Die neue iOS-App Chess Peace ist nicht mit einer Schachsimulation zu verwechseln. Vielmehr handelt es sich dabei um eine neue Rätsel-App, die auf Schachmechaniken basiert. Um „Chess Peace“ zu spielen, muss man kein Schachprofi sein. Schachkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Es genügt, wenn man weiß, wie sich die unterschiedlichen Figuren bewegen können und das bekommt man beim Einstieg in die App beigebracht.

Einen für manche Leser ärgerlichen Punkt müssen wir allerdings direkt zu Beginn ansprechen. „Chess Peace“ ist bislang nur als englischsprachige App verfügbar. Ihr könnt die App aber unverbindlich ausprobieren. Der Download und auch ein grundlegender Funktionsumfang sind kostenlos. Bei Gefallen kann man dann alle Funktionen gegen einmalig 7,99 Euro freischalten.

Schachprinzip als Rätselspiel

Das Spielprinzip von „Chess Peace“ ist einfach und gleichermaßen knifflig. Jedes Level stellt mehrere Felder mit Schachbrettmuster bereit, auf denen sechs verschiedene Schachfiguren so platziert werden müssen, dass sie sich gegenseitig nicht schlagen können. Der Schwierigkeitsgrad sinkt, wenn bereits eine oder mehrere der Figuren mit dem Muster platziert werden. Je mehr Felder frei bleiben, desto komplexer werden die möglichen Kombinationen.

Dem Entwickler zufolge umfasst die App mehr als 26.500 Rätsel. Diese sind auf drei Schwierigkeitsgrade und fünf verschiedene Modi verteilt.

Fünf Spielmodi und tausende Rätsel

Standardmäßig wird jeweils eine Figur pro Typ eingesetzt. Ziel ist es, eine gültige Anordnung zu finden, bei der keine Figur eine andere bedroht. Im Modus „Multiples“ können auch mehrere gleiche Figuren vorkommen. „Two-Colour“ ergänzt das Konzept um schwarze und weiße Figuren auf demselben Brett, dabei können nur Figuren der gegnerischen Farbe einander bedrohen. Im Modus „Islands“ wird das Spielfeld in zwei voneinander getrennte Bereiche aufgeteilt, zwischen denen nur Springer wechseln können. Zudem steht ein „Presets“-Modus zur Verfügung, bei dem bestimmte Positionen bereits mit unbekannten Figuren belegt sind.

„Chess Peace“ ist unserer Meinung nach einen Test wert, wenn man eine Rätsel-App für ruhigen und entspannten Zeitvertreib sucht.