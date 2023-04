Nomad Strap Aluminium: Exklusives Metallarmband für die Apple Watch

Um das Ganze preislich einzuordnen vielleicht noch der Hinweis, dass Apple zwar selbst keine Alu-Armbändern für die Apple Watch anbietet, dafür aber Gliederarmbänder aus Edelstahl für die Uhr im Programm hat. In der Farbe Silber werden hierfür 349 Euro abgerufen und für die Version in Schwarz werden 449 Euro fällig. Bei Apple selbst muss man schon für das Set mit sechs zusätzlichen Gliedern für die Armbändern 49 Euro auf den Tresen legen.

Wenn ihr das nötige Kleingeld parat habt, könnt ihr das neue Aluminium-Armband von Nomad in den Farben Silber und Space Grau zum Preis von 249,95 Euro jetzt auch in Deutschland erwerben.

Den hohen Verkaufspreis will der Hersteller mit der besonderen Fertigungsqualität rechtfertigen. Das gebürstete Aluminium ist der Produktbeschreibung zufolge mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten überzogen, was effektiv gegen Kratzer schützen soll und zudem dafür sorgt, dass die matte Oberflächenoptik erhalten bleibt.

Der Anbieter Nomad will sich mit exklusiven Metallarmbändern auf dem Zubehörmarkt für die Apple Watch platzieren. Das neue Nomad Strap Aluminium wird mit nur 52 Gramm als besonderes Leichtgewicht beworben, kommt allerdings auch mit einer deftigen Preisansage. In Deutschland muss man 250 Euro für das Armband berappen.

