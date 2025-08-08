WhatsApp erhält neue Funktionen zur Betrugsprävention

Wir haben Meta kürzlich vorgeworfen, zu wenig gegen betrügerische Aktivitäten auf seinen Plattformen zu tun. Vielleicht schaffen die nun für WhatsApp angekündigten zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen ein Stück weit Abhilfe. Der Konzern will die Nutzer seines Messengers dabei unterstützen, Betrugsversuche zu erkennen und abzuwehren.

Die neuen Schutzfunktionen von WhatsApp sehen vor, Nutzer frühzeitig vor Betrugsversuchen zu warnen. Dazu gehört eine Sicherheitsübersicht, die anzeigt, wenn man von unbekannten Kontakten zu Gruppen hinzugefügt worden ist. Nutzer können die Gruppe darüber sofort verlassen, ohne den Chat zu öffnen. Auch bei Einzelchats mit unbekannten Personen sollen künftig zusätzliche Hinweise eingeblendet werden.

Meta bleibt also nicht verborgen, dass Spam und Betrugsversuche stetig zunehmen und unabhängig von der damit verbundenen Gefährdung auch eine massive Belästigung sind. Die Betreiber von WhatsApp sehen sich damit aber keineswegs alleine konfrontiert. Eben erst hat Vodafone mitgeteilt, dass derzeit im Schnitt 150.000 Betrugsversuchen pro Tag im eigenen Netz erkannt werden.

Dieses Jahr bereits 6,8 Millionen Konten gesperrt

Auch Meta kann hier eindrucksvolle Zahlen liefern. So seien in den ersten sechs Monaten dieses Jahres mehr als 6,8 Millionen WhatsApp-Konten wegen Betrugsverdacht gesperrt worden. Die Urheber würden häufig von Südostasien aus operieren und teils unter Einsatz von Zwangsarbeit durch kriminelle Organisationen betrieben werden.

Die Betrugszentren arbeiten offenbar mit unterschiedlichen Methoden gleichzeitig, darunter betrügerische Krypto-Investments oder Schneeballsysteme. Das Grundprinzip ist aber altbekannt und basiert darauf, dass Betroffene vorab Geld zahlen müssen, um angebliche Gewinne zu erhalten. Der Einstieg könne über Textnachrichten oder Dating-Plattformen erfolgen, anschließend wird versucht, die Kontakte oft auf soziale Netzwerke, private Messenger und letztlich Zahlungs- oder Kryptodienste zu leiten. Dieser Mix aus verschiedenen Diensten soll es erschweren, den gesamten Ablauf zu erkennen und zu stoppen.

Tipps für den Schutz vor Betrug in WhatsApp