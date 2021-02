Aktuelle Zahlen: 80 Prozent aller iPhones arbeiten mit iOS 14

Zum Wochenende haben wir noch aktuelle Zahlen zur Verbreitung von iOS 14 für euch. Apple zufolge ist das aktuelle iPhone-Betriebssystem mit Stand von Mittwoch dieser Woche auf 86 Prozent aller in den vergangenen vier Jahren eingeführten iPhones installiert. Auf den verbleibenden Geräten läuft zu zwölf Prozent iOS 13, die restlichen zwei Prozent der erfassten Geräte arbeiten noch mit älteren Betriebsystemen.

Blickt man stattdessen auf alle derzeit noch in Verwendung befindlichen iPhone-Modelle, sinkt der Anteil der mit iOS 14 ausgestatteten Geräte auf aktuell 80 Prozent. iOS 13 findet auch hier wieder auf zwölf Prozent aller iPhones Verwendung und immerhin acht Prozent der Apple-Smartphones arbeiten weiterhin mit iOS 12 oder älter.

Adaption beim iPad minimal langsamer

Apple bietet eine aktuelle Version dieser statistischen Werte auch für das iPad an. Hier findet sich iPadOS 14 auf 84 Prozent aller in den letzten vier Jahren eingeführten Geräte. 14 Prozent der iPads aus den vergangenen vier Jahren arbeiten noch mit iPadOS 13 und zwei Prozent mit älteren Betriebssystemen. Über alle iPads hinweg macht iPadOS 14 derzeit 70 Prozent aus, ebenfalls 14 Prozent sind mit iPadOS 13 ausgestattet und 16 Prozent benutzen weiterhin ältere Versionen des iPad-Betriebssytems.

Apple stellt diese Zahlen in unregelmäßigen Abständen bereit. Die letzte Veröffentlichung war Mitte Dezember. Damals war iOS 14 noch auf lediglich 81 Prozent aller in den vergangenen vier Jahren eingeführten iPhones und 75 Prozent aller in den vergangenen vier Jahren eingeführten iPads vertreten.

Die Unterscheidung zwischen dem Wert für die Modelle aus den vergangenen vier Jahren und allen noch genutzten Geräten macht durchaus Sinn. Auf einem nicht unerheblichen Teil der älteren Geräte kann Apples neuestes Betriebssystem allein schon aus technischen Gründen gar nicht mehr installiert werden.