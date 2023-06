Tedee GO startet: Kompaktes Matter-Motorschloss mit App

Der für seine smarten Zugangssysteme bekannte Anbieter Tedee bietet sein neues Smartlock, das kompakte Tedee GO, nun auch in Deutschland an und verkauft das Motorschloss in den Farbvarianten Silber und Schwarz für jeweils 199 Euro auf amazon.de.

Tedee GO wird sich (durch ein später bereitgestelltes Firmware-Update) langfristig in Matter-Umgebungen einsetzen lassen und kann dann sowohl mit Apples Smart-Home-Infrastruktur als auch mit Googles und Amazons Systemen zusammenarbeiten.

Bewegt vorhandene Schlüssel

Das Motorschloss Tedee GO wird auf vorhandene Schließzylinder montiert, in denen ein vorhandener Schlüssel gegriffen und bei Bedarf bewegt wird. Der polnische Anbieter gibt an, dafür einen besonders kraftvollen Motor einzusetzen (der Drehmoment liegt bei 1,6 N m), der sich auch für Mehrfachverriegelung eignen soll.

Die Steuerung des Tedee GO erfolgt über die offizielle Tedee-App, die zur Installation mindestens iOS 14 voraussetzt. Mit dieser ist neben der manuellen Entriegelung auch die Konfiguration eines automatischen Unlocks möglich, zudem schreibt die Anwendung ein Aktivitätsprotokoll und sorgt sich auf Wunsch um eine automatische Verriegelung.

6 Monate Energie

Mit Energie versorgt wird die das Tedee GO durch drei CR123A/R-Batterien. Diese sollen es bei durchschnittlicher Nutzungsintensität (acht Schließvorgänge am Tag) auf gut ein halbes Jahr Laufzeit bringen.

Tedee GO arbeitet ab Werk als Bluetooth- beziehungsweise Thread-Türschloss, lässt sich aber auch mit dem Tedee-Keypad und der WLAN-Bridge des Herstellers kombinieren, die für die Integration in Smart-Home-Systeme wie Amazon Alexa und Google Home zwingend vorausgesetzt wird.

Nach Angaben des Anbieters ist das Motorschloss mit nahezu allen Euro-Profilzylindern kompatible, allerdings merkt Tedee an: