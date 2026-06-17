Steht noch was im Weg?
CarPlay im Tesla: Apple beseitigt mögliche technische Hürde
Die seit Jahren diskutierte CarPlay-Unterstützung für Tesla könnte einer Umsetzung näher gekommen sein. Apple hat eine neue Schnittstelle geschaffen, über die Navigationsapps ihre geplante Route mit dem Fahrzeug teilen können. Genau diese Verbindung zwischen CarPlay und Teslas eigener Navigation galt bislang als mögliche technische Hürde.
Apple stellte das sogenannte „Route Sharing“ während einer Entwicklersitzung zur WWDC ausführlicher vor. Die Funktion ist nicht erst Bestandteil von iOS 27, sondern steht bereits seit iOS 26.4 zur Verfügung. Voraussetzung sind eine entsprechend angepasste Navigationsapp und ein Fahrzeug, das den Datenaustausch unterstützt.
Berichten zufolge arbeitet Tesla schon seit Monaten an einer CarPlay-Integration. Wir hatten im vergangenen November darüber berichtet, dass Tesla CarPlay intern testen soll. Eine offizielle Ankündigung oder ein Starttermin fehlen weiterhin.
Fahrzeug darf CarPlay-Route mitdenken
Beim Route Sharing übermittelt die Navigationsapp den Streckenverlauf als einzelne geografische Abschnitte an das Auto. Fahrerassistenzsysteme können sich dadurch an der in CarPlay angezeigten Route orientieren, etwa bei automatischen Spurwechseln oder der Routenführung.
Besonders wichtig ist das für Elektroautos. Das Fahrzeug kann den Energiebedarf entlang der übermittelten Route berechnen und bei Bedarf einen Ladestopp vorschlagen. Dieser wird an die CarPlay-App zurückgegeben und kann nach Bestätigung des Fahrers in die Route aufgenommen werden. Die Zustimmung zur Routenfreigabe erfolgt bei der Verbindung mit dem Fahrzeug.
Eine Bestätigung von Tesla fehlt
Für Tesla könnte diese Schnittstelle entscheidend sein, um weiterhin ein möglichst einfaches Erlebnis zu bieten. Die eigene Navigation ist eng mit Reichweitenberechnung, Supercharger-Planung und den Fahrerassistenzfunktionen verbunden. Würde ein Fahrer stattdessen Apple Karten, Google Maps oder Waze über CarPlay verwenden, müsste Tesla die geplante Strecke trotzdem kennen. Genau diese Lücke kann Route Sharing schließen.
Ob Tesla die Schnittstelle tatsächlich nutzt, ist nicht bestätigt. Die technische Grundlage ist nun aber vorhanden. Damit fällt zumindest eines der Argumente weg, das einer Verbindung von CarPlay-Navigation, Ladeplanung und Teslas Assistenzsystemen bislang im Weg stand.
Unglaublich dass bis heute CarPlay bei Tesla nicht funktioniert. Ja, das Interface von Tesla mag gut sein. Trotzdem crazy. Stimmt es eigentlich, dass man keine zwei Smartphones parallel nutzen kann bei Tesla? Zumindest bei einem Kollegen war es so. Wobei ich hoffe, dass er es einfach nicht richtig eingerichtet hatte :D
Kommt drauf an was du damit meinst. Zwei iPhone als Schlüssel geht. Weitere Verbindungen wie z.B. zum Telefonieren kann man auch einrichten, funktionieren aber nicht gleichzeitig. Wenn mehrere verknüpfte Telefone zugegen sind, muss vorher ein Telefon als primäres Gerät gewählt werden, das vom Auto bevorzugt wird.
Wozu braucht man im Tesla bitte Car Play?!
Was genau kann Car Play, was Tesla nicht bereits kann und beim Autofahren benötigt wird?!
Ich für die Navigation ohne Autobahn. Das geht im Tesla ja lächerlicherweise nicht.
Doch? Kann man wunderbar auswählen. Die Autobahn ist eine Mautstraße. Also „Mautstraße vermeiden“ auswählen.
Wenn man andere Apps nutzen möchte, die Tesla nicht anbietet (zB Jellyfin, Plex, andere KI als Grok etc.)
Wozu braucht man bitte einen Tesla?
Selbst wenn viele hier sagen, dass sie es nicht brauchen, ich begrüße das voll. Dann soll die EU auch gegen Tesla vorgehen.
Tesla ist auf dem Automarkt aber kein Gatekeeper wie Apple auf dem Smartphonemarkt. Da kann die EU gar nicht gegen vorgehen.
Ist Tesla nur einer von zwei Auto-Herstellern?
Tesla ist kein Autohersteller!
„Ja, Tesla ist ein Autohersteller.
Tesla, Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das Elektrofahrzeuge entwickelt, produziert und weltweit verkauft. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat sich mit Modellen wie dem Model S, Model 3, Model X, Model Y und dem Cybertruck zu einem der größten und innovativsten Hersteller von Elektroautos entwickelt.“
Bei mir im 2022er Panamera geht es nicht. Ein Update gibt es für das PCM nicht.
Muss der Autohersteller das explizit einbauen oder soll sowas direkt funktionieren?
Klar muss der Hersteller das einbauen.
Muss der Autohersteller integriert haben, was wohl nur höherwertige Marken serienmäßig machen (hunday, Mazda etc). ;-)
Bei meinem Mercedes war es leider auch von Werk aus nicht mitbestellt worden. Selbst eine nachträgliche Nachrüstung hatte Mercedes abgelehnt, obwohl ich bereit war einen vierstelligen Betrag zu zahlen. Hab mir dann für 50 EUR einen Adapter bei Ali bestellt, der die Softwarefunktion freigeschaltet hat. Seitdem geht’s einwandfrei.
Abwarten, das Sommer-Update steht ja quasi vor der Tür ;)
Wenn das kommt wär halt gut wenn auch die Batterie aufgeheizt wird wenn man zu einer Ladestation fährt – wie es jetzt ist (keiner Hinweis über Navigation). Sollte Apple CarPlay das dann auch anzeigen?!
Ich kann mir nicht vorstellen dass es diese Schnittstelle erst seit 26 gibt. Ich fahre gerade einen Leihwagen von Cubra aus dem Jahr 2023. Selbst der blendet die Navigationsanweisungen von Apple Maps im Instrumentendisplay ein.
Die Anzeige im Cockpit oder HUD ist nicht das Problem.Die geht in meinem CX 60 auch schon seit 2 Jahren.Sondern die Miteinbindung bestimmter Parameter vom Tesla Fahrzeug
War es nicht so, dass der Musk mit CarPlay ein Problem hatte? Und es deshalb nicht eingeführt wurde? Kann mich auch irren. Vermisse es jedenfalls nicht.
Ist auch das erste Auto wo ich es so gar nicht vermisse, hatte vorher gesagt das ich nie wieder ein Auto kaufen würde ohne CarPlay, dann Tesla gefahren und gemerkt das ich es so gar nicht vermisse, alles für mich wichtige ist drauf, Podcast, Musik, eine Navigation. Was ich nicht zu 100% toll finde ich Blitzer.de das fand ich mit CarPlay besser und das die Podcast nicht die Stelle merken die ich auf dem iPhone hatte. Sonst bin zu Frieden mit Tesla und der Software.