CarPlay im Tesla: Apple beseitigt mögliche technische Hürde

Die seit Jahren diskutierte CarPlay-Unterstützung für Tesla könnte einer Umsetzung näher gekommen sein. Apple hat eine neue Schnittstelle geschaffen, über die Navigationsapps ihre geplante Route mit dem Fahrzeug teilen können. Genau diese Verbindung zwischen CarPlay und Teslas eigener Navigation galt bislang als mögliche technische Hürde.

Apple stellte das sogenannte „Route Sharing“ während einer Entwicklersitzung zur WWDC ausführlicher vor. Die Funktion ist nicht erst Bestandteil von iOS 27, sondern steht bereits seit iOS 26.4 zur Verfügung. Voraussetzung sind eine entsprechend angepasste Navigationsapp und ein Fahrzeug, das den Datenaustausch unterstützt.

Berichten zufolge arbeitet Tesla schon seit Monaten an einer CarPlay-Integration. Wir hatten im vergangenen November darüber berichtet, dass Tesla CarPlay intern testen soll. Eine offizielle Ankündigung oder ein Starttermin fehlen weiterhin.

Fahrzeug darf CarPlay-Route mitdenken

Beim Route Sharing übermittelt die Navigationsapp den Streckenverlauf als einzelne geografische Abschnitte an das Auto. Fahrerassistenzsysteme können sich dadurch an der in CarPlay angezeigten Route orientieren, etwa bei automatischen Spurwechseln oder der Routenführung.

Besonders wichtig ist das für Elektroautos. Das Fahrzeug kann den Energiebedarf entlang der übermittelten Route berechnen und bei Bedarf einen Ladestopp vorschlagen. Dieser wird an die CarPlay-App zurückgegeben und kann nach Bestätigung des Fahrers in die Route aufgenommen werden. Die Zustimmung zur Routenfreigabe erfolgt bei der Verbindung mit dem Fahrzeug.

Eine Bestätigung von Tesla fehlt

Für Tesla könnte diese Schnittstelle entscheidend sein, um weiterhin ein möglichst einfaches Erlebnis zu bieten. Die eigene Navigation ist eng mit Reichweitenberechnung, Supercharger-Planung und den Fahrerassistenzfunktionen verbunden. Würde ein Fahrer stattdessen Apple Karten, Google Maps oder Waze über CarPlay verwenden, müsste Tesla die geplante Strecke trotzdem kennen. Genau diese Lücke kann Route Sharing schließen.

Ob Tesla die Schnittstelle tatsächlich nutzt, ist nicht bestätigt. Die technische Grundlage ist nun aber vorhanden. Damit fällt zumindest eines der Argumente weg, das einer Verbindung von CarPlay-Navigation, Ladeplanung und Teslas Assistenzsystemen bislang im Weg stand.