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36 Apps und Spiele im Finale

Apple Design Awards: Deutsche App „Structured“ im Finale
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Apple hat die Finalistinnen und Finalisten der diesjährigen Apple Design Awards bekannt gegeben. Insgesamt 36 Apps und Spiele sind in sechs Kategorien nominiert. Die Auszeichnungen würdigen Innovation, Einfallsreichtum und technische Leistung in App- und Spieledesign.

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Anton Baranov, 22, ist einer der Gewinner der diesjährigen Swift Student Challenge.

Aus deutscher Sicht ist vor allem „Structured“ interessant. Der visuelle Tagesplaner der unorderly GmbH ist in der Kategorie „Inklusivität“ nominiert. Die App stammt von Leonard Mehlig und ist für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch verfügbar.

Structured kombiniert Kalender, Aufgaben, Routinen und Gewohnheiten in einer visuellen Zeitleiste. Ziel ist es, den Tag klarer zu strukturieren und Aufgaben nicht nur als klassische Liste, sondern in einem zeitlichen Ablauf darzustellen. Die App richtet sich damit unter anderem an Nutzer, die viele Termine, To-dos und wiederkehrende Abläufe an einem Ort bündeln wollen.

Apple lobt einfache Struktur

Apple hebt bei Structured vor allem die klare Darstellung und die leichte Erfassbarkeit hervor. Der Tagesplaner priorisiere nicht nur Produktivität, sondern auch Pausen. Zudem verweist Apple auf die einfache Oberfläche, die besonders von Teilen der neurodivergenten Community geschätzt werde.

Die App nutzt SwiftUI und bindet laut Apple auch das Foundation-Models-Framework ein, um Aufgaben vorzuschlagen und vorzubereiten. Structured ist kostenlos erhältlich, bietet aber In-App-Käufe für Structured Pro an. Die Pro-Version wird monatlich, jährlich oder als Einmalkauf angeboten.

Gewinner werden zur WWDC gekürt

Die Apple Design Awards werden traditionell im Umfeld der Entwicklerkonferenz WWDC vergeben. In diesem Jahr stehen die Kategorien „Delight and Fun“, „Inclusivity“, „Innovation“, „Interaction“, „Social Impact“ sowie „Visuals and Graphics“ im Mittelpunkt. Pro Kategorie sind jeweils Apps und Spiele nominiert.

Die Gewinnerinnen und Gewinner will Apple in den kommenden Wochen bekannt geben. Die WWDC26 startet am 8. Juni. Neben den Design Awards dürfte dort vor allem der Blick auf iOS 27, neue Entwicklerwerkzeuge und Apples weitere KI-Pläne im Mittelpunkt stehen.

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Structured - Tagesplaner& Todo
Structured - Tagesplaner& Todo
Entwickler: unorderly GmbH
Preis: Kostenlos+
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18. Mai 2026 um 20:29 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Ragnar von Löwe

    Seit langem eine meiner Lieblings Apps. Ich drücke die Daumen für die Preisverleihung.

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  • Tolle App. Leider bin ich nie richtig warm mit ihr geworden. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen!!

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  • Ich nutze die App für vollgepackte Tage mit mindestens einem festen Termin quasi Rückwärts, um zu schaue wann ich welche Dinge zuvor erledigen muss damit es dann am Ende des Tages passt. Die Planung endet dann quasi damit, wann der Wecker morgens klingeln muss.

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  • Disqualifiziert sich aufgrund des Zwangsabos bereits vorab

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