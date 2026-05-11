WhatsApp Plus startet auf dem iPhone

WhatsApp beginnt offenbar damit, das optionale Zusatzpaket „WhatsApp Plus“ auch für iOS-Nutzer bereitzustellen. Wie WABetaInfo berichtet, tauchen die Premiumfunktionen inzwischen bei ersten Anwendern der iPhone-Version auf. Eine breite Freigabe für alle Nutzer scheint damit näherzurücken.

Wir hatten bereits im April über den Testlauf berichtet. Damals war das Angebot zunächst in der Android-Version sichtbar. Schon zu diesem Zeitpunkt war vorgesehen, das Abo später auch auf iOS auszuweiten.

Grundfunktionen bleiben kostenlos

WhatsApp Plus ist kein eigener Messenger und keine alternative App, sondern ein optionales Abo innerhalb von WhatsApp. Die bekannten Grundfunktionen des Messengers sollen weiterhin kostenlos bleiben. Dazu zählen Nachrichten, Audio- und Videoanrufe sowie die bestehenden Sicherheitsfunktionen.

Das Zusatzpaket richtet sich vor allem an Nutzer, die mehr Anpassungsmöglichkeiten innerhalb der App wünschen. Zum Umfang gehören zusätzliche Designs, weitere App-Symbole, Stickerpakete und Klingeltöne. Zudem sollen sich mehr Chats dauerhaft oben in der Übersicht fixieren lassen.

WhatsApp Plus soll man eine Woche kostenfrei ausprobieren können.

Mehr Komfort gegen Monatsgebühr

Ein weiterer Bestandteil betrifft die Verwaltung von Chat-Listen. Einstellungen wie Benachrichtigungstöne oder visuelle Anpassungen sollen sich künftig gesammelt für mehrere Gespräche festlegen lassen. Damit zielt WhatsApp Plus weniger auf neue Kommunikationsfunktionen, sondern vor allem auf Personalisierung und Komfort. Grundfunktionen sowie Sicherheitsfeatures bleiben hingegen weiterhin kostenlos.

Beim bisherigen Test wurde in Europa ein Monatspreis von 2,49 Euro angezeigt. Ob dieser Preis auch bei einer breiteren Einführung Bestand hat, bleibt offen. Ebenso ist unklar, wann WhatsApp Plus allen iPhone-Nutzern angeboten wird.