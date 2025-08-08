GPT-5 wird mit iOS 26 in Apple Intelligence integriert

Nachdem OpenAI sein neues KI-Modell GPT-5 vorgestellt hat, stellt sich die Frage, wann Apple die Integration von ChatGPT in Apple Intelligence entsprechend aktualisiert. Bislang wird hier für erweiterte Anfragen noch das jetzt überholte Modell GPT-4o genutzt.

Das US-Blog 9to5Mac hat auf eine entsprechende Nachfrage bereits Antwort von Apple erhalten. Das Unternehmen habe bestätigt, dass die Integration von ChatGPT in iOS 26 und macOS 26 mit der Freigabe der neuen Betriebssysteme im Herbst aktualisiert wird. Von diesem Zeitpunkt an soll das neue OpenAI-Modell GPT-5 dann auch bei der Nutzung von Apple Intelligence und Siri zum Einsatz kommen.

In der OpenAI-App bereits verfügbar

Wer nicht bis dahin warten will, muss ChatGPT direkt über die App von OpenAI verwenden. Dieser direkte Weg ermöglicht auch eine schnellere und effektivere Nutzung des Chatbots.

Apple wirbt dagegen damit, dass die Verwendung von ChatGPT über Apple Intelligence mit einem höheren Datenschutzstandard verknüpft ist. Man hat grundsätzlich die Möglichkeit, ChatGPT über die Apple-Integration anonym zu verwenden. Die eingegebenen Daten werden dann auch nicht zur Verbesserung des KI-Assistenten verwendet. Allerdings ist laut Apple dann auch die Zahl der täglichen Anfragen an ChatGPT beschränkt. Wo genau hier die Grenze liegt, wurde bislang allerdings nicht kommuniziert. Apple gibt lediglich an, dass die erweiterten ChatGPT-Funktionen nach Anmeldung mit einem kostenpflichtigen Account häufiger genutzt werden können.

Schnellere und ehrlichere Antworten

So wie es aussieht, hat OpenAI mit dem neu vorgestellten Modell GPT-5 erneut einen enormen Sprung nach vorn gemacht. Das Update verspricht Verbesserungen in allen Bereichen und soll vor allem auch dafür sorgen, dass die Antworten des Chatbots realistischer ausfallen. ChatGPT soll beispielsweise in schwierigen Situationen besser zwischen möglichen, unmöglichen oder unsicheren Aufgaben unterscheiden können und ist zudem in der Lage, seine Dienste zu verweigern oder Anfragen nur teilweise zu beantworten.