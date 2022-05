ADAC: Nach Medizin-App jetzt mit Fahrrad-Pannenhilfe

Nun zieht die Fahrrad-Pannenhilfe in das offizielle ADAC-Angebot ein und dürfte sich perspektivisch auch in der iPhone-Anwendung ADAC Pannenhilfe breit machen. Deren Icon wird aktuell jedoch noch von einer Auto-Silhouette dominiert.

Das Angebot zielt auf Räder „mit Reifen-, Ketten- Brems- oder Akkuproblemen“ und soll entweder mit einer Sofort-Reparatur vor Ort oder dem Transport in die nächstgelegene Werkstatt helfen. Der ADAC positioniert sein neues Mitglieder-Angebot als ausgestreckte Hand. So hat ADAC-Präsident Christian Reinicke den Zweirad-Service als „sichtbarstes Zeichen“ dafür beschrieben, dass der ADAC den Wandel der verkehrsmittelunabhängigen Mobilität mitgehe.

ADAC-Mitglieder können die Fahrrad-Pannenhilfe dann ab dem kommenden Monat in Anspruch nehmen und sich so bei Problemen mit dem Drahtesel unter die Arme beziehungsweise in die Kette greifen lassen.

