Sport-Streaming: JustWatch zeigt, wer welches Spiel überträgt

Der aktuelle Leistungsumfang soll JustWatch zufolge zügig erweitert werden. Neben zusätzlichen Sportarten, darunter alle wichtigen Sportarten in Europa und den USA, ist auch die Verfügbarkeit in weiteren Ländern geplant. Bis Ende 2022 will JustWatch neben den USA zehn weitere nennenswerte Märkte abdecken. Auf lange Sicht plant man dann einen Verfügbarkeit in mehr als 100 Regionen.

Die Zeiten, zu denen ein einziges Abo ausgereicht hat, um sämtliche Spiele der Bundesliga zu sehen, sind längst vorbei. Angesichts der zunehmenden Fragmentierung in diesem Bereich braucht man inzwischen quasi ein Handbuch um festzustellen, welche Begegnung bei welchem Anbieter zu sehen ist. JustWatch will Fußballfans hier mit einem neuen Onlinedienst unter die Arme greifen.

