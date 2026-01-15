Neue Wallet-Tracker-Karte: Wiederaufladbar mit 6 Monaten Akkulaufzeit

Die Anbieter Seinxon und InCard haben sich offenbar zusammengetan, um eine neue Generation ihrer „Wo ist?“-Karten für den Geldbeutel zu entwickeln. Ein erstes Resultat ist mit der neuen und wiederaufladbaren Wallet-Tracker-Karte von InCard bereits erhältlich. Eine Version ohne Ladefunktion soll zeitnah folgen und eine Akkulaufzeit von mehr als fünf Jahren aufweisen.

Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung der neuen Karten war den Unternehmen zufolge die Möglichkeit, diese sowohl unter iOS als auch unter Android zu verwenden. Aus Nutzersicht dürfte dieser Aspekt jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. Interessanter sind da schon die ansonsten genannten Verbesserungen gegenüber den früheren Generationen dieser Karten.

So soll das bereits erhältliche und mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattete Modell nur noch alle sechs bis acht Monate ans Ladegerät müssen. Aufladen kann man die Karte zudem mit jedem gewöhnlichen Qi-Ladepad. Die verbesserte Akkulaufzeit sei vor allem auf die Optimierung des Stromverbrauchs im Standby-Modus zurückzuführen. Ein optimierter Prozessor soll zudem für schnellere Reaktionszeiten und genauere Positionsangaben sorgen. Dabei hätten sich auch die Reichweite und die Stabilität der Bluetooth-Verbindungen maßgeblich verbessert. Auch mit Blick auf den integrierten Signalton habe man sowohl hinsichtlich des Energieverbrauchs als auch der Lautstärke Fortschritte gemacht.

Auffälliges Design mit integrierter Öse

Optisch präsentiert sich die neue Version der Karte mit charakteristischer Formgebung und einer integrierten Öse. Die Abmessungen entsprechen dem Standardformat für Bezahl- und Ausweiskarten, die Stärke der Karte wird mit 1,7 Millimetern angegeben.

Im Rahmen ihrer Markteinführung ist die neue Wallet-Tracker-Karte momentan für 19,99 Euro erhältlich. Voraussetzung für diesen Preis ist die Aktivierung des auf der Produktseite hinterlegten Rabattcodes.