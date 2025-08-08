Bislang nutzt Siri noch GPT-4o
GPT-5 wird mit iOS 26 in Apple Intelligence integriert
Nachdem OpenAI sein neues KI-Modell GPT-5 vorgestellt hat, stellt sich die Frage, wann Apple die Integration von ChatGPT in Apple Intelligence entsprechend aktualisiert. Bislang wird hier für erweiterte Anfragen noch das jetzt überholte Modell GPT-4o genutzt.
Das US-Blog 9to5Mac hat auf eine entsprechende Nachfrage bereits Antwort von Apple erhalten. Das Unternehmen habe bestätigt, dass die Integration von ChatGPT in iOS 26 und macOS 26 mit der Freigabe der neuen Betriebssysteme im Herbst aktualisiert wird. Von diesem Zeitpunkt an soll das neue OpenAI-Modell GPT-5 dann auch bei der Nutzung von Apple Intelligence und Siri zum Einsatz kommen.
In der OpenAI-App bereits verfügbar
Wer nicht bis dahin warten will, muss ChatGPT direkt über die App von OpenAI verwenden. Dieser direkte Weg ermöglicht auch eine schnellere und effektivere Nutzung des Chatbots.
Apple wirbt dagegen damit, dass die Verwendung von ChatGPT über Apple Intelligence mit einem höheren Datenschutzstandard verknüpft ist. Man hat grundsätzlich die Möglichkeit, ChatGPT über die Apple-Integration anonym zu verwenden. Die eingegebenen Daten werden dann auch nicht zur Verbesserung des KI-Assistenten verwendet. Allerdings ist laut Apple dann auch die Zahl der täglichen Anfragen an ChatGPT beschränkt. Wo genau hier die Grenze liegt, wurde bislang allerdings nicht kommuniziert. Apple gibt lediglich an, dass die erweiterten ChatGPT-Funktionen nach Anmeldung mit einem kostenpflichtigen Account häufiger genutzt werden können.
Schnellere und ehrlichere Antworten
So wie es aussieht, hat OpenAI mit dem neu vorgestellten Modell GPT-5 erneut einen enormen Sprung nach vorn gemacht. Das Update verspricht Verbesserungen in allen Bereichen und soll vor allem auch dafür sorgen, dass die Antworten des Chatbots realistischer ausfallen. ChatGPT soll beispielsweise in schwierigen Situationen besser zwischen möglichen, unmöglichen oder unsicheren Aufgaben unterscheiden können und ist zudem in der Lage, seine Dienste zu verweigern oder Anfragen nur teilweise zu beantworten.
Entwickler: OpenAI
Laden
Mich nervt es vorher immer Apple „Interlligence“ sagen zu müssen, dass es ChatGpt Nutzen soll…
Wenn ich mich recht erinnere kann man das einstellen, dass das genutzt werden soll um genau das zu umgehen.
An sich ist diese Nachfrage aber sinnvoll.
Bei mir klappt es meistens auch ohne „frag Chat GPT“.
Muss man nicht Frank. Kannst es von Anfang so einstellen das Siri ohne Nachfrage ChatGPT nutzt.
Er meint, dass man Siri meistens drum bitten will. Ausser bei wenigen Themen – wie Rezepte – wo Siri von sich aus ChatGPT fragt.
Was du/ihr meint, ist dass man dann nimmer erst bestätigen muss, dass es ChatGPT verwenden darf.
Das meint er nicht das ist deine Interpretation.
Les nochmal. was er geschrieben hat…
Siri kann man so konfigurieren das es ohne Nachfrage ChatGPT nutzt wenn es selber keine Antwort kennt, was ja meistens der Fall ist wenn man es nutzt. Bei mir wird ständig automatisch ohne Nachfrage oder Siri gezielt anzuweisen ChatGPT genutzt. Weil wohl jede meiner Fragen zu komplex für Siri ist. Das funktioniert wunderbar. Oder reden wir aneinander vorbei?
Leider kommt es aber zu oft vor, dass Siri nicht ChatGPT fragt, sondern meint, es wäre besser, es selber zu versuchen. Aber es dann nicht schafft. Teilweise so wenig, dass es dann nur eine Websuche macht. – Wie halt „früher“
Was soll er?
Da baut Apple schon die Schalter ein und die DAUs kippen um . :D
Du/Ihr habt das wohl nicht aktiv genutzt? Er meint nicht die Nachfragen, ob es das verwenden darf, abzustellen. sondern dass Siri leider meistens erst ChatGPT fragt, wenn man es aktiv darum bittet.
Steht aber nicht. Weil du es anders versteht ist es nicht richtig.
Les nochmal, was er geschrieben hat
Meinname, Siri nutzt bei mir fast immer ChatGPT weil wohl meine Anfragen zu aufwendig sind. Was fragt ihr Siri das sie es versucht selber zu beantworten? Braucht man dann dafür überhaupt KI als Erweiterung?
Meinmame nutzt es offensichtlich nicht und konzentriert sich eher auf Interpretationen.
Leider bei vielem.
Fängt ja schon bei einfachen Umrechnungen an, wo ich weiss, dass Siri zu doof dafür ist, die Einheit richtig zuzuordnen.
Aber ja, wenn es komplex ist, dann fragt es öfters ChatGPT, aber leider kommt auch oft nur ne Websuche.
und lieber „Troll“ franz. Ich nutze es täglich
Ja nervt mich auch. Ist eingerichtet, dass Siri von sich aus weiterleiten darf aber das klappt nur selten. Immer versucht Siri selbst die Frage zu beantworten und gibt mir dann Links aus. Bin ich im Mittelalter? Habe deswegen ChatGPT auf die Action-Taste gelegt und gut ist.
Ich sage immer „hey Siri“ und kurz danach „hey ChatGPT“. Hat bisher immer funktioniert. Probierts mal aus.
Bei mir auch in der iOS App keine Spur von 5.0. Trotz Team Abo.
Enterprise und Teams-Nutzer erst Ende nächster Woche.
Stimmt nicht. Habe Team und habe es. War auch nie die Rede. Eher das gratis Nutzer warten müssen.
Ah ok, sorry, dann war die Timeline wahrscheinlich bezogen auf diese API-Geschichte.
Als Plus-Nutzer auch noch kein GTP 5 hier.
Rollout in Wellen. Gestern Abend war bei mir noch nichts da, heute Früh dann die Umstellung.
Danke!
Ich habe Plus und 5 sowohl am iPhone und im Web, nicht aber am iPad.
Stimmt aber auf dem Mac habe ich 5.0
Ich nutze direkt die ChatGPT App mit Shortcut auf der Aktionstaste.
Finde den Unweg über Siri irgendwie umständlich.
So mache ich das auch.
Wo gibt es das Shortcut?
Selbst erstellen in den Kurzbefehlen. Dort ChatGPT auswählen, „Start conversation“ o.ä., und den gespeicherten Kurzbefehle auf die Seitentaste legen.
Ich nutze lieber direkt die App da es über Siri deutlich langsamer ist.
Habt ihr auch festgestellt, dass die Antworten von ChatGPT über Apple Intelligence wesentlich weniger ausführlich sind als direkt bei ChatGPT?
Yes und genau das mag ich. ChatGPT ist mir oft zu ausführlich, selbst bei simpelsten Fragen.
und irgendwann entdeckst du die Personalisierung in ChatGPT
Ich will dass ChatGPT so wenig wie möglich über mich weiß
Ja, und wenn man sie deaktiviert, ist der Verlauf sofort weg – komplett clean. Oder frag ChatGPT wie man was einstellt!
Ja, und wenn man sie deaktiviert, ist der Verlauf sofort weg – komplett clean. Oder ChatGPT fragen wie Sicherheitseinstellungen gehen
Chris dann muss du auch in den Einstellungen unter Datenschutz und Sicherheit den Apple Intelligence Bericht ausschalten.
Liegt daran, dass über Siri nur ein abgespeckter Zugriff läuft. Die volle Power hast du nur direkt in der ChatGPT-App.
Also wird Apple Inteligence Siri + Schnittstelle zu Chat GPT, das aber auch nur für die neueren iPhones, die alten müssen sich halt ChatGPT von Habd installieren.
Wie man sich wohl fühlt, wenn man wegen Apple AI vor einem knappen Jahr das neue iPhone bestellte?
Es versteht keiner was du willst. Gemini soll ja auch noch dazu kommen. Das die Dienste als Erweiterung gedacht sind ist seit über einem Jahr klar. WWDC 2024.
Wieso machst du dich mit solchen Kommentaren immer so lächerlich? Bist du besessen von Apple? Warum bist du hier? Mal davon abgesehen das fast nie was stimmt in deinen Kommentaren. Seit 2 Generationen gibt es Geräte mit Unterstützung von Apple Intelligence
Hinweis: Habe auf David, und nicht auf Franz geantwortet.
Ich dachte, wenn ich ChatGPT mit Siri verknüpfe, wird das jeweils aktuell hinterlegte Modell genutzt… aber ehrlich gesagt nutze ich auch lieber ChatGPT direkt, Siri ist nach wie vor unfassbar langsam und strunzdoof.
Ich nutze das eh so selten. Nur im Auto aber mit den iOS 26 Widgets dann wsh auch da nicht mehr
Bei mir liefert Apple Intelligence meine Antwort mehr seit GoT 5.0 – mache ich z.B. ein Bild kommt immer ein time out, egal ob wlan oder nicht
Deulich schriben du musst.
„Schnellere und ehrlichere Antworten…“
„…realistischer ausfallen. “
Ehrlich ich verstehe es wirklich nicht, wer braucht solchen Mist auf dem iPhone.
Was soll ich damit, solange es nach dem Prinzip verfährt, man kann nicht ausschließen das bei einer Ki:
2 + 2 = 4 ergibt
Brauche ich den Mist nicht und belegt sinnlos 1 Gb Speicher.
Wat?
Heißt wenn dann: Was?
„Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei plus zwei vier ergibt. Wenn das gilt, ergibt sich alles übrige von selbst.“
Mich würde mal interessieren für welche Anfragen ihr Siri(ChatGPT) benutzt, also per Sprache!?
Ich benutze für allgemeine Fragen immer noch Google und damit die Google AI. Einfach weil die Referenzen bei den generierten Antworten stehen und unter dem AI Block noch andere Webseiten stehen. So lässt sich das Ergebnis inhaltlich erstmal gut einordnen.
Microsoft hat es direkt gestern am ersten Tag schon in M365 Copilot zur Verfügung gestellt