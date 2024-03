IKEA startet Matter-Beta – Wassermelder BADRING geht in den Verkauf

Wenn ihr Smarthome-Produkte von IKEA verwendet und einen Blick in die „Testzentrale“ der zugehörigen iOS-App werft, findet ihr dort jetzt die Option, IKEA-Produkte mit Matter-Systemen zu verbinden. Hierbei handelt es sich um eine Beta-Version der kommenden Matter-Unterstützung für den DIRIGERA-Hub von IKEA, die zwar ausprobiert werden kann, in reinen HomeKit-Umgebungen aber erstmal keinerlei Vorteile bringen dürfte.

Bei Matter handelt es sich um einen an sich durchaus sinnvollen Standard, der allerdings erst dann zum Tragen kommt, wenn Produkte aus verschiedenen Welten miteinander kommunizieren wollen, die sonst keine gemeinsame Plattform finden. In dieser Situation könnte ein Test der Matter-Vorab-Version von IKEA eine Option sein.

Wohlgemerkt wird der DIRIGERA-Hub von IKEA auch mit dem Update kein Matter-Hub, mit dem sich auch Geräte von anderen Herstellern verbinden können. Der Hub stellt dann lediglich eine Brücke für die mit ihm verbundenen IKEA-Geräte dar, die von dort aus mit fremden Matter-Geräten kommunizieren können.

Die Matter-Integration muss über den „Testzentrale“ genannten Beta-Bereich in der IKEA-App aktiviert und eingerichtet werden. Wir haben die hier verfügbaren Optionen ja kürzlich erst im Zusammenhang mit den dort neu verfügbaren Lichtoptionen erwähnt. IKEA stellt aktuell die neue Firmware-Version 2.521.6 für alle Nutzer bereit, die gemeinsam mit der gestern veröffentlichten Version 1.26.1. der App IKEA Home smart für iOS Grundvoraussetzung für die Erweiterung ist.

Wenn ihr euch für den Matter-Test von IKEA interessiert, solltet ihr vorab auch wissen, dass hier noch längst nicht alle von IKEA angebotenen Smarthome-Geräte unterstützt werden. Bislang sind hier nämlich lediglich Lichtquellen kompatibel.

Wassermelder BADRING offline erhältlich

Zum Thema IKEA Smarthome haben wir gleich noch eine interessante Zubehörinfo. Der im November angekündigte Wassermelder BADRING sollte ja erst im kommenden Monat in den Handel kommen, zeigt sich aber bereits jetzt in den ersten Filialen der Einrichtungskette in Österreich und den Niederlanden.

Mit der Online-Verfügbarkeit müssen wir vermutlich in der Tat noch bis April warten. Aber. immerhin gibt es mit 9,99 Euro hier jetzt auch einen Preis. Gemeinsam mit BADRING wurden im November auch die beiden bereits für jeweils 9,99 Euro erhältlichen Smarthome-Sensoren PARASOLL und VALLHORN vorgestellt.