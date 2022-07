Beta-Software vom HomePod mini entfernen

Nach einer kurzen Wartezeit sollte der HomePod mini im macOS Finder beziehungsweise unter Windows in iTunes als verbundenes Gerät angezeigt werden. Jetzt könnt ihr den Lautsprecher auswählen und solltet ein Infofenster mit dem aktuellen Status des Geräts, der installierten Softwareversion und der Option „HomePod wiederherstellen“ zu Gesicht bekommen. Per Mausklick auf diese Taste löscht ihr den HomePod mini vollständig und es wird im Anschluss wieder die aktuelle offizielle Version der HomePod-Software installiert.

Um die Software des HomePod mini wiederherzustellen, ist zwingend der Anschluss an einen Computer erforderlich. Ihr könnt hier gleichermaßen einen Mac oder Windows-Rechner verwenden, mit dem man den Lautsprecher dann mithilfe des mitgelieferten USB-C-Kabels verbindet. Beachtet in diesem Zusammenhang, dass eventuelle Stereopaar-Gruppierungen zuvor aufgelöst werden müssen, damit die Geräte im Anschluss dann einzeln zurückgesetzt werden können.

Will man die Beta-Software wieder vom HomePod mini entfernen und das Beta-Programm verlassen, so ist dies mit etwas mehr Aufwand verbunden. Die Gründe hierfür können vielfältig sein, nicht zuletzt muss man auch immer damit rechnen, dass die Testversion einer Software am Ende doch noch mit Fehlern verbunden ist, die eine Nutzung der Geräte erschweren oder gar unmöglich machen. Beim HomePod kann man hier nicht einfach einen Schalter umlegen oder ein Profil entfernen, sondern muss eine komplette Wiederherstellung durchführen .

Seit kurzer Zeit bietet Apple auch beim HomePod mini die Möglichkeit an, noch nicht offiziell freigegebene Softwareupdates vorab auf dem Lautsprecher zu installieren. Die Bereitstellung erfolgt im Rahmen von Apples öffentlichem Beta-Programm und wir haben bereits im Detail erklärt , wie man an dem Testlauf teilnehmen und eine Vorabversionen der HomePod-Software auf seinem eigenen HomePod installieren kann.

