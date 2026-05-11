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Zusatzfunktionen für Messenger

WhatsApp Plus startet auf dem iPhone
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74 Kommentare 74

WhatsApp beginnt offenbar damit, das optionale Zusatzpaket „WhatsApp Plus“ auch für iOS-Nutzer bereitzustellen. Wie WABetaInfo berichtet, tauchen die Premiumfunktionen inzwischen bei ersten Anwendern der iPhone-Version auf. Eine breite Freigabe für alle Nutzer scheint damit näherzurücken.

WABetaInfo WhatsApp Plus IPhone IOS Preview2

Wir hatten bereits im April über den Testlauf berichtet. Damals war das Angebot zunächst in der Android-Version sichtbar. Schon zu diesem Zeitpunkt war vorgesehen, das Abo später auch auf iOS auszuweiten.

Grundfunktionen bleiben kostenlos

WhatsApp Plus ist kein eigener Messenger und keine alternative App, sondern ein optionales Abo innerhalb von WhatsApp. Die bekannten Grundfunktionen des Messengers sollen weiterhin kostenlos bleiben. Dazu zählen Nachrichten, Audio- und Videoanrufe sowie die bestehenden Sicherheitsfunktionen.

Das Zusatzpaket richtet sich vor allem an Nutzer, die mehr Anpassungsmöglichkeiten innerhalb der App wünschen. Zum Umfang gehören zusätzliche Designs, weitere App-Symbole, Stickerpakete und Klingeltöne. Zudem sollen sich mehr Chats dauerhaft oben in der Übersicht fixieren lassen.

WABetaInfo WhatsApp Plus IPhone IOS Preview1

WhatsApp Plus soll man eine Woche kostenfrei ausprobieren können.

Mehr Komfort gegen Monatsgebühr

Ein weiterer Bestandteil betrifft die Verwaltung von Chat-Listen. Einstellungen wie Benachrichtigungstöne oder visuelle Anpassungen sollen sich künftig gesammelt für mehrere Gespräche festlegen lassen. Damit zielt WhatsApp Plus weniger auf neue Kommunikationsfunktionen, sondern vor allem auf Personalisierung und Komfort. Grundfunktionen sowie Sicherheitsfeatures bleiben hingegen weiterhin kostenlos.

Beim bisherigen Test wurde in Europa ein Monatspreis von 2,49 Euro angezeigt. Ob dieser Preis auch bei einer breiteren Einführung Bestand hat, bleibt offen. Ebenso ist unklar, wann WhatsApp Plus allen iPhone-Nutzern angeboten wird.

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WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger
Entwickler: WhatsApp Inc.
Preis: Kostenlos+
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11. Mai 2026 um 15:05 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Wenn Sprachnachrichten auch im Pluspaket drin sind, gerne auch 5 EUR.

    ;-)

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  • Kann ein Plattform übergreifendes Protokoll – hoffe es heißt so – für messenger kaum erwarten, dann endlich weg von WhatsApp

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  • Wer dieses Abo abschließt der hat wirklich zu viel Geld

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  • So fängt es an, erstmal nur 2,49€ für optische Anpassungen und im Laufe der Zeit werden dann nach und nach auch Grundfunktionen in das Abo kommen………

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  • Und für den Quark soll man Geld ausgeben? Wichtiger wären bessere Sortier- und Gruppierfunktionen.

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  • Oje… wer es braucht, Bitteschön. Ich hab nicht mal die Anpassung an iOS26 (iPhone12pro).

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  • WhatsApp klaut Daten, ist der Messenager der gezwungener Maßen auf dem iPhone installiert ist, und jetzt soll ich dafür zahlen!?
    Meine Güte! Nein!

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  • Ein tolles Feature wäre, mehr als 5 Leuten auf einmal eine Nachricht zukommen lassen zu können. Früher ging das. Ich persönlich brauche keine zusätzlichen Sticker und frage mich auch, ob das Abo angenommem wird

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  • 2,49 für ein paar Klingeltöne, ein paar Hintergrundbilder und das monatlich? Na dann.

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  • Ich sehe schon die ganzen User vor mir, die vor vor einigen Jahren über Einmal-Käufe bei vernünftigen Messengern gemeckert haben, wie sie heute dann auf ‚abonnieren‘ klicken ;-) herrlich …

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  • Oh gott wer benötigt denn solchen quatsch um Nachrichten zu schreiben? Wird das jetzt der Jamba Sparabo moment?

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  • Ich weis nicht was ich dazu sagen soll… da fehlen mir echt die Worte
    Nutzerdaten und jetzt noch Geld…
    Ja ich habe richtig gelesen, grundsätzlich kostenlos – aber wir wissen wo die Reise hingeht

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  • Wie wär’s denn mal wieder mit einen Anruf statt dieser blöden Schreiberei…

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    • Ich nutze WhatsApp Calls jeden Tag. Ist der Standard bei Familie und Freunden.

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      • Ja hier auch, hat sich durchgesetzt aber finde das auch ganz gut so. Entweder WA Anrufe oder FaceTime Audio. Unverschlüsselt telefoniere ich nur noch mit der Pizzabude, wenn ich bestelle.

      • Bei mir genau so und weil es noch nicht alle wissen: In der iOS Telefon-App kann man die Favoriten direkt so anlegen, dass dann direkt ein Anruf über WhatsApp geht. Sehr praktisch! Habe ich gestern noch bei meinen Eltern eingerichtet. Ist einfach bequemer so.

  • Mal gucken, wann die ersten Werbebanner eingeblendet werden, wenn man nicht zahlt!

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    • Die Werbung kommt unabhängig von dem Abo. In der EU und UK wird es in Zukunft aber ein EXTRA-Abo geben, für die Werbefreiheit. Das ist bei uns gesetzlich geregelt und muss angeboten werden. Der Rest der Welt kann sich gar nicht von der Werbung in WhatsApp befreien. Das hier ist nur ein Abo für ein paar kosmetische Verbesserung.

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  • Na bestätigt wieder einmal meine Entscheidung von WhatsApp weg zu gehen. In Zeiten von RCS ehe völlig überflüssig.

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  • DK-BusinessSolution

    Hm… …da ich mich schon vor einigen Jahren, aufgrund der damals von Meta gewünschten Zustimmung zum Zugriff auf nahezu sämtliche Kontakte und persönlichen Daten, von WhatsApp getrennt habe, jedoch immer wieder über „Kommunikationshürden“ stolpere, frage ich mich nun, ob ein solches „Plus“ genau solches ausschließt oder sich damit ausschließen lässt?!

    Hat da jemand eine Idee oder vielleicht eigene Erfahrung?

    Wäre echt hilfreich…

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  • Vielleicht bin ich ja zu blöd dafür, das einzustellen: aber wie schaffe ich es, dass ein WhatsApp Anruf auch auf meiner Apple Watch signalisiert wird? Geht das wirklich nicht oder übersehe ich da was?

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    • Das funktioniert nicht, da WhatsApp CallKit nur am iPhone/iPad aber nicht an der Apple Watch unterstützt. Du erhältst bei einem eingehenden WhatsApp Call nur eine einfache Nachricht, dass du gerade angerufen wirst und musst dann zum iPhone greifen. Dieses bimmelt aber auch. Du kannst über die Nachricht an der Apple Watch den Anruf nur ablehnen aber nicht mit der Apple Watch selbst telefonieren.

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  • Hat WhattsApp die die dafür zahlen würden nicht schon an andere Messanger verloren?

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  • Finde ich eine gute Entwicklung. Will fast niemand, nervt fast jeden und eine kleine Chance, dass irgendwann die Leute auf bessere Alternativen umschwenken.

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  • Und bald kommt Werbung und nur mit Whatsapp Plus wird sie entfernt. Ich will mich noch nicht beschweren, wir sind immerhin im Kapitalismus. Aber ich verteufeln es jetzt schon und werde verstärkt wieder Signal nutzen (bis es da irgendwann vermutlich auch kommt).

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  • Geht es nur mir so oder sind damit tatsächlich keine relevanten Funktionen freizuschalten?

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    • Meta möchte ja ausdrücklich keine wirkliche Funktionserweiterung über Bezahlung realisieren. Im Gegensatz zu Telegram hat man sich wohl ganz bewusst genau dagegen entschieden. Es geht hierbei lediglich um Gimmicks.

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  • Hallo Leute, gerade zufällig entdeckt das auf dem iPhone jetzt zwei Konten genutzt werden können wie bei Android schon sehr lange. Muss relativ neu sein. Also ganz normal zwei Konten kein Business WhatsApp.

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  • Ich würde sogar 4,99€ pro Monat zahlen, wenn man generell unterbinden könnte, dass man Sprachnachrichten von jemand anderen bekommt.

    Und der, der es versucht bekommt dann den Hinweis: „Dem Empfänger gehen Sprachnachrichten generell auf den Keks, deswegen kannst du keine an ihn senden. Wenn du was wichtiges mitzuteilen hast, dann tippe es gefälligst ein und nerve niemanden mit minutenlangen Monologen!“

    Das wäre mir sogar 9,99€ im Monat wert…

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  • Danke fürs löschen der Meinung. Super Ifun ihr macht das schon!

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  • Ich habe im August 2010 noch für die App von WhatsApp bezahlt. Ist doch ok wenn es ein Abo für die, die es nutzen, gibt.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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