WhatsApp testet Abo mit Zusatzfunktionen

WhatsApp lotet offenbar die Möglichkeiten mit Blick auf ein optionales Abomodell aus. Der zum Meta-Konzern gehörende Messenger-Dienst erprobt ein Zusatzpaket mit Namen „WhatsApp Plus“, das Nutzern zusätzliche Funktionen und erweiterte Personalisierungsoptionen bieten soll.

Die Funktion steht einem Bericht des Blogs WABetaInfo zufolge zunächst einer begrenzten Zahl von Nutzern der Android-Version von WhatsApp zur Verfügung. Eine Ausweitung auf alle Nutzer und damit auch auf iOS sei zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

Bilder: WABetaInfo

Grundfunktionen bleiben kostenlos

An der grundlegenden Nutzung von WhatsApp soll sich dabei nichts ändern. Der Versand von Nachrichten sowie Funktionen wie Audio- und Videotelefonate oder die bestehenden Sicherheitsmechanismen sollen weiterhin kostenfrei verfügbar sein. Das Zusatzpaket soll ausschließlich als Erweiterung gedacht und nicht als Ersatz für bestehende Funktionen konzipiert sein.

Mit dem Zusatzpaket sollen Nutzer Zugriff auf verschiedene Erweiterungen erhalten, die vor allem die Darstellung und Organisation innerhalb der App betreffen. Dazu gehörten zusätzliche Stickerpakete, alternative Farbthemen für die Benutzeroberfläche sowie zusätzliche App-Symbole. Außerdem solle es möglich sein, deutlich mehr Chats dauerhaft oben in der Übersicht zu fixieren als bislang.

Mehr Anpassungs- und Verwaltungsoptionen

Darüber hinaus werden zusätzliche Klingeltöne bereitgestellt, die sich für eingehende Anrufe innerhalb des Messengers nutzen lassen. Ein weiterer Bestandteil des Angebots betrifft die Verwaltung von Chat-Listen. Hier sollen sich Einstellungen wie Benachrichtigungstöne oder visuelle Designs künftig gesammelt für mehrere Gespräche gleichzeitig festlegen lassen.

Das neue Angebot soll als monatliches Abonnement angeboten werden. In Europa werde im Rahmen des Tests ein Preis von 2,49 Euro pro Monat angezeigt. Die tatsächliche Höhe könne sich jedoch vor einer breiteren Einführung noch ändern. Das Abonnement verlängere sich automatisch, sofern es nicht rechtzeitig gekündigt werde.