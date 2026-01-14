Sid Meier’s Civilization VII kommt zu Apple Arcade

Apple wird seinen Spiele-Dienst Apple Arcade im kommenden Monat um einen bekannten Namen erweitern. Ab dem 5. Februar haben Nutzer die Möglichkeit, das vor einem Jahr erschienene Strategiespiel Sid Meier’s Civilization VII als Apple-Arcade-Edition im Rahmen ihres Abonnements zu spielen. Der Titel wird in Versionen für das iPhone, das iPad und den Mac verfügbar sein.

Die Spiele aus der „Civilization-Reihe“ zählen zu den bekanntesten für Computer und Mobilgeräte verfügbaren rundenbasierten Strategiespielen und stammen aus der Schmiede des legendären Entwicklers Sid Meier.

Spieler bestimmen über die kulturelle und zivilisatorische Entwicklung ihrer Reiche. Mit dem Ziel, das beherrschte Territorium zu erweitern, baut man Städte und errichtet architektonische Denkmäler. „Civilization“ bietet Nutzern dabei gleichermaßen die Möglichkeit, auf historischen Gegebenheiten basierend zu spielen oder einen eigenen Weg durch die Geschichte der Menschheit zu erkunden.

Keine DLCs und eingeschränkte Updates

Apple weist im Rahmen der Ankündigung auf ein paar Einschränkungen der Apple-Arcade-Version von „Sid Meier’s Civilization VII“ hin. So soll das Spiel in der Version für Apple Arcade zumindest beim Start nicht über einen Mehrspieler-Modus verfügen. Zudem wird die Version für Apple Arcade auch anders, als von anderen Plattformen bekannt, keinerlei DLC-Inhalte enthalten. Des Weiteren sollen zukünftige Updates für das Spiel entweder gar nicht oder erst verspätet für die Apple-Arcade-Version erscheinen.

Eine weitere Einschränkung betrifft die im Spiel verfügbaren Geländekarten. Sämtliche Größen sind den Entwicklern zufolge nur auf Geräten mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher verfügbar.

Spiele-Abo für 6,99 Euro im Monat

Die genannten Einschränkungen wird man verschmerzen können, wenn man den Preis für die Vollversion von „Sid Meier’s Civilization VII“ mit den Abo-Gebühren für Apple Arcade vergleicht. Wer den Dienst nutzen will, bezahlt monatlich 6,99 Euro für den Zugriff auf alle enthaltenen Spiele.