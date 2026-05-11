Zusatzfunktionen für Messenger
WhatsApp Plus startet auf dem iPhone
WhatsApp beginnt offenbar damit, das optionale Zusatzpaket „WhatsApp Plus“ auch für iOS-Nutzer bereitzustellen. Wie WABetaInfo berichtet, tauchen die Premiumfunktionen inzwischen bei ersten Anwendern der iPhone-Version auf. Eine breite Freigabe für alle Nutzer scheint damit näherzurücken.
Wir hatten bereits im April über den Testlauf berichtet. Damals war das Angebot zunächst in der Android-Version sichtbar. Schon zu diesem Zeitpunkt war vorgesehen, das Abo später auch auf iOS auszuweiten.
Grundfunktionen bleiben kostenlos
WhatsApp Plus ist kein eigener Messenger und keine alternative App, sondern ein optionales Abo innerhalb von WhatsApp. Die bekannten Grundfunktionen des Messengers sollen weiterhin kostenlos bleiben. Dazu zählen Nachrichten, Audio- und Videoanrufe sowie die bestehenden Sicherheitsfunktionen.
Das Zusatzpaket richtet sich vor allem an Nutzer, die mehr Anpassungsmöglichkeiten innerhalb der App wünschen. Zum Umfang gehören zusätzliche Designs, weitere App-Symbole, Stickerpakete und Klingeltöne. Zudem sollen sich mehr Chats dauerhaft oben in der Übersicht fixieren lassen.
WhatsApp Plus soll man eine Woche kostenfrei ausprobieren können.
Mehr Komfort gegen Monatsgebühr
Ein weiterer Bestandteil betrifft die Verwaltung von Chat-Listen. Einstellungen wie Benachrichtigungstöne oder visuelle Anpassungen sollen sich künftig gesammelt für mehrere Gespräche festlegen lassen. Damit zielt WhatsApp Plus weniger auf neue Kommunikationsfunktionen, sondern vor allem auf Personalisierung und Komfort. Grundfunktionen sowie Sicherheitsfeatures bleiben hingegen weiterhin kostenlos.
Beim bisherigen Test wurde in Europa ein Monatspreis von 2,49 Euro angezeigt. Ob dieser Preis auch bei einer breiteren Einführung Bestand hat, bleibt offen. Ebenso ist unklar, wann WhatsApp Plus allen iPhone-Nutzern angeboten wird.
Entwickler: WhatsApp Inc.
Laden
Super Idee, fürs Aushorchen. Ich bezahlen lassen…..
Nochmal auf Deutsch bitte.
Safe mit der großartigen Siri diktiert
Hab beim Lesen einen Schlaganfall bekommen.
Wenn Sprachnachrichten auch im Pluspaket drin sind, gerne auch 5 EUR.
;-)
Dann wirds ruhiger meinst du?
Dafür musst du dich nachher aber mit Nachrichten rumschlagen die keiner mehr lesen kann weil die schrieben verlernt haben
+1 x 1000 :D
Du denkst nicht wirtschaftlich. Wer keine Sprachnachrichten möchte soll dafür bezahlen. So würde ein Schuh draus werden. Aber das wird es bei WhatsApp niemals geben, würde zu sehr die moderne Kommunikation beeinträchtigen. Wer keine Sprachnachrichten möchte nutzt eh schon Telegram Premium.
Kann ein Plattform übergreifendes Protokoll – hoffe es heißt so – für messenger kaum erwarten, dann endlich weg von WhatsApp
Hä? Nimm iMessage!
Oder nimm RCS
Wer dieses Abo abschließt der hat wirklich zu viel Geld
Abzocke
Warum? Es ist ja optional und die Grundfunktionen bleiben kostenlos.
Vermutlich den Text nicht gelesen, gell?
Abzocke bezeichnet umgangssprachlich betrügerische oder stark übervorteilende Praktiken, bei denen Personen für Waren oder Dienstleistungen deutlich zu viel bezahlen, getäuscht werden oder ihr Geld auf unfaire Weise verlieren.
Jep, aber mit Werbung!!
Appzocke vom Zockerberg :)
Darauf haben wir alle gewartet :-)
So fängt es an, erstmal nur 2,49€ für optische Anpassungen und im Laufe der Zeit werden dann nach und nach auch Grundfunktionen in das Abo kommen………
+1
Wo bleibt Liquid Glas? Bald haben wir iOS 27!
Bei mir auch noch nicht freigeschaltet… bei vielen ist es ausgerollt. Echt lächerlich…
Nicht einen CENT wird es geben !!!!!!!
Und für den Quark soll man Geld ausgeben? Wichtiger wären bessere Sortier- und Gruppierfunktionen.
Oje… wer es braucht, Bitteschön. Ich hab nicht mal die Anpassung an iOS26 (iPhone12pro).
WhatsApp klaut Daten, ist der Messenager der gezwungener Maßen auf dem iPhone installiert ist, und jetzt soll ich dafür zahlen!?
Meine Güte! Nein!
Wer hat dich denn gezwungen? Es geht wunderbar ohne…
Ganz genau – iMessage und RCS (für die Androiden).
Ein tolles Feature wäre, mehr als 5 Leuten auf einmal eine Nachricht zukommen lassen zu können. Früher ging das. Ich persönlich brauche keine zusätzlichen Sticker und frage mich auch, ob das Abo angenommem wird
Ja, hat man aber, um Spam zu reduzieren so geändert.
Hört sich nach Salamitaktik an…
Wer bezahlt dafür Geld ?
Mit ziemlicher Sicherheit viele Jugendliche. Das ganze, was man fürs Geld bekommt, scheint auf die Zielgruppe zugeschnitten.
2,49 für ein paar Klingeltöne, ein paar Hintergrundbilder und das monatlich? Na dann.
Ist doch günstiger als seinerzeit das Jamba-Sparabo.
Ich sehe schon die ganzen User vor mir, die vor vor einigen Jahren über Einmal-Käufe bei vernünftigen Messengern gemeckert haben, wie sie heute dann auf ‚abonnieren‘ klicken ;-) herrlich …
Klingt wie ein Aprilscherz
Oh gott wer benötigt denn solchen quatsch um Nachrichten zu schreiben? Wird das jetzt der Jamba Sparabo moment?
Ich weis nicht was ich dazu sagen soll… da fehlen mir echt die Worte
Nutzerdaten und jetzt noch Geld…
Ja ich habe richtig gelesen, grundsätzlich kostenlos – aber wir wissen wo die Reise hingeht
Wie wär’s denn mal wieder mit einen Anruf statt dieser blöden Schreiberei…
Ich nutze WhatsApp Calls jeden Tag. Ist der Standard bei Familie und Freunden.
Ja hier auch, hat sich durchgesetzt aber finde das auch ganz gut so. Entweder WA Anrufe oder FaceTime Audio. Unverschlüsselt telefoniere ich nur noch mit der Pizzabude, wenn ich bestelle.
Bei mir genau so und weil es noch nicht alle wissen: In der iOS Telefon-App kann man die Favoriten direkt so anlegen, dass dann direkt ein Anruf über WhatsApp geht. Sehr praktisch! Habe ich gestern noch bei meinen Eltern eingerichtet. Ist einfach bequemer so.
Mal gucken, wann die ersten Werbebanner eingeblendet werden, wenn man nicht zahlt!
Die Werbung kommt unabhängig von dem Abo. In der EU und UK wird es in Zukunft aber ein EXTRA-Abo geben, für die Werbefreiheit. Das ist bei uns gesetzlich geregelt und muss angeboten werden. Der Rest der Welt kann sich gar nicht von der Werbung in WhatsApp befreien. Das hier ist nur ein Abo für ein paar kosmetische Verbesserung.
Na bestätigt wieder einmal meine Entscheidung von WhatsApp weg zu gehen. In Zeiten von RCS ehe völlig überflüssig.
Viele sind leider zu dumm dazu
Richtig
Bei RCS fehlt noch die Ende-zu-Ende-verschlüsselte Telefonie, besonders Videotelefonie. Aber es spricht nichts dagegen, beides zu nutzen. Wüsste zumindest keinen Grund, RCS zu deaktivieren und habe bereits 2 Kontakte darüber.
Verschlüsselung kommt mit iOS 26.5 – und weitere Funktionen (Profil 3.0).
Weiß ich doch. Aber noch keine Telefonie, die lässt noch auf sich warten.
Hm… …da ich mich schon vor einigen Jahren, aufgrund der damals von Meta gewünschten Zustimmung zum Zugriff auf nahezu sämtliche Kontakte und persönlichen Daten, von WhatsApp getrennt habe, jedoch immer wieder über „Kommunikationshürden“ stolpere, frage ich mich nun, ob ein solches „Plus“ genau solches ausschließt oder sich damit ausschließen lässt?!
Hat da jemand eine Idee oder vielleicht eigene Erfahrung?
Wäre echt hilfreich…
Vielleicht bin ich ja zu blöd dafür, das einzustellen: aber wie schaffe ich es, dass ein WhatsApp Anruf auch auf meiner Apple Watch signalisiert wird? Geht das wirklich nicht oder übersehe ich da was?
Das funktioniert nicht, da WhatsApp CallKit nur am iPhone/iPad aber nicht an der Apple Watch unterstützt. Du erhältst bei einem eingehenden WhatsApp Call nur eine einfache Nachricht, dass du gerade angerufen wirst und musst dann zum iPhone greifen. Dieses bimmelt aber auch. Du kannst über die Nachricht an der Apple Watch den Anruf nur ablehnen aber nicht mit der Apple Watch selbst telefonieren.
Vielen Dank, das erklärt es super
Nicht einen Cent dafür!
Hat WhattsApp die die dafür zahlen würden nicht schon an andere Messanger verloren?
Finde ich eine gute Entwicklung. Will fast niemand, nervt fast jeden und eine kleine Chance, dass irgendwann die Leute auf bessere Alternativen umschwenken.
Und bald kommt Werbung und nur mit Whatsapp Plus wird sie entfernt. Ich will mich noch nicht beschweren, wir sind immerhin im Kapitalismus. Aber ich verteufeln es jetzt schon und werde verstärkt wieder Signal nutzen (bis es da irgendwann vermutlich auch kommt).
Werbefreiheit wird kein Teil von WhatsApp Plus werden.
Die wird sicher auch nicht für schlappe 2,50 zu haben sein. Bei Instagram und FaceBook kostet die 8 € im Monat und das wird bei WA sicher nicht viel anderes kommen.
Geht es nur mir so oder sind damit tatsächlich keine relevanten Funktionen freizuschalten?
Meta möchte ja ausdrücklich keine wirkliche Funktionserweiterung über Bezahlung realisieren. Im Gegensatz zu Telegram hat man sich wohl ganz bewusst genau dagegen entschieden. Es geht hierbei lediglich um Gimmicks.
Hallo Leute, gerade zufällig entdeckt das auf dem iPhone jetzt zwei Konten genutzt werden können wie bei Android schon sehr lange. Muss relativ neu sein. Also ganz normal zwei Konten kein Business WhatsApp.
Welche Einstellungen?
War hier schon in den News. Wird nach und nach übers Jahr bei immer mehr ausgerollt. Da bist du wohl ganz weit vorne mit dabei und darfst dich freuen.
Wo genau hast du das in den Einstellungen von WhatsApp angezeigt bekommen? Wollte mal schauen, ob ich es auch schon nutzen kann.
Das hatte ich vor 2 Wochen gehabt und letzte Woche ist die Funktion wieder verschwunden. Muss wohl erneut auf den Rollout warten.
Danke, aber nein.
Ich würde sogar 4,99€ pro Monat zahlen, wenn man generell unterbinden könnte, dass man Sprachnachrichten von jemand anderen bekommt.
Und der, der es versucht bekommt dann den Hinweis: „Dem Empfänger gehen Sprachnachrichten generell auf den Keks, deswegen kannst du keine an ihn senden. Wenn du was wichtiges mitzuteilen hast, dann tippe es gefälligst ein und nerve niemanden mit minutenlangen Monologen!“
Das wäre mir sogar 9,99€ im Monat wert…
Von mir bekommen solche Menschen einfach keine Antwort.
Danke fürs löschen der Meinung. Super Ifun ihr macht das schon!
Zensierte Meinungsfreiheit
Habt ihr meinen Post schon gelöscht ?
Ich habe im August 2010 noch für die App von WhatsApp bezahlt. Ist doch ok wenn es ein Abo für die, die es nutzen, gibt.