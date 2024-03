WhatsApp Nutzungsbedingungen: Interoperabilität ab 11. April

WhatsApp bereitet sich aktiv auf die Möglichkeit vor, künftig auch den Nachrichtenaustausch mit Nutzern anderer Messenger-Apps zu erlauben. Die Funktionserweiterung steht aller Voraussicht nach vom 11. April an für alle WhatsApp-Nutzer in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zur Verfügung. Mit diesem Stichtag treten auch die neuen und entsprechend aktualisierte Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von WhatsApp in Kraft.

Die überarbeiteten Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von WhatsApp richten sich ausschließlich an Nutzer der App innerhalb der Europäischen Union und orientieren sich an den beiden neuen EU-Verordnungen Gesetz über digitale Dienste und Gesetz über digitale Märkte. Allem voran findet hier die Vorschrift Erwähnung, dass Nutzer von WhatsApp die Möglichkeit haben müssen, Nachrichten auch an unterstützte Drittanwendungen zu senden.

Weg frei für App-übergreifende Kommunikation

Die Grundlage hierfür bildet die im Gesetz für digitale Märkte vorgeschriebene Interoperabilität von Grundfunktionen eines Messaging-Dienstes mit Messaging-Diensten von Drittanbietern. WhatsApp weist in den neuen Richtlinien darauf hin, dass falls man sich für die Kommunikation auf diesem Weg mit anderen Angeboten entscheidet, verschiedene Informationen zwischen den unterschiedlichen Anbietern ausgetauscht werden müssen, um den Versand und Empfang von Nachrichten zu ermöglichen. Dazu zählen die Telefonnummer und zudem verschiedene Nutzungsdaten, sowie Geräte-, Verbindungs- und Authentifizierungsinformationen. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Nachrichten selbst bleibt dabei jedoch weiter erhalten.

WhatsApp hat bereits vor einem Monat damit begonnen, die mit dem Gesetz über digitale Dienste geforderte Interoperabilität mit anderen Messengern vorzubereiten. Apple kann sich diesbezüglich dagegen zurücklehnen, die EU betrachtet iMessage nicht als relevant genug, um hier auch eine entsprechende Interoperabilität zu fordern.