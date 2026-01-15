2. Generation mit diversen Verbesserungen
Neue Wallet-Tracker-Karte: Wiederaufladbar mit 6 Monaten Akkulaufzeit
Die Anbieter Seinxon und InCard haben sich offenbar zusammengetan, um eine neue Generation ihrer „Wo ist?“-Karten für den Geldbeutel zu entwickeln. Ein erstes Resultat ist mit der neuen und wiederaufladbaren Wallet-Tracker-Karte von InCard bereits erhältlich. Eine Version ohne Ladefunktion soll zeitnah folgen und eine Akkulaufzeit von mehr als fünf Jahren aufweisen.
Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung der neuen Karten war den Unternehmen zufolge die Möglichkeit, diese sowohl unter iOS als auch unter Android zu verwenden. Aus Nutzersicht dürfte dieser Aspekt jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. Interessanter sind da schon die ansonsten genannten Verbesserungen gegenüber den früheren Generationen dieser Karten.
So soll das bereits erhältliche und mit einem wiederaufladbaren Akku ausgestattete Modell nur noch alle sechs bis acht Monate ans Ladegerät müssen. Aufladen kann man die Karte zudem mit jedem gewöhnlichen Qi-Ladepad. Die verbesserte Akkulaufzeit sei vor allem auf die Optimierung des Stromverbrauchs im Standby-Modus zurückzuführen. Ein optimierter Prozessor soll zudem für schnellere Reaktionszeiten und genauere Positionsangaben sorgen. Dabei hätten sich auch die Reichweite und die Stabilität der Bluetooth-Verbindungen maßgeblich verbessert. Auch mit Blick auf den integrierten Signalton habe man sowohl hinsichtlich des Energieverbrauchs als auch der Lautstärke Fortschritte gemacht.
Auffälliges Design mit integrierter Öse
Optisch präsentiert sich die neue Version der Karte mit charakteristischer Formgebung und einer integrierten Öse. Die Abmessungen entsprechen dem Standardformat für Bezahl- und Ausweiskarten, die Stärke der Karte wird mit 1,7 Millimetern angegeben.
Im Rahmen ihrer Markteinführung ist die neue Wallet-Tracker-Karte momentan für 19,99 Euro erhältlich. Voraussetzung für diesen Preis ist die Aktivierung des auf der Produktseite hinterlegten Rabattcodes.
Hat eine RFID Blocker Karte Auswirkung auf die Funktion? Ich gehe davon aus dass es das Signal dieser Karte nicht blockt. Hat jemand Erfahrung oder kann das jemand bestätigen?
Meine Erfahrung nach nicht. Das tracken ist auch in einer Geldbörse möglich, die gegen RFID geschützt ist.
Danke!
+ 1 … andere Technik, wird nicht blockiert.
RFID != Bluetooth
Schon der Hammer irgendwie, Akku und Qi-Ladefähigkeit auf 1,7 mm zu packen und dann noch Bluetooth und Co zu integrieren.
Gibt es irgendeinen Unterschied zu den Bluestein SlimTag Pro? https://bluestein.de/products/slimtag-pro-tracking-karte
Dicke, Lautstärke, Design, Preis
Ob es jemals eine Karte mit UWB geben wird?
Bei mir reicht oft der Lautsprecher kaum aus, wenn die Karte samt Portemonnaie in der Sporttasche vergessen wurde, ist das Ding einfach nicht zu hören. Kann auch passieren, dass es noch im Auto liegt, dann ist es zwar erreichbar, aber nicht hörbar.
Die AirTags von Apple sind schon Mega, bin auf die neue Generation gespannt
Ich warte nur auf Kommentare wie
„Unterstützt ja gar keine Nahbereichsortung“
„Taugt doch nicht als Diebstahlschutz“