Fokus auf längere Laufzeiten
Apple will Batterielaufzeit der Apple Watch verbessern
Apple will die Batterielaufzeit der Apple Watch offenbar stärker in den Mittelpunkt kommender Modellgenerationen stellen. Laut einem Bericht von Tim Hardwick auf Apple-Blog MacRumors soll das Thema intern inzwischen höhere Priorität genießen als bislang.
Aufladen ist bei der Apple Watch noch immer ein tägliches Thema
Hintergrund ist demnach vor allem der steigende Energiebedarf neuer Funktionen. Besonders KI-gestützte Anwendungen und zusätzliche Gesundheitsfunktionen gelten als Herausforderung für die vergleichsweise kleinen Akkus der Apple Watch.
Mehr Effizienz statt größerer Akkus
Apple soll sich dabei nicht ausschließlich auf größere Batterien konzentrieren, sondern vor allem auf effizientere Komponenten und eine optimierte Software. Dazu gehören offenbar stromsparendere Displays, effizientere Chips und ein intelligenteres Energiemanagement innerhalb von watchOS.
Die Akkulaufzeit zählt seit Jahren zu den häufigsten Kritikpunkten an der Apple Watch. Während viele Konkurrenzmodelle mehrere Tage ohne Aufladen durchhalten, muss die Apple Watch im Regelfall täglich an das Ladegerät.
Wir hatte zuletzt mehrfach über Apples Bemühungen berichtet, die Laufzeiten der Uhr zu verbessern, etwa mit dem Energiesparmodus der Apple Watch Ultra oder Optimierungen in watchOS zur Schonung der Batteriegesundheit. Allerdings bieten einige Konkurrenten bereits deutlich bessere Akkulaufzeiten, sodass Apple hier deutlichen Nachholbedarf hat.
Bereits jetzt gibt es schon Lösungen für das Akku-Problem.
KI-Funktionen erhöhen den Strombedarf
Mit dem Ausbau von Apple Intelligence dürfte das Thema weiter an Bedeutung gewinnen. Zwar laufen viele KI-Funktionen auf dem iPhone oder in der Cloud, dennoch benötigen auch gekoppelte Geräte wie die Apple Watch zusätzliche Rechenleistung und häufigere Hintergrundaktivitäten.
Welche konkreten Maßnahmen Apple plant, bleibt bislang offen. Möglich wäre, dass neue Akkutechnologien oder effizientere Prozessoren bereits mit der nächsten Generation der Apple Watch eingeführt werden.Alternativ ist auch ein Softwareoptimierung mit dem nächsten großen watchOS-Update eine Option.
Überfällig
Ja, nur schade das es immer Generationen von Geräten braucht, bis ein Kundenwunsch mal bei denen ankommt!
Ich wünsche mir so sehr Apple Intelligence auf dem Ultra 4, dann schicke ich mein Ultra 1 in den wohlverdienten Ruhestand. Schnell mal Sachen abfragen wie bei ChatGTP über die Uhr wäre echt genial und ein Gamechanger. Mal die WWDC abwarten, was sie so zeigen und hoffentlich dann auch umsetzen.
Der Uhr?
Kindergarten?
Wird wie immer nur in Verbindung mit dem iPhone funktionieren, aber das wäre echt genial.
Schau Dir mal die Apple watch app „Chirp“ an – KI auch ohne iPhone in der Nähe (LTE).
Also die Ultra hält bei mir volle zwei Tage und dann noch ungefähr bis Mittag. Aber mehr Laufzeit ist immer besser.
Dito. Die Ultra reicht wirklich zwei volle Tage.
Die Ultra 3 ohne Mobilfunk an bei mir knapp 4 Tage . Ist im Gegensatz zu meiner 10 vorher ebenfalls ohne Mobilfunk mit 2 Tagen ein Quantensprung. 7 Tage wäre für mich das Optimum an Komfort mit dem ich glücklich wäre.
Wenn man Sport macht und ich meine wirklich Sport dann hält die keinen Tag!
Ich habe vor kurzem einen 50km-Marsch mitgemacht. Am Ende des Tages war die Ultra noch bei ca. 40%.
kommt drauf an, ob du dein Handy dabei hast. ne ausgedenhnte Fahrradtour mit der Ultra ohne Handy wird schwierig
Mit dem iPhone wollten die das auch schon machen!
Ich dachte, grad das wäre so einer der grossen Punkte beim Pro Max. Inzwischen fühlt es sich wieder an wie damals.
Aber definitiv! Hätte es das Xiaomi 17 Pro Max hierzulande gegeben wäre ich ohne Bauchschmerzen umgestiegen! Ich nutze bereits ein Xiaomi tablet und bis auf den Verschleiß (es besteht aus Alu und ich benutze es seit Jahren ohne Hülle) macht es alles was es soll! Ohne dass es mit der Zeit langsamer wird (das Gefühl habe ich bei meinen Apple Produkten…) klar ist das Design abgekupfert aber wen juckt das wenn das Gerät gefühlt das doppelte an Leistung bringt?!
Einfach mal Nix in die Welt posaunen wenn man keine Ahnung hat
Die Uhren von Withings muss man erst nach 30 Tagen aufladen. Die Apfeluhr nach 12 Stunden… ein Witz
Wenn Du nur die gleichen Funktionen bei Apple nutzt, reicht das sicher auch 4-5 Tage.
Die Uhren von Withings mit einer Apple Watch zu vergleichen ist eher der Witz. Das „Display“ kann ja prinzipiell nichts anzeigen. Und eine Apple Watch schafft durchaus 24h (wobei ich das zu wenig finde, aber mich nicht stört).
Dein Kommentar ist ein Witz…
Ok, das ist ein Vergleich von Äpfel mit Birnen: Withings ist eine Hybridwatch, mit Fokus auf Gesundheit mit einem fixen Funktionsumfang.
Apple hat SMART Watches mit AppStore und nebenbei in Top Gesundheitsfunktionen.
Wenn, dann wäre eher ein Vergleich zu den Amazefit-Uhren oder OnePlus gegeben. Die sind in der gleichen Kategorie und haben eine Woche Akkulaufzeit.
Kinder.. dann schaut euch mal ne huawei Watch gt an…. hat alles wie ne Apple Watch und der Akku hält mindestens zehn Tage. Bevor ihr hatet, informiert euch mal richtig
Ja und kein App Store und und und… schon alles informiert abermals kannste vergessen
Glückwunsch!
Ich hoffe euer Nachwuchs wird gesund!
Total. Apple Watch für mich leider gestorben. #teamgarmin.
Software bei weitem nicht so gut aber Akku dafür um so mehr.
Jupp.
10 Tage Akku mit der Fenix 8
Und gemessen an den Gesundheitsfunktionen ist die AW eher ein Spielzeug bzw. iPhone Display.
Obwohl die Updates bei Garmin grauselig buggy sind, kann ich mich auch an kein fehlerfreies Update von Apple in den letzten Jahren erinnern.
Letztendlich kochen alle nur mit Wasser… beleidigt bei berechtigter Kritik sind immer nur die hysterischen Fanboys
Ja Mensch gut das unabhängige Test aber gerade der Apple Watch die besten und genausten Gesundheitsdaten bescheinigen! Gerade GPS, HF und VO2Max kann die Apple Watch deutlich besser als die Garmin, die da richtig übel teilweise ist! Mal abgesehen von Bodenkontaktzeit, HFV usw was die Garmin nur mit dem Brustgurt kann.
Dann ist der Vergleich mit der Akkulaufzeit auch albern die Garmin ist ein Fitnesstracker mit Smartwatch Features. Die AW eine richtige Smartwatch!
Können sie damit Mails empfangen und lesen von beantworten mal abgesehen?
Garmin ist das Nokia der Uhren und nur die Sportwelt hält die Marke am Leben und das auch noch zu Unrecht und von den Preisen fangen wir mal gar nicht an…
Fenix 8 51mm mit Solar und Saphir… da kann man sich zwei AW Ultra für kaufen
So sieht es aus.
Die Apple Watch ist eine Fehlentwicklung:
Man hat den Apps Kram auf die Uhr gepackt.
Und Ende vom Lied:
Mehrheit benutzt die App bei weitem nicht.
Eigentlich müsste Apple eine neue Apple Watch entwickeln mit Fokus auf Sport und Akkulaufzeit.
Es gibt nachbauten die halten 10 Tage und mehr
Die wären?
Huawei GT. Hab ich. Bin vor zwei Jahren von einer Apple Watch umgestiegen. Hab alles bei der Uhr an, die nahezu die gleichen Funktionen hat. Hab’s nie bereut
Und einen App store hat es?
Bei mir ist die Watch leider das schlechteste Produkt, resp. die Software WatchOS, in meinem Apple Universum. Ich habe immer wieder Probleme (plötzlich sind die Erinnerungen nicht mehr synchron, als unangenehmster Fehler) und die Batterielaufzeit ist unterirdisch schlecht. Schade, ich würde sie gerne produktiver einsetzen.
Hast Du es schon mal mit Drittanbieter Apps versucht? Von Kalender- und Erinnerungs-Apps gibt ja einige – auch free- die einen Watch-Kompagnion haben.
Meine Garmin Forerunner 970 hält bei vergleichbaren Funktionsumfang 12 Tage durch. Natürlich ist nicht alles so flott wie ich es von meiner Apple watch gewohnt war, aber dafür kann ich die Uhr einfach tragen ohne ständig den Akku Staand im Blick zu haben.
Und die Sportfunktionen, die für mich am wichtigsten sind, sind denen der Apple Watch überlegen.
Ich werde nicht mehr zurück wechseln.
Glaube ich erst, wenn es soweit ist. Beim Telefon ist bis heute nichts (Akkulaufzeit) signifikant verbessert worden. Ich nutze das iPhone seit Version 4 täglich im Arbeitsumfeld. Erst seitdem es die Max Modelle gibt, ist es mir möglich, ohne nachladen, den Tag gerade so zu überstehen. Ich benutze es zum telefonieren, mailen oder auch Teams – eben zur Kommunikation, kein Socialmedia etc..
Die Pixel Watch kann 24/7 den Puls messen und hat eine gleiche teilweise längere Akkulaufzeit xD
Haha, das heisst es seit Jahren, und passiert ist nichts. Glaub ich erst, wenn es so weit ist.
Mir egal, ich lade dir wenn ich duschen gehe oder abends vor dem schlafen 20 Minuten. Die muss man ja nicht immer auf 100 bringen. Passt schon. Eine leere Uhr hatte ich noch nie.
Man erinnert sich wenigstens Laden!
Wenn man alle 12 oder x Tage laden muss verpasst man wahrscheinlich den Zeitpunkt und kommt nicht über den Tag…so macht man das jeden Tag nur kurz… wie ein Ritual…
Exakt… so mache ich das auch. Mit einem guten Netzteil ist die watch sogar in 20min 2x täglich fast immer voll.
Ich habe auch zu der Fraktion gehört, die die Apple Watch wegen der kurzen Akku-Laufzeit kategorisch abgelehnt haben. Uhr hat für mich bedeutet: Immer am Handgelenk, Tag und Nacht, wochenlang , monatelang (hatte viele Jahre eine Citizen Promaster). Dann habe ich mit dem Laufen angefangen und bin zunächst über Pulsar bei einer HUAWEI GT 3 Pro gelandet. War mit dem Teil und auch mit der Laufzeit (2-3 Wochen) zufrieden, bis … der Akku bei der HUAWEI jetzt nach 3 Jahren zu seinem Ende gekommen ist (Laufzeit fast schlagartig nur noch 2 Tage, wenn keine GPS Funktionen etc. genutzt werden. Smartwatch eingeschickt > Kostenvoranschlag 300!!! €. Ich habe abgelehnt, zwischen Garmin und Apple geschwankt und mich für die Apple Ultra 3 entschieden. Was soll ich sagen. Das Thema mit der vergleichsweise kurzen Akkulaufzeit hatte ich völlig überbewertet. Die Watch hält rund 3 Tage durch und wenn ich nach dem Aufstehen zwischen Bad und Kaffeemaschine die Watch für 15 Minuten ans Ladegerät hänge, ist sie locker wieder bei 85-90%. Einfach nur eine etwas angepasste Routine und alles kein Problem.
Schlimmer gibts nix. Effizienz Effizienz Effizienz-? Ergebnis: schlechteste Uhr am Markt.
Echt „qualifizes“ Blabal! Behalt es für dich und nutz was du magst.
Ich bleib bei der Ultra!
Apple wird die Akkulaufzeit erfahrungsgemäss nicht verlängern sondern einfach sicherstellen, dass die Uhr mit den neuen Funktionen genauso lange wie zuvor hält und/oder schnell geladen werden kann.
Ich möchte halt nicht schneller sondern weniger oft laden müssen. Dann hält die Akku auch viel länger weil es weniger Ladyzyklen gibt.
Ich habe das Problem noch nie verstanden. Früher überhaupt kein Thema über Nacht am Ladegerät und hält den ganzen Tag durch. Jetzt trage ich sie nachts auch und habe immer noch kein Problem.
Aufstehen, die Watch an den Puck hängen. Während ich im Bad bin und bis zum Frühstück ist die wieder aufgeladen bis zum nächsten morgen.
Also seit watchOS26 hält meine AW7 GPS gefühlt deutlich weniger durch. Vorher waren es so 2,5 Tage jetzt so 1,5 Tage. Batteriezustand ist noch 85%, hatte aber schon mal überlegt ob ich den Akku tauschen lassen sollte.
Ich liebe meine Ultra 1 :)
Ich lade sie direkt nachdem ich aufwache für knapp 30min. Und damit überlebe ich dann eigentlich nonStop.
Meine Ultra2 hält, wenn mal nötig, über 2 Tage, wird aber üblicherweise morgens so auf 75-95% geladen. Der Akku hat nach einem Jahr noch 100% Maximale Kapazität. Meine watch 5 war 2x nach etwas mehr als zwei Jahren bei 80%. Ich hatte die erste bei 79% für 99,-€ getauscht. Der Akku der Ultra ist ein Quantensprung im Vergleich zur 5er. Für mich ist er ausreichend.