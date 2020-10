iMessage Threads in iOS 14: Direkt auf alte Nachrichten antworten

Zu einer der neuen Funktionen des Mitte September freigegebenen Betriebssystem-Updates auf iOS 14 gehört eine Erweiterung der von Apple bereitgestellten Nachrichten-Applikation. Diese gestattet ihren Nutzern nun auch auf ältere Wortmeldungen im Nachrichtenverlauf zu reagieren.

Doppelt oder lange tippen

Statt also einfach das reguläre Textfeld mit einem Satz zu befüllen, der sich auf ein zurückliegendes Gespräch bezieht, könnt ihr den entsprechenden Dialog in der Konversation suchen und die Sprechblase auf die ihr antworten möchtet entweder durch ein langes Drücken oder durch einen schnellen Doppel-Tap anwählen.

Doppelt oder lange tippen für unterschiedliche Kontext-Menüs

Beide Gesten erweitern die Sprechblase um ein Kontextmenü in dem nicht nur Apples Tapback-Direktantworten eingeblendet werden (etwa das Herz, „Daumen runter“ oder das Ausrufezeichen), sondern auch die neue iOS 14-Option „Antworten“. Wer diese auswählt, kann nun direkt auf die vielleicht schon ein paar Tage zurückliegende Sprechblase reagieren und zieht diese so noch mal nach unten in den sichtbaren Bereich der Nachrichten-App.

Hier wird die Sprechblase dann mit einem dünnen blauen Rahmen dargestellt und hebt sich zudem durch einen grauen Balken vom restlichen Kurznachrichten-Verlauf ab, der den Zusammenhang zwischen alter Nachricht und neuer Direkt-Antwort verdeutlicht.

Eine eigentlich gute Lösung für die Einführung von iMessage-Threads, die jedoch leider auf die Einblendung des Datums der alten Nachrichten verzichtet. Auch nach dem leichten Verschieben der Nachricht wird lediglich der Zeitstempel der alten Sprechblase nicht aber ihr Datum eingeblendet.

Unter den Original-Beiträgen informiert der Zusatz „1 Antwort“ anschließend darüber, dass Antworten vorhanden sind. Ein Klick auf diesen „Link“ fördert die entsprechenden Antworten dann auch in einer Overlay-Ansicht zutage.