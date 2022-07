WhatsApp: Mit beliebigen Emojis auf Nachrichten reagieren

Während Apples Tapbacks weiterhin auf sechs Reaktionen begrenzt sind, stellt WhatsApp seinen Nutzern nun völlig frei, mit welchen Emojis man eine empfangene Nachricht kommentieren will. Die Funktion wurde bereits im vergangenen Monat angekündigt, und wird jetzt für alle Nutzer bereitgestellt.

Die Emoji-Reaktionen von WhatsApp verstecken sich hinter einem „langen Antippen“ der entsprechenden Sprechblase im Chat. Hält man da seinen Finger etwas länger drauf, so öffnet sich das schon längere Zeit verfügbare Menü mit den sechs Standardreaktionen von WhatsApp. Sofern die erweiterte Funktion euer iPhone bereits erreicht hat, seht ihr rechts daneben zusätzlich ein Plus-Symbol, mit dessen Hilfe ihr eine vollumfängliche Emoji-Auswahl mit integrierter Suchfunktion öffnen könnt.

In diesem Zusammenhang ist es hilfreich zu wissen, dass man pro Nachricht nur eine Reaktion zuweisen kann. Antwortet ihr mit einer Reaktion auf eine selbstlöschende Nachricht, so verschwindet eure Reaktion automatisch gemeinsam mit dieser Nachricht. Als Empfänger von Reaktionen habt ihr übrigens keine Möglichkeit, diese selbst oder auch die Anzeige der Anzahl der Reaktionen auszublenden. Die neue Ausdrucksform ist fester Bestandteil eines WhatsApp-Chats.

Tipp: Regelmäßig genutzte Chats anpinnen

Beim Thema WhatsApp wollen wir noch einen kleinen Tipp in die Runde werfen. ifun.de-Leser Bluemaxx hat kürzlich daran erinnert, dass man ähnlich wie in iMessage auch in WhatsApp seine regelmäßig verwendeten Chats oben anpinnen kann. Ihr müsst dafür lediglich in der Listenansicht die betreffende Zeile nach rechts wischen, und die Option „Fixieren“ antippen. Anschließend wird dieser Chat stets über allen anderen Chats in der Liste angezeigt, ganz egal, ob sich neue Nachrichten darin befinden oder nicht. Wenn man mehrere WhatsApp-Chats an oberster Stelle anheftet, erscheinen diese dort in alphabetischer Reihenfolge.