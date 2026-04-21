Bisheriger Leistungsumfang bleibt kostenlos
WhatsApp testet Abo mit Zusatzfunktionen
WhatsApp lotet offenbar die Möglichkeiten mit Blick auf ein optionales Abomodell aus. Der zum Meta-Konzern gehörende Messenger-Dienst erprobt ein Zusatzpaket mit Namen „WhatsApp Plus“, das Nutzern zusätzliche Funktionen und erweiterte Personalisierungsoptionen bieten soll.
Die Funktion steht einem Bericht des Blogs WABetaInfo zufolge zunächst einer begrenzten Zahl von Nutzern der Android-Version von WhatsApp zur Verfügung. Eine Ausweitung auf alle Nutzer und damit auch auf iOS sei zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.
Bilder: WABetaInfo
Grundfunktionen bleiben kostenlos
An der grundlegenden Nutzung von WhatsApp soll sich dabei nichts ändern. Der Versand von Nachrichten sowie Funktionen wie Audio- und Videotelefonate oder die bestehenden Sicherheitsmechanismen sollen weiterhin kostenfrei verfügbar sein. Das Zusatzpaket soll ausschließlich als Erweiterung gedacht und nicht als Ersatz für bestehende Funktionen konzipiert sein.
Mit dem Zusatzpaket sollen Nutzer Zugriff auf verschiedene Erweiterungen erhalten, die vor allem die Darstellung und Organisation innerhalb der App betreffen. Dazu gehörten zusätzliche Stickerpakete, alternative Farbthemen für die Benutzeroberfläche sowie zusätzliche App-Symbole. Außerdem solle es möglich sein, deutlich mehr Chats dauerhaft oben in der Übersicht zu fixieren als bislang.
Mehr Anpassungs- und Verwaltungsoptionen
Darüber hinaus werden zusätzliche Klingeltöne bereitgestellt, die sich für eingehende Anrufe innerhalb des Messengers nutzen lassen. Ein weiterer Bestandteil des Angebots betrifft die Verwaltung von Chat-Listen. Hier sollen sich Einstellungen wie Benachrichtigungstöne oder visuelle Designs künftig gesammelt für mehrere Gespräche gleichzeitig festlegen lassen.
Das neue Angebot soll als monatliches Abonnement angeboten werden. In Europa werde im Rahmen des Tests ein Preis von 2,49 Euro pro Monat angezeigt. Die tatsächliche Höhe könne sich jedoch vor einer breiteren Einführung noch ändern. Das Abonnement verlängere sich automatisch, sofern es nicht rechtzeitig gekündigt werde.
Entwickler: WhatsApp Inc.
Laden
Na hoffentlich für alle die damals WhatsApp gekauft haben Lifetime kostenlos ;)
Mal im Ernst bezahlt jetzt 2,49€ pro Monat für diese Funktionen…?
Ich benutze iOS. Sicher und iPhones kostenlos und die gleichen Funktionen
Ich habe iOS und Apple Pencil auf mein Handy gut funktioniert.
Ist etwas umsonst, sind Deine Daten der Preis.
Selbst Schuld wer es nutzt.
Nein, auch rechtlich nicht. Da es die Firma nicht mehr gibt, wo man es gekauft hat und das Lifetime nicht nach deinem Leben ausrichtet sondern eben an die Firma.
Das stimmt
Kiddies.
Ob man das braucht nutze ja nur um zu schreiben
Dann wohl weniger, schätze ich. Jeder Mensch ist anders und möchte eben andere Dinge.
Ich wäre sofort bereit Geld zu zahlen, um Umfragen im Nachgang noch anpassen zu können, oder dafür, dass der blöde Hinweis „Diese Nachricht wurde gelöscht“ endlich verschwindet, aber ich brauch doch keine Sticker-Pakete oder andere Hintergründe… Take my money, aber macht was Gescheites dafür!
+1
Ich hätte lieber noch die alten Nachrichten im Chat. Also bevor die Gegenseite sie verändert hat. So wie bei iMessage. Dafür würde ich zahlen.
Stimme dir 100-prozentig zu!!!
Einfach Telegram nutzen, da geht das alles – sogar kostenlos.
Ach nööö,… Bitte nicht die nächste App die ein Abo einführt. Es nervt.
Warum nervt das?
Na toll und dass, obwohl ich WhatsApp damals für 0,89 € gekauft habe.
Ja, was fällt denen ein!!!1!1!
Bitte Sprachnachrichten als Zusatzfunktion einführen…
:D
+1
Sprachnachrichten für 0,99€ je angefangene Minute.
Oh ja gute Idee! Ich bereite aber trotzdem schon mal eine Kettennachricht vor das WhatsApp bald kostenpflichtig werden soll und man dem widersprechen muss und diese Nachricht an sein Kontaktbuch schicken muss. Wenn du das 50 Personen schickst musst du nichts bezahlen und hast erfolgreich Widersprochen!! :D
Sprachnachrichtenblocker!
▶︎ ●──────── 51:32
Das hier auf Sprachnachrichten zurückschicken wirkt Wunder!
;D
Geil Danke :))
Idee stammt vom Postillion, habe das nur mal grafisch mit einem Freund anders umgesetzt.
:D
Wenn damit es eine Möglichkeit gibt, Sprachnachrichten und Anrufe dauerhaft auszuschließen … GERNE!
Zurück in die Steinzeit.
… weil ja auch nur über WA Anrufe funktionieren. Stimmt. Hab ich vergessen. Und die Quali über Daten ist ja so viel stabiler als über dieses Telefonnetz.
Sprachnachrichten einfach ignorieren – das geht hervorragend (auch außerhalb von Whatsapp).
Habe ich so gemacht, sendet mir keiner mehr
Hab ich auch so gemacht… – Hab jetzt keine Freunde mehr ;-)
Anrufe über WhatsApp möchtest du abschalten? WARUM? Du möchtest lieber über Standard-Mobilfunk reden? Unverschlüsselt? Würde mir überhaupt gar nicht in den Sinn kommen. Wer ein iPhone hat wird von mir bereits seit es das gibt mir FaceTime Audio angerufen und die Androiden mit WhatsApp Call.
Und vor was hast du noch so Angst?
Vor sich selbst :-D
Als würde es da um eine Angst gehen. Gehts jetzt los? Alle wollen Messanger die Ende-zu-Ende verschlüsselt sind, liest man unter jedem Bericht über RCS, aber telefonieren wollen sie dann ohne die Verschlüsselung. Das ist doch Hirnverbrand! Darum gehts mir. Mal davon abgesehen, dass ich persönlich sicher einiges zu verbergen habe, von dem ich wahrscheinlich selbst nicht weiß. Ich bin nämlich ein Mensch mit Fehlern.
Ich vertraue eher der Hürde einen IMSI-Catcher zu betreiben (2G ?!? ;-) ) als den „Versprechen“ eine US-amerikanischen profiterientierten Anbieters, der in der Vergangenheit bereits (- in meinem Fall auch nachweisbar -) mit Datenweitergabe aufgefallen ist.
Daher keine Mikrofreigabe und daher keine Datenanrufe.
Sorry aber da bin ich komplett auf der Seite von Hannes. Ich lege ach immer auf, ruft mich wer „normal“ an, um dann entsprechend über WhatsApp oder FaceTime zurückzurufen – gefühlt schon seit über 10 Jahren.
Ich dachte bei RCS geht es in erster Linie um die Kompatibilität verschiedener Dienste damit man nicht mit 5 verschiedenen Apps zur Kommunikation rumlaufen muss. Das wäre zumindest mein Grund dafür. End to End ist für mich nicht wichtig da ich nie Texte schreibe welche mich belasten würden.
Hmmm…. vermutlich bin ich sehr naiv in solchen Dingen. Ich bin ein Kind der 70er.
Da wurden Postkarten geschrieben, die sogar der Briefträger lesen konnte.
Da gab es öffentliche Telefonzellen, in denen man mich reden hören konnte.
Die Telekommunikation war komplett analog, abhörbar, unverschlüsselt.
Naja. Ich lebe noch!
Whatsapp (Meta) als sicherer einstufen?!
Die Verschlüsselung ist dann ach so wichtig, aber dennoch weiterhin Meta nutzen?!
Aber gut, Androidhandys sind auch kein Stück Datenschutzfreundlicher, ich sage nur „Bewerte doch Supermarkt XY, wo du grade bist“.
Ist nicht immer alles Schwarz oder Weiß @ChrisL. Aber bilde es dir nur weiter ein. Was die Kommunikation angeht ist WhatsApp sicher.
Dann ab zu Telegram. Da hast du. Was du suchst. Kostet knapp über 5 EUR im Monat. Bei WhatsApp wirst du das nie bekommen, dass die Audionachrichten deaktivierbar machen werden.
+1
Geht bei Telegram Premium.
Nicht jammern – Whatsapp-Nutzung einstellen, es gibt so gute Alternativen, die auch noch wesentlich besseren bzw. überhaupt Datenschutz bieten.
Niemand wird wirklich gezwungen den Meta-Mist zu nutzen!!
Haben deine Alternativen eine native Apple Watch App und kann man sie über CarPlay und HomePod nutzen? Wenn ja, her damit! Meine ich ernst. Denn das sind meine drei Punkte, die ein moderner Messanger können MUSS.
Kann noch iMessage mit RCS alles
RCS habe ich ja auch. Wüsste nicht, warum man es deaktivieren sollte. Schreibe aber nur mit 2 Leute darüber aktuell und es fehlt hier noch die Videotelefonie, welche sich bei mir durchgesetzt hat. Zumindest innerhalb der Familie. Da bin ich einfach gespannt, wie lange Apple dafür braucht, es hinzuzufügen.
iMessage / RCS
Welchen Datenschutz genau bietet die WhatsApp nicht?
Korrekt. Ende-zu-Ende-Verschlüsselt ist WhatsApp. Gehts um Meta-Daten? Da hilft es, nicht mit jedem nur einen Messanger zu nutzen. Wer ein iPhone hat wird ausschließlich über iMessage angeschrieben, Androiden über WhatsApp und wer beides nicht hat erhält RCS/SMS. Das ist echt easy.
Deine Daten landen alle bei Meta und werden analysiert und verkauft…..
Das ist so nicht korrekt @Larrimah. Nicht alle meine Daten landen da sondern meine von mir erzeugten Meta-Daten.
@iCh: Da kannst Whatsapp gleich ganz rauslassen aus der Aufzähltung:
Apple zu Apple = iMessage
Apple zu Android = RCS
Fallback = SMS (Text)
Funktioniert hervorragend, da muss man sich Whatsapp nicht noch dazwischen quetschen.
Nur habe ich keinen Hass gegen WhatsApp. Es ist der führende Messenger und allein deswegen benötige ich ihn. Würde ich in Japan leben, hätte ich da auch weiter iMessage und RCS aber eben auch Line statt WhatsApp. So ist das eben und das ist auch ok. Ich habe WhatsApp auch erst ein Jahr und war zuvor wie du unterwegs aber der Krieg ist eben verloren und es gehört dazu, sich dies auch mal einzugestehen. Für mich ist das OK.
Ich kann’s nicht mehr hören… Ich wäre für ein Tankstellen Abo, für die Freigabe des Zapfhahns.
Nett aber nichts für mich. Werden aber einige kaufen, da bin ich mir sicher. Ich hätte lieber Infos, wie teuer es in der EU wird, sich von der kommenden Werbung + Tracking freizukaufen.
Ja, da warte ich auch drauf, da ich dafür auch zahlen würde – wenn die Werbung nicht durch DNS gefiltert werden kann.
Das richtet sich doch zu 99% nur an Kinder. Etwas ekelhafte Strategie.
Sehe ich auch so, da hast du nicht unrecht mit. Offensichtlich möchte man, gegenüber der Gratis-Version keine wirklich neuen Funktionen hinzufügen, was benachteiligend scheinen könnte. Also quasi etwas anders als bei Telegram. Hier will man quasi nur als Design ran, wo man sich individuell austoben kann. Für mehr, fixierbare Chats, wird es sich wohl kaum wer holen. Aber auszuschließen ist das natürlich auch nicht.
Auf geht’s zu Signal!
Jetzt anpacken…
Ja – schaff dich ab!
Lässig wäre im Abo Modell eine deutliche Erhöhung der Zahl verknüpfter Geräte …!
Ich hatte WA zum Jahreswechsel gelöscht…war total genervt von
den Großteil sinnfreier Nachrichten.
Mittlerweile habe zumindest meine richtigen Freunde und die Familie verstanden, dass sie mich gern auch wieder mal anrufen können….
der Rest ist nur rauschen
Hoffentlich auch für Sprachnachrichten Abo kosten irgendwann.
Ich wäre dafür, dass jede Nachricht 0,99€ und jede Gruppennachricht 1,99€ kostet! Bezahlt mal alle die Zusatzfunktionen. Ich schreibe lieber Briefe oder telefoniere mit den Menschen, die mir wichtig sind.