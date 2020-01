Akku-Stand des iPhone vom Mac aus abfragen

Kann man den Akku-Stand eines iPhone schnell und ohne Zusatzsoftware am Mac abfragen? Erfahrene Anwender kennen den Trick mit dem WLAN-Menü vielleicht, doch ist diese Option längst nicht allen Mac- bzw. iPhone-Besitzern bekannt.

Die Möglichkeit, beim Klick auf das WLAN-Symbol in der Mac-Menüleiste durch gleichzeitiges Drücken der Alt-Taste zusätzliche Infos einzublenden, solltet ihr euch ohnehin merken. Hier könnt ihr umfassende Zusatzinfos zu den angezeigten Netzwerken aufrufen, zudem verstecken sich hier auch leistungsfähige Analysewerkzeuge.

Doch zurück zum iPhone: Der Alt-Klick zeigt auch iOS-Geräte mit aktiviertem persönlichem Hotspot an. Hier sehrt ihr in der Liste zunächst neben der Art und Qualität der Mobilfunkverbindung auch ein Akku-Symbol inklusive Füllstandsanzeige. Ergänzend könnt ihr den exakten Prozentwert der Akku-Füllung abrufen, indem ihr mit der Maus über den Eintrag in der ausgeklappten Liste fahrt und kurz wartet.