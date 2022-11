WhatsApp integriert weitere Datenschutz-Funktionen

Darüber hinaus hat WhatsApp zum Monatswechsel auch eine Änderung im Zusammenhang mit dem Empfang und Versand von Medien eingeführt, die nur zur einmaligen Ansicht bestimmt sind. Diese Funktion steht nun in der Desktop-Anwendung von WhatsApp sowie in WhatsApp Web nicht mehr bereit, sondern kann nur noch auf Mobilgeräten verwendet werden.

Mit den zusätzlichen Schaltern kann man nun wie der Name schon sagt festlegen, ob generell ersichtlich ist, ob man gerade online ist oder nicht. Die Einstellung lässt sich an die Vorgabe für die Veröffentlichung des „Zuletzt online“-Zeitstempels knüpfen. WhatsApp bleibt damit verbunden weiter der Regelung treu, dass man den Status von anderen Nutzern nicht „heimlich“ abrufen kann, sondern deren Online-Status nur dann sieht, wenn auch den eigenen Online-Status teilt.

Nachdem die Funktion über einen längeren Zeitraum hinweg nur für Teilnehmer am Beta-Programm von WhatsApp verfügbar war, scheinen die erweiterten Datenschutz-Einstellungen im Bereich „Zuletzt online“ jetzt für alle Nutzer verfügbar zu sein. Die entsprechenden Einstellungen im Bereich „Datenschutz“ wurden damit verbunden jetzt auch in „Zuletzt online/Online“ umbenannt.

