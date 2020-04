Company of Heroes: Feral Interactive kündigt iPhone Version an

Nachdem im Februar die iPad Umsetzung des Echtzeitstrategiespiels Company of Heroes den App Store erreicht hat, hat Feral Interactive heute als nächsten Schritt die zugehörige Anpassung für das iPhone angekündigt. Wie bereits in der Vergangenheit geschehen folgt somit analog zu Rome: Total War und Tropico auch bei Company of Heroes die iPhone Version mit einigen Monaten Abstand zur iPad Umsetzung.

Ein genaues Datum und eine genaue Liste der unterstützen Geräte bleibt uns Feral zwar vorerst schuldig. Es ist jedoch bereits sicher, dass erneut die Wandlung in eine Universal App geplant ist und somit für Käufer der iPad App keine zusätzlichen Kosten anfallen werden um auch auf dem iPhone spielen zu können.

Company of Heroes setzt mindestens ein iPad mini 5, ein iPad Air 3 oder ein iPad der 5. Generation voraus und ist für 14,99 Euro im App Store erhältlich. Das ist sicherlich ein stolzer Preis für einen iOS Titel, im Gegenzug verzichtet das Spiel jedoch gänzlich auf jedwede InApp-Käufe.