Revolution.“ > Nennt sich Apple Arcade. Da sind InApp-Käufe nicht erlaubt.
Das ist ja echt mal ein cooler Neuzugang zu Apple Arcade :)
ist das Display auf dem iphone nicht zu klein für solche Spiele?
Ich brauche selbst bei Konsolen immer den kompletten 42″ TV
Auch auf iPad und Mac spielbar
Es gibt Leute, die Shooter darauf spielen. Wäre mir auch zu klein, aber einigen offenbar nicht.
Oder Diablo :D
Soll das ein verfrühter Aprilscherz sein?