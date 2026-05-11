Apple will Batterielaufzeit der Apple Watch verbessern

Apple will die Batterielaufzeit der Apple Watch offenbar stärker in den Mittelpunkt kommender Modellgenerationen stellen. Laut einem Bericht von Tim Hardwick auf Apple-Blog MacRumors soll das Thema intern inzwischen höhere Priorität genießen als bislang.

Aufladen ist bei der Apple Watch noch immer ein tägliches Thema

Hintergrund ist demnach vor allem der steigende Energiebedarf neuer Funktionen. Besonders KI-gestützte Anwendungen und zusätzliche Gesundheitsfunktionen gelten als Herausforderung für die vergleichsweise kleinen Akkus der Apple Watch.

Mehr Effizienz statt größerer Akkus

Apple soll sich dabei nicht ausschließlich auf größere Batterien konzentrieren, sondern vor allem auf effizientere Komponenten und eine optimierte Software. Dazu gehören offenbar stromsparendere Displays, effizientere Chips und ein intelligenteres Energiemanagement innerhalb von watchOS.

Die Akkulaufzeit zählt seit Jahren zu den häufigsten Kritikpunkten an der Apple Watch. Während viele Konkurrenzmodelle mehrere Tage ohne Aufladen durchhalten, muss die Apple Watch im Regelfall täglich an das Ladegerät.

Wir hatte zuletzt mehrfach über Apples Bemühungen berichtet, die Laufzeiten der Uhr zu verbessern, etwa mit dem Energiesparmodus der Apple Watch Ultra oder Optimierungen in watchOS zur Schonung der Batteriegesundheit. Allerdings bieten einige Konkurrenten bereits deutlich bessere Akkulaufzeiten, sodass Apple hier deutlichen Nachholbedarf hat.

Bereits jetzt gibt es schon Lösungen für das Akku-Problem.

KI-Funktionen erhöhen den Strombedarf

Mit dem Ausbau von Apple Intelligence dürfte das Thema weiter an Bedeutung gewinnen. Zwar laufen viele KI-Funktionen auf dem iPhone oder in der Cloud, dennoch benötigen auch gekoppelte Geräte wie die Apple Watch zusätzliche Rechenleistung und häufigere Hintergrundaktivitäten.

Welche konkreten Maßnahmen Apple plant, bleibt bislang offen. Möglich wäre, dass neue Akkutechnologien oder effizientere Prozessoren bereits mit der nächsten Generation der Apple Watch eingeführt werden.Alternativ ist auch ein Softwareoptimierung mit dem nächsten großen watchOS-Update eine Option.