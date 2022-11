E-Mail: 52 Prozent der Deutschen nutzen primär GMX und Web.de

In Verbindung mit den oben genannten Zahlen gibt die Studie auch Aufschluss darüber, wie die Befragten das Medium E-Mail verwenden. Dabei liegt das Smartphone mit 65,9 Prozent klar an vorderster Stelle. 46,4 Prozent der Befragten nutzen dabei die E-Mail-App ihres Anbieters, während 37,9 Prozent mit dem Betriebssystem vorinstallierte Apps verwenden und 36,2 Prozent über Webmail im Browser gehen.

Die Zahlen stammen GMX zufolge aus einer im August 2022 erstellten repräsentativen Studie der Convios Consulting GmbH, die das Kommunikationsverhalten der deutschen Internet-Nutzer bereits seit 2009 regelmäßig untersucht. Gewertet wird dabei jeweils die von den Befragten am meisten genutzte E-Mail-Adresse, unabhängig von dem damit verbundenen Gerät. Was das Ganze allerdings merklich verwässern könnte ist die Tatsache, dass dabei auch lediglich jene Nutzer gewertet werden, die sich auf eine E-Mail-Adresse fokussieren. Wer mehrere Adressen gleichwertig nebeneinander nutzt, fällt von vornherein raus.

Die mithilfe der Umfrage ermittelte Mehrheit von 52 Prozent setzt sich demnach aus 26,4 Prozent Nutzern von Web.de und 25,7 Prozent GMX-Nutzern zusammen. An dritter Stelle folgt dann Gmail mit 15,4 Prozent und Apples iCloud-Mail versteckt sich GMX zufolge mit lediglich 1,3 Prozent Zuspruch hinter Outlook.com, T-Online, Freenet, Yahoo, AOL und 1&1 in der Gruppe der sonstigen Anbieter.

Das Thema E-Mail verfolgt und heute ein wenig, wir haben ja schon über Apples iCloud-Störung und die nicht immer erwünschte Link-Vorschau in der Mail-App berichtet. Die aktuelle Pressemitteilung von GMX müssen wir aber auch noch unterbringen, denn die darin veröffentlichten Umfragewerte hätten wir so nicht erwartet.

Insert

You are going to send email to