Apple Music macht KI-Musik künftig kenntlich

Apple Music will stärker kenntlich machen, wenn beim Erstellen von Musik künstliche Intelligenz zum Einsatz gekommen ist. Noch im Laufe dieses Jahres sollen Nutzer direkt in der Musik-App einen sichtbaren Hinweis erhalten, wenn Inhalte zu wesentlichen Teilen mit generativer KI erzeugt wurden.

Apple Music hatte kürzlich The Rolling Stones zu Gast, die weiterhin auf handgemachte Musik setzen.

Die technische Grundlage dafür hat Apple bereits im Frühjahr geschaffen. In seiner Spezifikation für Musiker führte das Unternehmen sogenannte „AI Transparency Tags“ ein. Labels und Distributoren können damit getrennt angeben, ob KI bei Covergrafik, eigentlicher Audioaufnahme, Komposition beziehungsweise Liedtext oder Musikvideo zum Einsatz kam.

Diese Informationen waren bislang in erster Linie Bestandteil der Metadaten. Wie Apple seinen Musikpartnern jetzt mitgeteilt hat, sollen entsprechende Inhalte künftig zusätzlich mit einem für Hörer sichtbaren „Made With AI“-Hinweis versehen werden.

Vier Bereiche können gekennzeichnet werden

Apple verlangt die Kennzeichnung demnach immer dann, wenn KI einen wesentlichen Teil des jeweiligen Inhalts erzeugt hat. Dazu zählen ausdrücklich auch Titel, die überwiegend über Dienste für generative KI entstanden sind. Ob ein KI-Einsatz diese Schwelle erreicht, müssen zunächst die Labels und Distributoren bewerten.

Ganz auf Selbstauskunft verlässt sich Apple allerdings nicht. Der Konzern verwendet nach eigenen Angaben bereits eigene Erkennungssysteme für vollständig KI-generierte Musik. Diese kommen insbesondere bei der Bekämpfung manipulierter Streamingzahlen zum Einsatz. Wie groß das Problem inzwischen ist, zeigt auch Konkurrent Deezer: Dort besteht mittlerweile fast die Hälfte aller täglichen Neueinreichungen aus vollständig KI-generierten Titeln.

Es bleibt spannend, wie gut sichtbar die neuen Labels in Apple Music sein werden.

Mehr als ein Drittel der Uploads vollständig KI-generiert

Auch Apple Music wird längst mit maschinell erzeugter Musik geflutet. Apple-Music-Chef Oliver Schusser erklärte im Frühjahr, dass inzwischen mehr als ein Drittel der monatlich eingereichten Titel vollständig von KI erzeugt werde. Beim tatsächlichen Musikkonsum spielten diese Stücke mit weniger als 0,5 Prozent der Wiedergaben bislang allerdings kaum eine Rolle. Über Apples Umgang mit KI-Musik hatten wir bereits im Mai berichtet.

Einen konkreten Termin für die sichtbaren Hinweise nennt Apple noch nicht. Die Einführung soll jedoch noch 2026 erfolgen. Damit können Nutzer künftig zumindest erkennen, ob sie gerade einem klassischen Künstler oder einem weitgehend künstlich erzeugten Musikstück zuhören.