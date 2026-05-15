Meta AI: WhatsApp führt private KI-Unterhaltungen ein

Meta führt einen Inkognito-Modus für Unterhaltungen mit Meta AI ein. Die neue Funktion soll in den kommenden Monaten weltweit in WhatsApp und in der Meta-AI-App verfügbar werden. Nutzer können damit private, temporäre KI-Chats starten, deren Inhalte nach Angaben des Unternehmens nicht gespeichert werden und standardmäßig wieder verschwinden.

Kürzlich führte Meta auch WhatsApp Plus ein.

Technische Grundlage ist „Private Processing“. Meta beschreibt die Technik als gesicherte Verarbeitungsumgebung, in der Anfragen an Meta AI verarbeitet werden, ohne dass Meta oder WhatsApp die Inhalte einsehen können. Der Konzern stellt die Funktion als nächsten Schritt nach der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung klassischer WhatsApp-Chats dar.

Die Neuerung ist gerade deshalb interessant, weil wir die Integration von Meta AI in WhatsApp bereits kritisch begleitet haben. Normale WhatsApp-Chats bleiben zwar verschlüsselt, Inhalte, die Nutzer ausdrücklich mit Meta AI teilen, werden aber zur Verarbeitung an Meta übermittelt. Genau hier soll der neue Inkognito-Modus ansetzen.

Private KI-Chats ohne Verlauf

Ein Inkognito-Chat mit Meta AI wird als eigene, vorübergehende Unterhaltung gestartet. Die Nachrichten werden laut Meta in einer Umgebung verarbeitet, auf die das Unternehmen selbst keinen Zugriff hat. Die Gespräche sollen nicht dauerhaft gespeichert werden. Damit richtet sich die Funktion vor allem an Nutzer, die Meta AI auch für sensiblere Fragen verwenden möchten.

In den kommenden Monaten will Meta außerdem sogenannte Nebenchats mit Meta AI einführen. Diese sollen innerhalb bestehender WhatsApp-Unterhaltungen zusätzliche Hilfe bieten, ohne den eigentlichen Chat zu stören. Auch diese Nebenchats sollen durch Private Processing geschützt werden.

Bei den privaten KI-Chats soll Meta keinen Zugriff auf Inhalte haben.

Vertrauen bleibt der Knackpunkt

Ob der Inkognito-Modus die Skepsis gegenüber Meta AI reduziert, wird sich zeigen. Technisch klingt der Ansatz ambitioniert, praktisch bleibt aber die Frage, wie gut Nutzer erkennen können, wann ein KI-Chat tatsächlich geschützt ist und wann nicht.

Für WhatsApp ist die Funktion dennoch ein wichtiger Schritt. Wenn KI-Assistenten tiefer in Messenger integriert werden, muss klar erkennbar sein, welche Inhalte beim Anbieter landen und welche nicht. Der Inkognito-Modus könnte hier mehr Vertrauen schaffen, sofern Meta die Funktion in der App verständlich erklärt.